Pepe Martí avisa: "En Valencia ya vimos que puedo ser competitivo desde el inicio"

La Fórmula E enciende sus luces este fin de semana en Sao Paulo y, por primera vez en muchos años, toda la afición española mira a un mismo punto: el debut de Pepe Martí. El expiloto de Fórmula 2 inicia su nueva aventura en el campeonato eléctrico con el CUPRA Kiro, y lo hace cargado de ilusión, pero también de realismo.

Lo comprobamos en primera persona en el circuito brasileño, donde Motorsport.com pudo charlar con él horas antes de comenzar su etapa en el certamen cuando atendió a los medios. Martí llega como uno de los últimos pilotos anunciados. Aun así, el barcelonés se agarra al trabajo —y a los test de Valencia, donde fue de menos a más— para sostener el optimismo. Lo admite sin rodeos:

"Me gustaría estar mucho más preparado de lo que estoy, pero honestamente, en el tiempo que hemos tenido desde que empecé a hablar con el equipo hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para trabajar, para prepararnos para este primer evento. Desde aquí ya es seguir".

La Fórmula E no perdona a nadie. Y mucho menos al que llega nuevo: frenada regenerativa, sistemas complejos, energía en vez de neumáticos, gestión al milímetro… Martí lo sabe y no lo esconde. "Lo más desafiante ha sido la frenada y la tracción. Hay muchos más sensores y sistemas que tengo que gestionar, y lo importante es hacer que trabajen para ti y no en tu contra. Es lo que más me está costando hasta ahora".

A eso se suma la gestión de carrera, quizá la parte más estratégica de todo el campeonato. "Es crucial tener el morro limpio hasta el final, ser paciente y tomar oportunidades con riesgo asumible. El año pasado ya vimos que pueden pasar muchas cosas en este E-Prix".

Sao Paulo, México, Miami… y la mirada puesta en Yeda

El piloto español no quiere precipitarse. Ni él ni Cupra esperan que el ritmo llegue desde la primera curva del año. São Paulo es un circuito caótico, agresivo y poco representativo. México será "más normal"; Miami, más similar a Brasil. Por eso, Martí señala en rojo la primera doble cita del calendario, en Arabia Saudí.

"Yedapuede ser una buena oportunidad porque ya llegas con un día previo y más experiencia. Pero antes de eso tengo tres carreras que también hay que pelear. En Valencia ya se vio que puedo ser competitivo desde el inicio, pero hay que tomarlo todo con pinzas".

Un futuro que puede cambiarlo todo: el Gen4

El español también mira más lejos. La Fórmula E presentó el Gen4, un coche que promete una revolución total en potencia, velocidad y atractivo para los pilotos. Para Martí, puede ser un punto de inflexión para los jóvenes que salen de F2 y ven un muro casi infranqueable hacia la Fórmula 1.

"Está claro que es una salida muy oportuna. Con pilotos como Taylor o Zayn estableciéndose, la Fórmula E se está convirtiendo en una cantera muy válida. Puede ser una muy buena opción para muchos pilotos jóvenes". Mientras el paddock especula con el futuro del campeonato y su papel como alternativa real al sueño de la F1, Pepe Martí simplemente quiere empezar a construir el suyo: paso a paso, curva a curva, sistema a sistema.

Y este fin de semana, en São Paulo, primera página en blanco.

