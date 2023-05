CUPRA cree que un piloto español reforzaría su posición en la Fórmula E

Mónaco.- finales del pasado año, CUPRA anunciaba su incorporación a la Fórmula E junto al equipo alemán ABT, que ya también son sus socios en Extreme E, el segundo de los campeonatos en los que está involucrada la marca española esta temporada.

La llegada de los de Martorell al campeonato de monoplazas eléctricos no ha sido una tarea sencilla, algo que ya sabían al entrar dada la entidad y complejidad del proyecto. El deseo de CUPRA es el de comprometerse a largo plazo con la Fórmula E, aunque todavía están evaluando los pasos a seguir.

"Para nosotros es un año de aprendizaje y sabíamos que estaríamos de mitad de tabla hacia abajo" comentó Xavi Serra, Director de CUPRA Racing a Motorsport.com. "Tuvimos el punto bueno en Berlín, lo supimos hacer bien y aprovechamos nuestra ocasión así que, cómo mínimo, acabaremos la temporada con una pole y una primera línea, algo que no estaba en nuestros planes de ninguna manera".

Xavi Serra, Director de Cupra Racing Photo by: Cupra

Siendo una marca que desarrolla tecnología puntera, la lógica lleva a pensar que su objetivo final sería el de construir su propio motor y transmisión para la Fórmula E, un paso lógico que aun está por determinar.

"El plan es seguir metiéndonos más, pero hasta dónde vamos a llegar lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, no tenemos un plan trazado todavía", admitió Serra. "El año próximo no [habrá un powertrain de CUPRA] porque hay unos plazos de homologación y también queremos ver como evoluciona el campeonato, no queremos estar un año y luego irnos, es un campeonato complicado pero a nivel de desarrollo es muy interesante, estamos viendo que hay un montón de desarrollo de software sobre elementos que también tenemos en coches de calle especialmente en la frenada, la regeneración, etc…"

Otro paso que también parece que iría en la dirección correcta sería la inclusión de un piloto español que defendiera sus colores en el campeonato. Un certamen que hasta el momento sólo ha contado con la presencia de Jaime Alguersuari como representante de nuestro país.

"La adaptación de los pilotos a la Fórmula E es complicada" explicó, "pero no solamente por ser eléctrica, es porque se trata de una categoría en la que las carreras se basan en gestionar la energía, no son carreras al sprint. El paso de motores de combustión a eléctricos es más sencillo de lo que la gente se puede imaginar para un piloto. Aquí no es suficiente con un piloto que vaya rápido, tiene que ir deprisa pero también tiene que saber gestionar, comunicarse, saber leer como va a ir la carrera, entender sus parámetros, como frenar en cada fase de la carrera, es una competición muy estresante para un piloto".

"Si encontraremos un piloto español con estas características que buscamos, sería algo que nos reforzaría, para qué ir a mezclar más cosas cuando podemos ayudar en la promoción de un piloto de casa, pero es que incluso sin saber la nacionalidad, en un test a ciegas, es complicado escoger, tenemos una buena cantera pero no es fácil" admitió Serra.