La Fórmula E trató de que Vettel corriera en su mundial

Sebastian Vettel, en los últimos años, se convirtió en uno de los pilotos más activos en cuanto a la defensa de todos los colectivos y el respeto al medio ambiente. Y tras retirarse de la Fórmula 1 a finales del año pasado, el presidente y fundador de la Fórmula E, Alejandro Agag, ha revelado que le quiso 'fichar' para la categoría eléctrica.

"Traté de persuadirlo para que viniera a la Fórmula E, incluso tuvimos conversaciones sobre la Extreme E", declaró Agag en el canal de radio deportivo británico talkSPORT. Sin embargo, cree no era el mejor momento para que el tetracampeón del mundo de Fórmula 1 se uniera ni a la categoría de monoplazas ni a la los SUV eléctricos, la Extreme.

"Está ocupado. Escuché que ya tiene un trabajo para el futuro, así que creo que ya tiene planes. Pero Sebastian [Vettel] está muy comprometido con la sostenibilidad y los muchos valores que compartimos. Probablemente cuando hablamos no era el momento ni el lugar adecuado. Tiene otros objetivos importantes, pero haga lo que haga, sería un gran activo".

No obstante, el germano no tiene la mejor de las relaciones con la Fórmula E. Como tantos otros, su imagen de ese campeonato eléctrico no era la mejor, y Jean-Eric Vergne, una de las grandes estrellas de la categoría, se lo recordó en 2021, revelando que cuando le dijo a su excompañero Vettel que se iba a la Fórmula E, Sebastian se rió en su cara respondiéndole: "¿Qué son esos cortacésped?".

Según el francés, Vettel luego cambió de visión, pero lo cierto es que el ex piloto de Red Bull, Ferrari o Aston Martin (ambos coincidieron en los dos primeros equipos mencionados), siempre ha mantenido que si bien es necesario apoyar una menor combinación, la Fórmula E, en su opinión, no era el mejor camino.

Precisamente eso le llevó a sufrir las críticas de otro de los históricos destacados de la Fórmula E, Lucas Di Grassi, que en 2022 respondió a las palabras de Vettel y a su negativa a convertirse en embajador del campeonato.

"Si Vettel no quiere venir a la Fórmula E, es su elección. Aunque sea la segunda categoría de monoplazas mejor pagada del mundo, aún está lejos de un salario alto en la Fórmula 1", comenzó a escribir en su cuenta de Twitter el brasileño.

"Ahora, decir que la tecnología de nuestros monoplazas es menos relevante para el futuro de los coches, es que no tiene ni idea de lo que está hablando o que está tratando de engañar al público en general a propósito. Y/o todo eso verde que ha estado haciendo últimamente - recogiendo basura, montando en bici, etc. - es completamente un lavado de imagen, no es en lo que realmente cree. Así que le guste o no le guste la categoría, debería apoyarla. Eso es todo".

Por tanto, no parece que Vettel vaya a pasar a engrosar la larga pista de pilotos que estuvieron en Fórmula 1 y luego en Fórmula E, y donde destacan cinco de los siete campeones de la categoría: Nelsinho Piquet, Sébastien Buemi, Lucas Di Grassi, Jean-Eric Vergne y Stoffel Vandoorne. Otro de los dos campeones restantes, además de Felix Da Costa, es Nyck de Vries, que precisamente tomó el camino inverso y ahora está en la Fórmula 1.