Formula E Sao Paulo: Wehrlein, pole pero la pierde por sanción; Pepe Martí, 13º

Pascal Wehrlein llevó a su Porsche hasta la pole position, la primera del año en la Fórmula E, este sábado en el circuito callejero del Sambódromo de Anhembi, al imponerse en el último duelo de la clasificación a Jake Dennis, del equipo Andretti. Marcó un tiempo de 1:09.812 en ese duelo final, mientras que Dennis registró un 1:10.114.

De todos modos, será el británico quien se ubique en la mejor posición de salida, porque los comisarios impusieron una sanción de tres posiciones a Wehrlein por patinar las ruedas en el pitlane, una acción prohibida por el Artículo 23 del Reglamento Deportivo de la Fórmula E a partir de esta temporada. Pepe Martí, por su parte, marcó un crono de 1:12.7, séptimo de su grupo y mejorando, a solo tres décimas del corte, para salir 13º.

Semifinales de la clasificación del E-Prix de Sao Paulo de la Fórmula E

Las dos semifinales se definieron por apenas milésimas. Jake Dennis obtuvo su lugar en la final por la pole position al ganar la primera semi por solo 29 milésimas sobre Edoardo Mortara, ya que el piloto de Andretti marcó 1:10.039 contra 1:10.068 del de Mahindra. Luego, Pascal Wehrlein cerró una gran vuelta de 1:09.804 para relegar a Dan Ticktum por 74 milésimas.

Cuartos de final de la clasificación del E-Prix de Sao Paulo de la Fórmula E

La fase de cuartos de final comenzó con Edoardo Mortara superando cómodamente a Jean-Eric Vergne, lo que marcó el final de la clasificación para Citroën en su estreno en la Fórmula E. Después, Jake Dennis venció a Antonio Félix da Costa por una décima de diferencia, mientras que Pascal Wehrlein hizo lo propio con Nyck de Vries por 0.368 segundos, y Dan Ticktum superó a Norman Nato por 0.299.

Grupo A de la clasificación del E-Prix de Sao Paulo de la Fórmula E

Antonio Félix da Costa marcó el mejor tiempo en el Grupo A con una vuelta de 1:12,140, seguido de Jean-Eric Vergne, Edoardo Mortara y Jake Dennis, quienes completaron el corte que avanzó a los Duelos.

Oliver Rowland no tuvo un buen inicio en la defensa de su título, ya que el piloto de Nissan quedó eliminado por apenas 50 milésimas.

Nico Müller fue sexto, a otras 22 milésimas de Rowland, mientras que Pepe Martí, Max Guenther, Joel Eriksson y Zane Maloney —sin marcar un tiempo competitivo por un problema en la transmisión— completaron la tabla.

Pepe Martí, CUPRA KIRO Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Grupo B de la clasificación del E-Prix de Sao Paulo de la Fórmula E

Mientras que su compañero y campeón del mundo quedó fuera de los Duelos, Norman Nato fue el más rápido en el Grupo B con un registro de 1:12.308. El segundo lugar quedó en manos de Pascal Wehrlein, líder de los entrenamientos libres, seguido de Nyck de Vries y Dan Ticktum.

Mitch Evans quedó eliminado por 54 milésimas con su Jaguar, delante de Sébastien Buemi, Taylor Barnard y Nick Cassidy. No fue una buena sesión para los pilotos locales. Felipe Drugovich, en su regreso a la competición a tiempo completo por primera vez desde que ganó el campeonato de Fórmula 2 en 2022, tuvo un contacto con el muro al girar en la chicane de las curvas 4 y 5, lo que causó una bandera roja y lo dejó eliminado en el Grupo B. Lucas di Grassi, por su parte, también tuvo problemas en la transmisión como su compañero Maloney y terminó último.