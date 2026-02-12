¡La carrera de Fórmula E en Tokio será de noche!

El ePrix de Tokio es uno de los que más admiración genera en los aficionados de la Fórmula E, no solo por la pasión con la que viven los fans nipones, sino por el espectacular recorrido en el Tokyo Big Sight, con el impresionante telón de fondo de la bahía de Tokio.

La Fórmula E ahora ha alcanzado un acuerdo con el gobierno de la ciudad para que la edición de este año 2026, de la temporada 12 del campeonato, sea nocturna, con las dos carreras programadas a las 20:00h de la tarde-noche local.

Así, el ePrix de Tokio 2026, el sábado 25 y el domingo 26 de julio, será la primera carrera nocturna de la Fórmula E en Japón.

La Fórmula E ya fue la primera con carácter mundial de la FIA en estrenarse en Tokio, en 2024, y en 2025 los locales vibraron con la victoria del único equipo japonés de la parrilla, Nissan, que se impuso magistralmente con un Rowland que luego sería campeón.

Los Gen3 Evo volverán por tercera vez a Tokio, pero lo harán con la novedad de una carrera nocturna que aspira a maravillar aún más, bajo los focos, a los espectadores.

Así, la Fórmula E y el Gobierno Metropolitano de Tokio refuerzan su plan de acción climática, con el objetivo de que la ciudad alcance las misiones netas de CO2 para 2050. Si te lo preguntas, la pista será iliminada con energía sostenible, procedente de biocombustibles avanzados.

"Celebrar una carrera nocturna de Fórmula E en Tokio es un hito muy importante. Esta es una ciudad que comprometida con nuestra visión de acelerar el cambio hacia un futuro eléctrico, y agradecemos a la gobernadora Koike y al Gobierno Metropolitano de Tokio por su colaboración", dijo Alberto Longo, cofundador y director del campeonato de Fórmula E. "Estamos encantados de formar parte en revitalizar la increíble vida nocturna de Tokio y llevar emocionantes carreras a las calles de la capital. Ver competir a los coches de carreras eléctricos más innovadores del mundo, los GEN3 Evo, bajo las espectaculares luces de la bahía de Tokio, será un momento inolvidable para nuestros apasionados aficionados japoneses y para quienes lo vean desde casa".

Por su parte Yuriko Koike, gobernadora de Tokio, declaró: "Se ha decidido oficialmente que el ePrix de Tokio de 2026 se celebrará como una carrera nocturna. Comenzó en 2024 como la primera carrera automovilística oficial de Japón en calles públicas, y el ePrix de Tokio de 2025 lo amplió a una doble carrera. Cada vez que se celebra la carrera, atrae a muchos espectadores cautivados por la excelencia de los vehículos eléctricos y por la intensidad y emoción de la carrera. El ePrix de Tokio de 2026, la tercera vez que la Fórmula E se celebra aquí en Tokio, será una carrera nocturna para dar a conocer al mundo la fascinante vida nocturna de Tokio".

"Estoy convencida de que el ePrix de Tokio de 2026 no solo acelerará la difusión de los vehículos de cero emisiones e iniciativas para la consecución de un mundo sostenible, sino que también añadirá más brillo a las noches de Tokio".