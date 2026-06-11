Goiania se reasfaltará por completo tras los problemas en MotoGP

El Autódromo Internacional Ayrton Senna, en Goiânia, sede del Gran Premio de Brasil de MotoGP de nuevo desde este año, se someterá a una renovación completa de su asfalto. El anuncio lo hizo la Agencia de Infraestructuras y Transportes de Goiás (Goinfra) este pasado miércoles 3 de junio, y lo confirmó el secretario de Deporte y Ocio de Goiás, Wellington Peixoto.

Los problemas en la pista de Goiania comenzaron en marzo, con la visita de la categoría reina del motociclismo al país. Pilotos, equipos y campeonato tuvieron que lidiar con un boquete en la recta principal, ondulaciones en la curva 4 y, sobre todo, desgaste del asfalto en las curvas 11 y 12.

La organización y el gobierno estatal atribuyeron los problemas en el asfalto al poco tiempo disponible para realizar un curado adecuado del mismo. Por ello, el circuito se cerró poco después de la celebración del gran premio, para reasfaltar la pista y dejarla secar, permaneciendo unos 45 días sin acoger eventos, lo que llevó al aplazamiento de la prueba de la Porsche Carrera Cup de Brasil hasta octubre.

En mayo, el circuito acogió el Stock Car nacional, lo que supuso una nueva reapertura del autódromo tras las obras; sin embargo, a medida que avanzaban las sesiones, se observaron nuevos problemas en el asfalto, especialmente en la curva 5. Todo este escenario llevó a la decisión de cerrar el circuito durante el mes de junio, para una nueva ronda de obras.

Ahora, según una nota de prensa enviada a Motorsport.com, Goinfra ha informado de que ha decidido cambiar todo el revestimiento del asfalto "después de que las evaluaciones técnicas identificaran imperfecciones puntuales en un tramo del pavimento, ejecutado durante las obras de modernización del circuito".

Agujero en la pista de MotoGP, en Goiania Foto de: German Garcia

Además, explicaron que la sustitución se llevará a cabo sin coste alguno para el Estado, ya que, a pesar de que se han identificado problemas en puntos concretos de la pista, la empresa responsable de las obras debe realizar la sustitución total, en virtud de la garantía contractual. Se espera garantizar la uniformidad y evitar nuevos problemas.

En una entrevista con los medios de comunicación, el secretario de Deporte y Ocio, Wellington Peixoto, afirmó que "hubo un problema en el asfalto, que empezó a desprenderse. La empresa, que es la misma que construyó el autódromo de Interlagos, afirmó que se trató de un proceso de curado que no fue suficiente".

Además, según el subsecretario de Gobernanza de la Secretaría General del Gobierno, Rudson Guerra, "no hay motivo para cambiar el calendario de MotoGP. Tenemos un contrato que cumplir, el circuito volverá a la actividad este año y acogerá las competiciones con normalidad".

El plan de obras incluye dos semanas para el fresado, la retirada del asfalto actual, otra para pruebas, análisis y calibración, y un mes para colocar el nuevo asfalto. Tras todas estas etapas, el periodo de curado será de dos meses.