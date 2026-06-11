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Crónica de clasificación
WEC 24 Horas de Le Mans

¡Sancionan a Cadillac y BMW hereda la pole de las 24 Horas de Le Mans!

Aitken había superado a Vanthoor en el último intento, pero le borraron el tiempo y quedó décimo con el Cadillac. Aston y Ferrari #51, únicos LMH en el Top 10.

Jose Carlos de Celis Francesco Corghi
Editado:
#15

Le Mans.- Tras una reñida lucha decidida por milésimas de segundo que había perdido en pista, BMW heredó la pole posicion, su primera Hyperpole en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, para la 94ª edición de las 24 Horas de Le Mans tras sancionar al Cadillac.

Bajo un cielo nublado y con el habitual viento frío que molestaba en las largas rectas de los 13,626 km del Circuito de la Sarthe, Jack Aitken le había regalado al Team Jota de Cadillac la pole position, superando por apenas 0.005 segundos al BMW M Hybrid V8, pero cuando el ACO ya había dado inicio a la ceremonia de entrega de premios, llegó el jarro de agua fría que hizo celebrar al Team WRT de BMW.

En la clase LMP2, gran actuación de Esteban Masson con el Oreca de Forestier Racing by Panis; en LMGT3, Mattia Drudi se impuso en el duelo italiano al volante del Aston Martin de Heart of Racing.

POLE EN HYPERCAR PARA LAS 24 HORAS DE LE MANS

Durante largos tramos de la decisiva sesión de 15 minutos Hyperpole 2, parecía que Vanthoor, con el BMW #15, podría lograr una actuación histórica, pero el belga no había contado con un Aitken en plena forma.

El británico llevó el V-Series.R #38 a la cabeza con un tiempo de 3:22.559, superando a su rival por 5 milésimas y dejando a todos los demás muy atrás. Sin embargo, la última palabra la tenían los organizadores, ya que el Cadillac #38 ya estaba siendo investigado por no haber respetado el orden de salida impuesto por dirección de carrera. 

La decisión de relegar a Aitken y a sus compañeros Sébastien Bourdais y Earl Bamber al último puesto se produjo cuando los tres ya estaban en el podio con "la medalla colgada al cuello", mientras Vanthoor, junto a Kevin Magnussen y Raffaele Marciello, esperaban sonriendo con picardía en el pitlane.

Will Stevens, con el Cadillac-Jota #12, se quedó a medio segundo del líder y ocupará la segunda posición, mientras que Antonio Félix Da Costa sube al tercer puesto al volante del Alpine #35, con una ventaja de justo un segundo, en un coche que había liderado el miércoles y también la Hyperpole 1 con la que arrancó este jueves.

Robin Frijns, con el BMW #20, fue cuarto; Filipe Albuquerque terminó quinto con el Cadillac-Wayne Taylor #101 y el único que ha elegido los Michelin medios frente a los demás, que han montado los blandos.

El debut de Genesis verá al GMR-001 #19 de Paul-Loup Chatin (que comparte con Dani Juncadella) fue séptimo; André Lotterer es noveno y además investigado por haber salido antes de tiempo al entrar en el pitlane, con Aitken décimo al borrarle su tiempo.

Entre todos esos LMDh, solo dos LMH: el Aston Martin #009 de Roman De Angelis (compañero de Alex Riberas) y el Ferrari #51 de James Calado, séptimo y octavo respectivamente, pero a una distancia abismal de sus rivales.

La primera manga, la Hyperpole 1, estuvo muy reñida con ocho coches en 0,3 segundos, liderados por el Alpine #35 de Charles Milesi, que se puso en cabeza en el último intento, sacando de la pista al Aston Martin #007 de Ross Gunn, 11º, por detrás de su compañero Marco Sorensen, del #009, por solo 0,013 segundos.

También quedó fuera Antonio Fuoco con el Ferrari #50 (el de Miguel Molina, que al no pasar a Hyperpole 2 no tomó parte de la clasificación), que por 0,101 segundos no logró avanzar; decepcionó también Jules Gounon con el Alpine #36, que se quedó en 13ª posición, seguido de los Toyota de Kamui Kobayashi y Ryo Hirakawa, que, como se esperaba, tuvieron dificultades.

Resultados definitivos de la Hyperpole de Le Mans 2026 en Hypercar

Pos PILOTo Equipo Diferencia TEMPS
1 15 VANTHOOR, Dries BMW M TEAM WRT 0.005 3:22.564
2 12 STEVENS, Will CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 0.519 3:23.078
3 35 FÉLIX DA COSTA, António ALPINE ENDURANCE TEAM 1.061 3:23.620
4 20 FRIJNS, Robin BMW M TEAM WRT 1.205 3:23.764
5 101 ALBUQUERQUE, Filipe CADILLAC WTR 1.219 3:23.778
6 19 CHATIN, Paul-Loup GENESIS MAGMA RACING 1.264 3:23.823
7 009 DE ANGELIS, Roman ASTON MARTIN THOR TEAM 2.170 3:24.729
8 51 CALADO, James FERRARI AF CORSE 2.522 3:25.081
9 17 LOTTERER, André GENESIS MAGMA RACING 3.557 3:26.116
10 38 AITKEN, Jack CADILLAC HERTZ TEAM JOTA

Foto de: Emanuele Clivati | AG Photo

POLE EN LMP2 PARA LAS 24 HORAS DE LE MANS

Esteban Masson fue el héroe del día para Forestier Racing by Panis, al marcar el mejor tiempo con un 3:32.855 con el Oreca #29, superando por 0.387 a Job Van Uitert del Idec Sport #28. 

Tras una decisión de los comisarios deportivos después de la sesión de Hyperpole 1 del jueves, en la que el #29 había obstaculizado al McLaren #58, el joven francés saldrá segundo en la parrilla de salida, pero podrá celebrar aún así el histórico mejor tiempo obtenido hoy.

La segunda fila la ocuparán el Nielsen Racing #24 de Jack Doohan y el Inter Europol #43 de Nick Yelloly, que terminaron entre los cinco primeros a más de 0,7 segundos del líder, al igual que Alex Quinn con el Crowdstrike by APR #4, primero en PRO/AM.

Sexto, Julien Andlauer con el Duqueine #30, seguido de su compatriota Kévin Estre al volante del TDS Racing #14, segundo en PRO/AM, con sus rivales de categoría Dane Cameron (AO Racing-TF #99) y Matthieu Vaxivière (AF Corse #183). Décimo, Reshad De Gérus con el Oreca #343 de Inter Europol.

En la sesión inicial, el mejor tiempo lo marcó Tom Dillmann con 3:33.762 al volante del Inter Europol #43, y el primero de los eliminados, con una diferencia de 0.370 respecto al décimo puesto, fue Grégoire Saucy, relegado a la 11ª posición con el United Autosports #22, por delante de su compañero de equipo Oliver Jarvis al volante del #222.

También quedó fuera el Vector #26 de Valdislav Lomko, que fue 13º, seguido del CLX #37 de Theodore Jensen, autor de un trompo en la segunda chicane de la recta de «Hunaudières», y del discreto Kakunoshin Ohta con el Proton-Seven x Seven #9.

Foto de: Emanuele Clivati | AG Photo

POLE EN LMGT3 PARA LAS 24 HORAS DE LE MANS

La batalla totalmente italiana ha visto por segundo año consecutivo a Mattia Drudi y Alessio Rovera ofrecer un gran espectáculo con sus respectivos Aston Martin #27 y Ferrari #21.

La Hyperpole la se la llevó el piloto de Heart of Racing, con un tiempo de 3:52.433, derrotando por 0.979 al de Varese, mientras que José María 'Pechito' López y Jack Hawksworth se colocaron en la segunda fila con los Lexus-ASP #87 y #78.

En quinta y sexta posición, los BMW-WRT #32 y #69 de Sean Gelael y Parker Thompson, pero a gran distancia del líder, seguidos por el Ferrari-Kessel Racing #74 de Dennis Marschall y el Aston Martin-HoR #23 de Jonny Adam.

La quinta fila verá salir en novena posición al Porsche-Manthey #91 de Timur Boguslavskiy y a Ben Tuck con el Ford-Proton #77.

El Top 10 de la fase inicial vio a Zach Robichon a la cabeza y de nuevo al Aston Martin-Heart of Racing #27 con un tiempo de 3:53.166, y Dan Harper cedió el relevo por apenas 0.054 a Logan Sargeant con el Ford-Proton #88, relegado a la sexta fila de la parrilla, con los Mercedes-Iron Lynx #62 y #61 pilotados por Julian Hansen y Rui Andrade a sus espaldas.

En decimocuarta posición quedó el Ferrari-AF Corse #54 de Francesco Castellacci, que trompeó cerca de «Tertre Rouge» y luego se vio ralentizado por el tráfico, lo que también afectó al líder del campeonato, Riccardo Pera, y al Porsche-Manthey #92.

RESULTADOS DE LA HYPEROLE EN LMP2 y LMGT3 PARA LAS 24 HORAS DE LE MANS

hp2

Todas las estadísticas
 
Cla Equipo # Pilotos Coche Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
Forestier Racing by Panis LMP2
29
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
Oreca 07 - Gibson 5

3'32.855

   230.455
2
IDEC SPORT LMP2
28 France P. Lafargue
V. Rinicella
Netherlands J. Uitert 		Oreca 07 - Gibson 6

+0.387

3'33.242

 0.387 230.037
3
NIELSEN RACING LMP2
24 Denmark D. Heinemeier Hansson
E. Pearson
Australia J. Doohan 		Oreca 07 - Gibson 5

+0.655

3'33.510

 0.268 229.748
4
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
43 Poland J. Smiechowski France T. Dillmann United Kingdom N. Yelloly Oreca 07 - Gibson 5

+0.723

3'33.578

 0.068 229.675
5
Crowdstrike Racing by APR LMP2
4 United States G. Kurtz
A. Quinn
Germany L. Heinrich 		Oreca 07 - Gibson 6

+0.773

3'33.628

 0.050 229.621
6
DUQUEINE TEAM LMP2
30 France D. Pin France J. Andlauer Netherlands R. Verschoor Oreca 07 - Gibson 5

+0.847

3'33.702

 0.074 229.542
7
TDS Racing LMP2
14 Canada T. Lutke Switzerland M. Beche France K. Estre Oreca 07 - Gibson 5

+0.860

3'33.715

 0.013 229.528
8
AO by TF LMP2
99 United States P. Hyett Australia J. Allen United States D. Cameron Oreca 07 - Gibson 6

+1.425

3'34.280

 0.565 228.922
9
AF Corse LMP2
183 France F. Perrodo France M. Vaxivière United Kingdom B. Barnicoat Oreca 07 - Gibson 5

+1.837

3'34.692

 0.412 228.483
10
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
343 United States B. Garg France R. de Gerus Switzerland N. Muller Oreca 07 - Gibson 5

+2.183

3'35.038

 0.346 228.115
11
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 5

+19.578

3'52.433

 17.395 211.044
12
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 5

+20.557

3'53.412

 0.979 210.158
13
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. Lopez 		Lexus RC F GT3 4

+20.759

3'53.614

 0.202 209.977
14
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
United Kingdom J. Hawksworth 		Lexus RC F GT3 5

+21.014

3'53.869

 0.255 209.748
15
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 4

+21.546

3'54.401

 0.532 209.272
16
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 5

+21.800

3'54.655

 0.254 209.045
17
Kessel Racing LMGT3
74
D. Blattner
Italy L. Patrese Algeria D. Marschall 		Ferrari 296 GT3 Evo 5

+21.822

3'54.677

 0.022 209.026
18
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
Brazil D. Barrichello United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 4

+22.033

3'54.888

 0.211 208.838
19
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Guven 		Porsche 911 GT3 R 5

+22.755

3'55.610

 0.722 208.198
20
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 5

+22.811

3'55.666

 0.056 208.148
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