Vídeo: fuerte accidente de Pepe Martí en su debut en la Fórmula E

El debut de Pepe Martí en la Fórmula E ha terminado de la peor manera posible. Y eso que su carrera en el E-Prix de Sao Paulo pintaba muy bien después de un Safety Car que trastocó los planes de la inmensa mayoría de la parrilla, que en ese momento, a menos de 10 vueltas del final, estaba usando su segunda opción de 'Time Attack'.

No era el caso del español, que se vio en la undécima posición y con muchas opciones de remontar, quién sabe si hasta un Top 5... o el podio. Pero todo acabó cuando, en su huida hacia delante, Dirección de Carrera determinó un Full Course Yellow, que obliga a todos los corredores a reducir la velocidad a 50 kilómetros por hora.

Martí, noveno y en plena remontada, no pareció percatarse de la situación. Y mientras que los rivales que tenía delante sí aflojaron la marcha, no fue su caso. Así, el barcelonés de Cupra KIRO no reaccionó a tiempo e impactó violentamente contra Nico Müller y Antonio Félix da Costa. Acto seguido, el coche del español salió volando, e incluso dio varias vueltas de campana hasta caer a la pista, afortunadamente de pie.

La mejor de las noticias, eso sí, fue que el joven talento español salió del coche por su propio pie, dando cuenta de los seguros que son los Gen3 de la Fórmula E en su último año del ciclo reglamentario. Incluso, Martí cogió un extintor que le proporcionaron los comisarios de pista y se fue directo a apagrr un fuego que comenzó a brotar de su monoplaza tras el incidente, de la zona de los frenos.

Ahora, queda por ver cuál será la reacción de Dirección de Carrera, habida cuenta de que la culpa del accidente pareció completamente de Martí, por lo que no es descartable una sanción para la próxima cita del campeonato eléctrico (E-Prix de Ciudad de México, el próximo 31 de enero).

De esta manera, Martí pagó la novatada y su incidente obligó a parar la carrera con bandera roja a apenas dos vueltas del final. En ese momento, Jake Dennis, haciendo uso de su segundo 'Time Attack', se había colocado líder de la prueba por delante de Oliver Rowland, Nick Cassidy, Pascal Wehrlein y Felipe Drúgovich.