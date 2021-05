Vergne: "Vettel se burlaba de la Fórmula E, ahora la elogia"

Vergne es el primero en admitirlo: cuando se unió a la Fórmula E para el tercer ePrix de la historia, en Punta del Este en diciembre de 2014 al haber quedado fuera de la Fórmula 1, no estaba ni entusiasmado ni sinceramente convencido de hacerlo. Pero el francés al menos tuvo el mérito de dar una oportunidad al campeonato totalmente eléctrico cuando otros no lo hicieron, logrando tres poles en su primera temporada. Seis años después, Vergne es doble campeón de la disciplina y recuerda las burlas de Sebastian Vettel en esos inicios de la categoría.

"Cuando llegué a la Fórmula E, también me convertí en piloto reserva de Ferrari, así que estaba a menudo con Vettel", relata el piloto de DS Techeetah en un encuentro con periodistas en el que estuvo Motorsport.com.

"Se rió un poco en mi cara cuando pasé a la Fórmula E. Me dijo: '¿Qué son esos cortacésped? Pero luego no tardó en empezar a decir que la Fórmula E también era el futuro, que era buena, que la F1 no estaba haciendo lo suficiente en materia de movilidad eléctrica, en materia de cero emisiones de carbono, y que la Fórmula 1 debería hacer más como hace la Fórmula E".

"De ahí a decir que la F1 tendrá sólo motores eléctricos... no estoy seguro. Pero que la opinión de un tetracampeón del mundo haya cambiado de forma bastante radical en pocos años también demuestra que el punto de vista de toda la gente ha cambiado".

"Al principio, es cierto que incluso yo mismo pensé '¿qué voy a hacer aquí?' cuando llegué a la Fórmula E. Correr con coches eléctricos todavía me parecía una locura. Al final, siete años después, estamos ahí. Tenemos un Campeonato del Mundo de la FIA. Creo que muchos pilotos que antes no querían estar en la Fórmula E sueñan con estar en ella, porque además es uno de los únicos campeonatos en los que los pilotos cobran".

"Mientras no se demuestre lo contrario, no creo que haya pilotos que paguen por pilotar en la Fórmula E, cosa que no ocurre en la Fórmula 1, por ejemplo. El modelo de negocio es bastante bueno, todos los equipos luchan por podios y puntos, lo que no ocurre en otros campeonatos. El hecho de que estos equipos también puedan pagar a los pilotos demuestra que se trata de un campeonato saludable".

Vergne también destacó el reconocimiento que ha notado en su país siendo piloto de Fórmula E.

"Después, en Francia es curioso: cuando estaba en la F1, había tres o cuatro franceses en la F1, y no todo el mundo me conocía. Ahora, cuando me subo a un taxi en Francia, charlamos con el taxista, me pregunta a qué me dedico, le digo que soy piloto de Fórmula E, y todo el mundo conoce la Fórmula E. Obviamente antes no pasaba eso, ni siquiera hace tres años. ¡El tipo está súper contento de tener un piloto de Fórmula E en su taxi! Es bonito ver cómo cambia la mentalidad de la gente en el automovilismo, entre los pilotos, y fuera del mundo de las carreras, en el mundo normal".

Vergne subraya que la Fórmula E es una alternativa muy buena para los jóvenes pilotos: "Todo piloto que empieza en el karting sueña obviamente con correr algún día en la Fórmula 1. No es fácil llegar, son muy pocos los que lo consiguen y son aún menos los que consiguen tener éxito en la F1. Está el lado del sueño, la F1 siempre será la F1 y todo el mundo soñará con ser un piloto de Fórmula 1 algún día".

"Pero después, todo piloto también, al cabo de un tiempo, busca el lado profesional y le gustaría vivir de su pasión. Todos somos apasionados, todos hacemos esto porque empezamos en el karting muy jóvenes, nos encantaba y nuestros padres nos ayudaron a poder hacer karting. Pero después de un tiempo hay que ganarse la vida y la Fórmula E es una de las mejores categorías actualmente para ser piloto profesional. Hay una decena de fabricantes de coches; el objetivo de todo piloto es ser algún día piloto de un fabricante y ser un piloto profesional contratado por uno de esos fabricantes".