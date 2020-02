Juncadella vuelve a subirse a un Fórmula E en Marrakech

Dani Juncadella (Barcelona, 1991) tendrá una tercera oportunidad al volante de un Fórmula E. El piloto español, ex de Aston Martin en el DTM 2019, disputará los test para rookies de la categoría eléctrica el próximo 1 de marzo en Marrakech (Marruecos).

Juncadella se pondrá a los mandos del monoplaza de Mercedes, en el mismo escenario que hace un año (17º). Esta será la tercera vez para él con el coche de la marca alemana (antes gestionado por HWA), ya que también participó en los test de pretemporada en Valencia.

El catalán también completó otras dos jornadas de test con el equipo Mahindra en 2018.

Actualmente, Juncadella está definiendo su programa a tiempo completo para esta temporada, después de que Aston Martin anunciará su adió al DTM tras solo una temporada y de que paralizara su proyecto hipercoche para el WEC y las 24 horas de Le Mans. Sus opciones se centran en varios campeonatos de GT3 y turismos.

"La idea es a corto plazo hacer este test en Marrakech y luego ya veremos. Es una categoría que siempre ha sido muy interesante para mí y desde que me involucré un poco más con Aston Martin en el DTM quizás perdí un poco la pista porque no era muy compatible, pero cuando se anunció que no íbamos a seguir allí y que el hipercoche no seguía adelante, Mercedes contactó conmigo para ver mi disponibilidad. De momento nos hemos puesto de acuerdo para este test y veremos de cara al futuro que puede suponer", cuenta Juncadella a Motorsport.com.

"Me apetece mucho porque ya haba rodado en Marrakech, conozco más o menos el coche del año pasado. Luego en el simulador, que estaré esta semana, podré probar las novedades de software y demás. La Fórmula E me parece un campeonato que ha ganado mucho, muy divertido, las carreras hasta el último momento no está nada decidido porque la gestión de energía puede cambiarlo todo. Además de ser piloto, tienes que ser más inteligente, tiene ese factor intelectual que supone un reto extra".

Junto a Juncadella estará Jake Hughes, piloto de la FIA Fórmula 3 de 25 años, que acabó 7º en la categoría en 2019 y que continuará otro año más con el equipo HWA. El británico ya pilotó en 2019 en el test para rookies en Marrakech, pero con NIO 333 y fue 20º.

Alineaciones completas del test de rookies de la Fórmula E

Audi Mattia Drudi, Kelvin van der Linde

BMW Lucas Auer, Kyle Kirkwood

Dragon Joel Eriksson, Sergio Sette Camara

DS Techeetah Filipe Albuquerque, James Rossiter

Envision Virgin Racing Nick Cassidy, Alice Powell

Jaguar Jamie Chadwick, Sacha Fenestraz

Mahindra Sam Dejonghe, Pipo Derani

Mercedes Daniel Juncadella, Jake Hughes

NIO 333 Daniel Cao, Antonio Fuoco

Nissan e.dams Jann Mardenborough, Mitsunori Takaboshi

Porsche Fred Makowiecki, Thomas Preining

Venturi Arthur Leclerc, Norman Nato

