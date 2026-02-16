Wehrlein valora el repentino bajón de Porsche en la Fórmula E

El equipo oficial de Porsche vivió un fin de semana de Fórmula E lleno de altibajos en Yeda, ya que a la contundente victoria del viernes le siguió una actuación mediocre en la segunda carrera. Porsche fue el equipo a batir en la primera manga de la cita de Arabia Saudí, con Pascal Wehrlein convirtiendo la pole position en una victoria dominante por 2,6 segundos, y su compañero de equipo, Nico Muller, sumando también una sólida cantidad de puntos, en cuarta posición.

La velocidad de Wehrlein durante su único modo de ataque, de seis minutos, fue especialmente impresionante, ya que el alemán estableció una ventaja de más de siete segundos con el impulso adicional de 50 kW.

El resultado significó que Porsche entró en la última jornada del fin de semana de carreras con una ventaja ampliada, tanto en el campeonato de equipos como en el de fabricantes, mientras que Wehrlein se situó en lo más alto de la general de pilotos.

Sin embargo, el sábado no pudo ser más diferente para el equipo de Weissach. Tanto Wehrlein como Muller quedaron eliminados en la fase de grupos de la clasificación, lo que les dejó en los puestos 11º y 16º de la parrilla. En la carrera, el alemán apenas pudo avanzar, remontando hasta el octavo puesto al final, mientras que suizo terminó fuera de los puntos, 16º.

Curiosamente, el equipo cliente de Porsche, Cupra Kiro, disfrutó de un buen día con un motor de la generación anterior, con Dan Ticktum por delante de su compañero de equipo, el debutante español Pepe Martí, en quinta y sexta posición, ambos por delante del coche oficial, de Wehrlein. Jake Dennis, de Andretti, también estaba en camino de lograr un buen resultado con un Porsche cliente tras clasificarse en la primera fila, pero un pinchazo a mitad de carrera puso fin prematuramente a su día.

Tras la carrera, el líder del campeonato, Wehrlein, explicó que una ligera pérdida de agarre le llevó a quedarse fuera antes de tiempo en la clasificación, y que una combinación de errores estratégicos en la carrera agravó sus problemas.

Cuando se le preguntó qué había cambiado para Porsche desde el viernes, el campeón de la campaña 2023/24 respondió a Motorsport.com: "En realidad, nada. Creo que el coche tenía un poco menos de agarre en la clasificación. Los demás eran un poco más rápidos, y creo que en la carrera llegamos demasiado tarde al momento decisivo".

Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team Foto: Jed Leicester / LAT Images vía Getty Images

"A partir de ahí, fue difícil adelantar. Avanzamos bien en las primeras vueltas, pasando de la P11 a la P6. Acabamos en un ciclo de ataque erróneo y, al final, ya no pude utilizar mi energía. Es bastante sencillo. Hoy [por el sábado] no hemos optimizado, eso es todo. Sin embargo, ha sido un fin de semana muy positivo. La victoria del viernes, los buenos puntos del sábado. Tomar el liderato en el campeonato y también ampliar la ventaja en los otros dos. Hay muchas cosas por las que estar contentos".

Wehrlein aclaró que Porsche no realizó ningún cambio en el coche durante la noche cuando se le cuestionó sobre si la eficiencia del tren motriz había cambiado en comparación con el viernes: "Muy bueno, muy eficiente, como siempre. No cambiamos el tren motriz ni nada", comentó.

La arriesgada estrategia de Muller no da sus frutos

Porsche optó por una "estrategia más arriesgada" con Muller, que conservó energía con la esperanza de que saliera el coche de seguridad al final. Pero, al no haber periodos de SC, el plan fracasó y le dejó fuera del Top 10.

"No tomamos las decisiones correctas en la clasificación, no tuvimos el rendimiento esperado y el coche no respondía tan bien como el día anterior", resumió el suizo. "En la carrera, intentamos ahorrar un poco de energía para usarla más tarde, pero no funcionó. La carrera se aceleró y no pudimos aprovechar esa ventaja, además tuve algunos daños en el coche, lo que nos ralentizó. Hoy no hemos sumado puntos, lo cual es frustrante, pero nos hace tener más ganas de volver más fuertes en Madrid", concluyó, pensando ya en la próxima cita, en el Jarama.