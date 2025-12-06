Fórmula E Sao Paulo: Dennis gana y Pepe Martí sufre un accidente

Jake Dennis se convirtió este sábado en el primer piloto en ganar una carrera esta temporada saliendo desde la pole position el E-Prix de Sao Paulo, primera cita de la temporada 2025-26 de la Fórmula E, disputada en el circuito urbano del Sambódromo de Anhembi.

La segunda posición fue para Oliver Rowland, actual campeón de la categoría, quien logró una buena remontada desde el 13° puesto de la parrilla, mientras que Nick Cassidy le dio un podio a Citroën en el debut del equipo.

Pascal Wehrlein, que logró la pole position pero recibió una sanción que lo relegó al cuarto puesto para la salida, acabó cuarto por delante de Felipe Drugovich, que remontó desde el 17° puesto tras sufrir un accidente en la clasificación.

Nico Muller acabó sexto en su debut con Porsche, seguido por Max Gunther, Joel Erikssson, Sébastien Buemi y Nyck de Vries, que completó el top 10.

La carrera tuvo que ser detenida con bandera roja por un impresionante accidente de Pepe Martí, debutante este fin de semana en la Fórmula E.

En el momento del accidente, a la carrera le quedaban dos vueltas para ver la bandera a cuadros y había un Full Course Yellow para retirar el coche de Mitch Evans. Debido a ello, Nico Muller y Antonio Félix da Costa frenaron delante del piloto español, que no frenó y chocó contra ambos, sufriendo un impacto bastante fuerte que levantó su monoplaza por los aires y dio varias vueltas de campana.

Afortunadamente, Pepe Martí pudo bajarse del coche por sus propios medios.

Resumen de la carrera del E-Prix de Sao Paulo de la Fórmula E 25/26

Jake Dennis mantuvo el liderato en la salida mientras los dos Mahindra se iban largos en la chicane después de que Nyck de Vries frenara tarde en una maniobra que también involucró a Dan Ticktum, quien cayó hasta el fondo del pelotón por un pinchazo.

Eso dejó a Dennis liderando por delante de Wehrlein y Mortara –que se reincorporó tercero a la pista tras el incidente inicial sin respetar lo indicado por los comisarios, lo que le costaría cinco segundos de sanción–, Nato, da Costa y el otro Mahindra, el de de Vries, completando los seis primeros puestos.

Wehrlein se puso líder en la tercera vuelta de carrera al adelantar a Dennis, quien se centró en ese momento en ahorrar batería y cayó pronto hasta el cuarto puesto del pelotón.

Jean-Eric Vergne y Lucas di Grassi fueron los primeros pilotos en activar el Attack Mode más atrás, mientras el liderato volvía a cambiar de manos en la vuelta 6, esta vez entre Da Costa y Wehrlein, ahora excompañeros de equipo en la Fórmula E, para que luego Vergne fuese quien tuvo su turno como líder.

En la vuelta 11, tanto el líder da Costa, como Evans, Nato, Mortara, Buemi y Barnard activaron el Attack Mode, lo que hizo que la clasificación siguiera cambiando constantemente.

Una vez que la carrera se estabilizó, Wehrlein se encontró nuevamente en el primer puesto por delante de Dennis, Mortara, Nato, da Costa, Rowland, Buemi, Mueller y Evans, que cerraba el top 10.

Los pilotos de Nissan, Rowland y Nato, se tocaron mientras luchaban por la posición en un incidente que perjudicó a los dos, pero más al francés que al británico, ya que sufrió un pinchazo y luego se retiró. Rowland, mientras tanto, pudo seguir para continuar en la pelea.

Al llegar a la 19° vuelta de las 30 previstas en la carrera de Sao Paulo, Dennis era el que lideraba por delante de Wehrlein y Cassidy, que supo aprovechar muy bien el Attack Mode para abrirse paso en el pelotón y meterse en la pelea.

La vuelta 22 fue el inicio de la segunda ronda de activaciones del Attack Mode en la carrera, por lo que la clasificación volvió a moverse. Rowland se colocó primero por segunda vez en la carrera, seguido entonces por Dennis, Cassidy, Wehrlein y da Costa en las cinco primeras posiciones.

Luego, un incidente entre Di Grassi y Mortara dejó a este último parado en la pista y provocó la entrada del coche de seguridad para retirar el monoplaza de Mahindra.

La carrera se reinició en la vuelta 27 con Rowland por delante de Cassidy, pero con una buena oportunidad para Dennis y Felipe Drugovich, los dos Andretti, ya que ellos no habían llegado a activar el Attack Mode antes de la neutralización.

Ambos aprovecharon esta situación cuando ondeó la bandera verde. Dennis adelantó a Cassidy y a Rowland en el último sector de la vuelta 27 para colocarse primero, con Drugovich subiendo a la sexta posición.

Sin embargo, un fuerte accidente de Pepe Martí provocó una bandera roja después de que el piloto español de CUPRA KIRO impactara contra el Porsche de Mueller y el Jaguar de Da costa justo después de que saliera un Full Course Yellow por un incidente del Jaguar de Mitch Evans que acabó contra el muro.

Una vez que la pista volvió a estar en condiciones para correr, la bandera verde volvió a ondear para dar una última vuelta, donde Dennis logró mantenerse delante para ganar, seguido por Rowland y Cassidy.

Resultados del E-Prix de Sao Paulo en la Fórmula E 25/26