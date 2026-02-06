CUPRA se convierte en socio titular del ePrix de Madrid de Fórmula E

La Fórmula E llega por fin a España, después de una única carrera celebrada como plan ‘B’ ante la pandemia en Valencia. El Circuito del Jarama será la sede de un ePrix de Madrid que se estrena el próximo mes y que promete quedarse para mucho tiempo. Y que tendrá, como no podía ser de otra manera, un socio principal (y socio fundador) español, la marca de alto rendimiento CUPRA, equipo al que pertenece Pepe Martí.

El anuncio se ha producido en un evento este viernes en el que estuvo como invitado Motorsport.com, en el CUPRA City Garage, donde se ha revelado la alianza estratétiga que convertirá a la firma española en socio principal y fundador del ePrix de Madrid que se celebrará el sábado 21 de marzo. Y que de hecho, con esta unión, se llamará CUPRA Raval Madrid E-Prix.

El acuerdo conllevará una gran activación, con la que CUPRA dejará huella tanto dentro como fuera de la pista, con una importante presencia en la Fan Village donde los aficionados que se reúnan en la mítica pista madrileña gozarán de multitud de actividades como en cada sitio que visita la categoría.

Allí CUPRA mostrará el tan esperado CUPRA Raval que dará nombre a la carrera y que se lanzará al mercado durante este año, como pieza clave para la marca pero también para el Grupo Volkswagen. Y es que se trata de su primer coche de la nueva familia de compactos eléctricos, que cuenta ya con cuatro modelos.

"La llegada de la Fórmula E a Madrid supone un nuevo hito para España. Junto con la Comunidad de Madrid y la Fórmula E, estamos llevando la emoción y la adrenalina de la competición de carreras eléctricas más emocionante del mundo a un público más amplio", declaró Markus Haupt, director ejecutivo de CUPRA.

"Este es un paso más en nuestra misión de impulsar la electrificación a todos los niveles, desde las calles hasta los circuitos. También es un momento clave para nuestra marca y para el equipo de carreras CUPRA KIRO. Somos ambiciosos: queremos seguir ganando y queremos que España adopte la movilidad eléctrica, y estamos convencidos de que añadir Madrid al calendario de la Fórmula E nos ayudará a conseguir ambos objetivos".

Por su parte Alberto Longo, cofundador y director de la Fórmula E, dijo: "El amor de España por los deportes de motor y su tradición en las carreras han sido decisivos a la hora de elegir Madrid como una de las sedes del Campeonato Mundial de Fórmula E de la FIA ABB 2026. El apoyo de CUPRA ha sido fundamental y contar con ellos como patrocinador oficial y socio fundador del E-Prix de Madrid amplifica nuestro compromiso de llevar por primera vez a la capital carreras de primer nivel".

También presente en el acto Carmelo Sanz, presidente de RACE y vicepresidente de la FIA, comentó: "El compromiso de CUPRA con la Fórmula E en el Circuito de Madrid Jarama-RACE refuerza el vínculo entre innovación y la experiencia en el mundo real, acercando al público las soluciones de movilidad avanzada nacidas en la competición público y a la vida cotidiana de las personas, en un circuito modernizado y preparado para los retos del futuro".

"En definitiva, Jarama se erige hoy como el ejemplo más claro de cómo el automovilismo puede honrar su historia y al mismo tiempo lidera el camino hacia una movilidad más sostenible y responsable".