Norris no se rinde en su defensa del título "Sigo creyendo que podemos ganar"
Lando Norris no tira la toalla pese al mal inicio de McLaren en la F1 2026. El británico confía en remontar y mantiene viva la esperanza de ganar el título.
Lando Norris, McLaren
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Lando Norris, actual campeón del mundo de la Fórmula 1, está muy lejos de luchar por el título de esta temporada 2026, en gran parte debido a una pésima fiabilidad de un McLaren que le ha hecho abandonar en tres de las seis carreras disputadas.
Debido a ello, el británico ocupa la sexta posición del campeonato de pilotos con 60 puntos, muy lejos de los 156 de Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes.
Por ello, Norris empezó mostrándose algo desanimado en Barcelona al hablar de sus posibilidades y las de McLaren.
"La temporada es larga y podemos remontar un déficit de puntos desde mitad de año hasta el final, con la esperanza de terminar con fuerza y poder luchar arriba, pero sí, cuando las cosas van mal constantemente, no se puede crear esa confianza que es necesaria en el coche ni experimentar".
"Todo esto hace que defender el título sea prácticamente imposible por ahora. Me duele, pero también le duele a todo el equipo. Ninguno de nosotros quiere abandonar en las carreras, todos queremos tener la oportunidad para defender el campeonato de constructores y de pilotos, pero por ahora es imposible".
Sin embargo, no tardó en cambiar de mentalidad y en empezar a ver los aspectos positivos que todavía le permiten seguir creyendo en sus opciones.
"Simplemente sigo creyendo que podemos ganar y deberíamos haber ganado en Miami, así que el hecho de que pudiéramos haber ganado una carrera este año solo por puro ritmo y porque lo merecíamos, eso todavía me da mucha esperanza".
"Creo que son los DNF y la fiabilidad que hemos tenido lo que nos ha perjudicado mucho. Mónaco creo que ya fue un extra, porque tuvimos muchos problemas".
"No creo que el título sea imposible, y decirlo hace que parezca aún más imposible, pero seguiré creyendo, mientras pueda, que es posible y que aún está a nuestro alcance. Sigo creyendo que como equipo podemos darle la vuelta a la situación, pero también tenemos enfrente a equipo y un piloto que ahora mismo están dominando, que no cometen ningún error, que lo hacen todo bien. Un piloto que está haciendo un trabajo increíble y es difícil tener mucha confianza cuando te enfrentas a alguien así".
"Creo que lo que nos da confianza sigue siendo Miami y Canadá; tuvimos dos fines de semana decentes con buen ritmo, conseguimos dos podios. Así que creo que la esperanza y la fe siguen intactas. Eso nos motiva ahora mismo", concluyó.
Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes
Foto de: Erik Junius
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