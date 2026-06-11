Peugeot, tras no pasar a la Hyperpole en Le Mans: "Estamos en el WEC"

Justo en el momento álgido de la temporada, precisamente en su carrera en casa en Circuito de la Sarthe en Le Mans, las cosas no han empezado bien para Peugeot Sport tras un inicio de temporada que, en realidad, se presentaba prometedor en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC).

Las posiciones 16 ºy 18º en la parrilla: ese es el desalentador resultado de la clasificación para las 24 Horas de Le Mans. Eso significa que no estarán este jueves en la Hyperpole. Hace solo unas semanas, Peugeot luchó por la pole position en Imola y la logró en Spa. Ahora, cuando más les preocupa, le falta ritmo.

Emmanuel Esnault, que este año se encarga por primera vez como jefe de equipo de las riendas del equipo oficial de Peugeot en el Campeonato Mundial de Resistencia, no oculta su decepción.

"En Imola y Spa aún luchábamos por la pole, y ahora esto. En la carrera de casa. Es increíblemente frustrante", afirma Esnault. "Pero así son las carreras. Así que no te rindes, tienes una carrera que preparar. La clasificación no lo es todo, por supuesto, pero es... bueno, ya te puedes imaginar. El mismo paquete, los mismos ingenieros, el mismo coche, y sin embargo le falta ritmo a lo largo de toda la vuelta.

Cuando se le preguntó cómo explicar que Peugeot haya pasado de ser aspirante a la pole hace unas semanas a esta situación, Esnault respondió lo que muchos estábamos pensando: "Estamos en el Campeonato Mundial de Resistencia".

La razón subyacente de su respuesta radica en el Balance of Performance (BoP), cuyo objetivo es crear igualdad de condiciones entre los muy diversos coches Hypercar y que se ha mantenido en secreto para 2026. A los competidores se les prohíbe hablar públicamente del BoP, aunque siempre hay formas de eludir la norma, como la mencionada anteriormente.

A la pregunta de si hay algún tramo concreto del circuito en el que el Peugeot pierda especialmente mucho tiempo, Esnault lo descarta. El retraso se distribuye de manera uniforme a lo largo de toda la vuelta. Ambos ccohes completaron dos tandas cada uno: primero con neumáticos blandos y luego con semiduros. Pero ni siquiera el cambio de gomas supuso una mejora.

Casi tres segundos de retraso respecto a la cabeza, repartidos a lo largo de los 13,626 kilómetros del Circuito de la Sarthe, lo que equivale a unos 0,22 segundos por kilómetro. Esnault valora el déficit: "Esa diferencia es enorme".

Ambos Peugeot 9X8 quedaron fuera en la clasificación regular Foto: Rainier Ehrhardt

A modo de comparación: en las dos últimas carreras del WEC en Imola y Spa, el retraso medio del Peugeot más rápido fue de menos de cinco centésimas por kilómetro; en Le Mans, esta cifra se ha más que cuadruplicado.

Que Peugeot tenga problemas precisamente en Le Mans no es un fenómeno nuevo. Ya en las 24 Horas de Le Mans de 2025, la carrera terminó de forma decepcionante: aunque ambos 9X8 cruzaron la meta, no pasaron del 11º y 16º puesto en la clasificación general. En aquel momento, el ritmo ni siquiera se acercaba al necesario para la Hyperpole.

Cuando Motorsport.com le preguntó si era justo decir que se trataba de una historia similar, Esnault respondió: "Parece que sí, similar a la del año pasado en cuanto a ritmo. Pero no podemos estar contentos con eso, por supuesto, como puedes imaginar cuando eres piloto y representas a una marca como Peugeot con una herencia tan rica. Quiero decir, no es así como queremos correr".

¿De nuevo en desventaja con el BoP? - No es posible una revisión

Una de las razones de la debilidad crónica en La Sarthe radica en el propio concepto del vehículo. El 9X8 se desarrolló originalmente para un reglamento de hipercoches diferente, que posteriormente se modificó en el marco de la armonización entre LMH y LMDh. Por eso no encaja del todo en el marco normativo actual.

Peugeot espera que el Balance of Performance (BoP) le dé al coche una oportunidad justa. Esa esperanza ya se vio frustrada en 2025, cuando, de forma totalmente inesperada, el 9X8 obtuvo la relación peso-potencia más desfavorable en el rango de hasta 250 km/h y, además, por encima de los 250 km/h, la segunda peor relación peso-potencia de todos los hiperdeportivos.

Sin embargo, como es sabido, el BoP de 2026 se mantiene en secreto, por lo que no es posible realizar una clasificación objetiva del rendimiento. Una cosa está clara: la diferencia se ha reducido considerablemente en comparación con el año pasado. Pero la brecha aún no se ha cerrado por completo.

Entre líneas se intuye lo siguiente: tras el actual Balance of Performance para Le Mans, en el equipo de Peugeot se esperaban dificultades, pero no de tal magnitud. De todos modos, no se puede hablar directamente del BoP, ya que las sanciones son severas.

Esnault mira ahora hacia adelante. La clasificación es un ejercicio, la carrera es algo completamente diferente. "Ahora se trata, ante todo, de sobrevivir", explica. Se apostará por una ejecución impecable en las paradas en boxes y la estrategia, y se esperará que surjan circunstancias imprevistas.

"Desde la última posición no hay nada que perder. Ahora la consigna es: conducir con inteligencia, poner a punto el coche a la perfección y enviar a los pilotos a la carrera con la mentalidad adecuada", reza el lema.

¿Es aún posible sumar puntos? Esnault no quiere descartar nada. En una carrera de 24 horas puede pasar de todo. A la pregunta sobre las condiciones meteorológicas preferidas, responde con una sonrisa: "Ahora nos vendría bien un Alfred Hitchcock que aportara un poco de suspense". Una combinación de diferentes parámetros en los que hay que confiar y con los que hay que jugar: ese es el plan.

Para el nuevo jefe de equipo, la situación supone un reto especial. En su primer año al frente, debe mantener alta la moral del equipo tras una clasificación tan decepcionante. "Me encargaré de que aquí nadie se rinda. Y eso no va a pasar".