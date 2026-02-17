La Fórmula E trabaja en una versión más larga del circuito de F1 de Yeda

La Fórmula E está estudiando planes con las autoridades de Arabia Saudí para adoptar una configuración ampliada del circuito de Yeda a partir del inicio de la era Gen4, en la campaña 2026/27. Cuando el campeonato eléctrico se trasladó a Yeda en 2025, después de que la sede anterior en Diriyah dejara de estar disponible debido a obras de construcción, se diseñó un trazado más corto, de 3 kilómetros, que evitaba grandes secciones del circuito completo de Fórmula 1.

Aunque la categoría utiliza la misma recta de meta y las curvas 1-3 que la F1, el trazado se desvía luego hacia una cerrada horquilla, que vuelve a enlazar con las curvas 21-22 de la pista original. Además, se insertaron cuatro chicanes adicionales para crear zonas de frenada fuerte, y aumentar las oportunidades de regeneración de energía.

Sin embargo, mientras la Fórmula E se prepara para la introducción de los coches Gen4, más rápidos y grandes, la próxima temporada, también tendrá la posibilidad de incorporar más partes del rápido y fluido circuito de F1, que ha tenido cierto éxito entre los pilotos desde su debut en el calendario del Gran Circo en 2021.

Aunque no se considera realista a corto plazo pasar a la pista completa de 6,17 km, se están manteniendo conversaciones entre la Fórmula E y la Saudi Motorsport Company sobre una configuración híbrida más larga, aunque aún no se ha decidido el trazado exacto.

"Estamos haciendo simulaciones", declaró Alberto Longo, director de la Fórmula E, a Motorsport.com. "No quiero adelantar nada, pero no creo que vayamos a utilizar exactamente el mismo circuito que utilizamos hoy. Sin embargo, no sé si vamos a utilizar toda la pista. Probablemente será algo intermedio. Todavía estamos en la fase de simulación, de probar el coche, así que hay muchas cosas, pero estamos barajando varias opciones diferentes".

Lucas Di Grassi, Lola Yamaha ABT Formula E Team Foto: Jordan McKean / LAT Images vía Getty Images

El coche de nueva generación de la Fórmula E producirá hasta 800 CV, y las previsiones iniciales sugieren que no será mucho más lento que los coches de Fórmula 1 en cuanto a velocidad pura. Aunque algunos circuitos actuales, como el London ExCel, no podrán acoger los coches Gen4 y es probable que sean sustituidos, el campeonato está igualmente interesado en mostrar toda la capacidad de su nuevo monoplaza donde sea posible, y Yeda se considera una oportunidad ideal para hacerlo.

Cuando se le preguntó si la Fórmula E cambiaría a una versión más larga del circuito de Yeda el año que viene, el director ejecutivo de la categoría, Jeff Dodds, dijo a Motorsport.com: "Sí, lo necesitamos. Ese coche Gen4 es una auténtica bestia, así que creo que si queremos que la gente vea al coche correr a más de 320 km/h y flexionar adecuadamente sus músculos, necesitamos una versión ligeramente diferente del circuito".

"Lo habrás visto también la última vez en Miami. Obviamente, los tiempos por vuelta allí fueron de poco menos de un minuto. Necesitamos cronos de 1:10 o 1:20 para que estos coches puedan mostrar adecuadamente de lo que son capaces. Así que estamos hablando con el equipo aquí sobre una configuración que funcione perfectamente para el Gen4".

Un punto de debate constante entre los pilotos ha sido el número de chicanes artificiales en el trazado actual. Aunque son un mal necesario, al menos en la era Gen3 Evo, interrumpen el flujo y el ritmo naturales de la pista, y atenúan el carácter de lo que se supone que es un trazado rápido y fluido.

"Tenemos que permitir la regeneración porque queremos que los coches puedan correr durante más tiempo. Por otro lado, necesitamos que sea capaz de demostrar lo rápido que puede ir", explicó Dodds.

"A veces, eso supone una diferencia de tres o cuatro minutos en la duración de la carrera. Lo bueno que tenemos es el Pit Boost. Si quisiéramos, podríamos introducir dos Pit Boosts y tener una carrera mucho más larga, eliminar las chicanes y permitir que el coche demuestre todo su potencial. Pero el equipo está trabajando literalmente en ese proceso ahora mismo para el calendario del año que viene".

¿Qué opinan los pilotos sobre la ampliación del circuito de Yeda?

Vista aérea del circuito y la ciudad por la noche Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Varios pilotos han expresado su apoyo a la incorporación de más del primer sector ultrarrápido de Yeda, al mismo tiempo que se eliminen algunas de las chicanes. Nyck de Vries, el único piloto de Fórmula E que ha corrido en la versión completa del trazado árabe en un F1, declaró a Motorsport.com: "Personalmente, intentaría eliminar algunas de las chicanes de las rectas. Creo que hay demasiadas y quizá incorporaría un poco más del primer sector, porque es una sección muy interesante".

Sin embargo, el holandés descartó la posibilidad de que la Fórmula E adopte el trazado completo de la F1 en un futuro próximo: "Creo que no habría suficiente carga", dijo. "Es un circuito muy rápido. Para nosotros, en la Fórmula E, no es necesariamente un circuito muy rápido porque tenemos las chicanes que lo ralentizan".

"Así que diría que, en términos de características, [los trazados de F1 y FE] son muy diferentes. Me encantaría [correr en la versión de F1] porque creo que la pista real es realmente genial, pero no creo que tuviéramos suficientes puntos para regenerar energía". Oliver Rowland, de Nissan, añadió: "No estoy seguro de si podremos correr en la pista completa, pero estaría bien explorar al menos el primer sector".

El piloto de Andretti Jake Dennis, que compitió en el trazado completo en una prueba del GT World Challenge Europe en 2024, se mostró a favor de mantener el trazado actual con algunas modificaciones menores: "Probablemente podríamos utilizar este mismo trazado para la Gen4", declaró a Motorsport.com. "Quizá, si se eliminara una de las chicanes del tercer parcial, se conseguiría el equilibrio perfecto. Probablemente se podría eliminar la primera chicane de ese sector y dejar solo la última, a mitad de la recta. Pero este es uno de los circuitos que se adapta relativamente bien al coche Gen4".

El piloto de Cupra Kiro, Dan Ticktum, se mostró a favor de pasar a la versión completa de F1, que describió como uno de sus circuitos favoritos: "Estaría bien hacer la versión completa. Piloté la versión completa en F2. De hecho, es uno de mis circuitos favoritos. Creo que hay demasiadas chicanes pequeñas, pero es lo que hay. Aún así, es divertido conducir".