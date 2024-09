La incorporación de Guenther a DS Penske, "un privilegio"

Con experiencia en karting, Fórmula 3 y Fórmula 2, el alemán compite en el campeonato del mundo de monoplazas eléctricos desde la temporada 2018. Fue un habitual de BMW i Andretti, Nissan e-dams y Maserati antes de unirse al equipo más exitoso del campeonato, DS Penske, al final de su sexta campaña. Se convirtió en el nuevo compañero de Jean-Éric Vergne, el histórico de DS Automobiles, que se llevó su segundo título de campeón y la mayoría de sus victorias con la marca francesa.

Pregunta: Después de la Fórmula 2, ¿qué le atrajo de la Fórmula E en lugar de otras disciplinas como las carreras de resistencia?

Respuesta: Para mí, la Fórmula E es el lugar donde hay que estar. Es un campeonato muy moderno, con un espíritu atrevido y un potencial enorme. Estamos constantemente superando los límites de la tecnología, hay muchos fabricantes implicados y un nivel increíble tanto en términos de equipos como de pilotos.

P: ¿Le parece más difícil conducir un Fórmula E que un monoplaza como un Fórmula 2?

R: Diría que los coches de Fórmula E son los monoplazas más complejos de pilotar. Se necesita un amplio abanico de habilidades para sacarle el máximo partido. Tienes que acostumbrarte a las diferentes condiciones de una carrera urbana en un abrir y cerrar de ojos, al tiempo que gestionas elementos técnicos complicados. La gestión de la energía y la regeneración de la batería son cruciales, pero también es la búsqueda constante de la puesta a punto lo que puede marcar la diferencia. Hay que encontrar constantemente soluciones con el equipo y los ingenieros, cada vez sobre una base diferente, ya sea en la pista o en el garaje.

P: ¿Le interesa especialmente el desarrollo?

R: Por supuesto. Depende del piloto dar a los ingenieros información y comentarios sobre el comportamiento del coche de la forma más precisa posible, para ayudarles a tomar la mejor dirección para mejorar el monoplaza. El coche tiene que ser rápido, pero también fácil de conducir para sacarle el máximo partido. Al fin y al cabo, tiene que haber una confianza total entre el piloto y sus ingenieros, para que podamos estar seguros de haber tomado las mejores decisiones. La calidad de los comentarios del piloto a los ingenieros es vital.

P: ¿Cómo ve el desarrollo de su carrera en la Fórmula E desde su primera victoria con Maserati en Santiago de Chile en 2020?

R: Por supuesto que fue un momento emotivo, porque una primera victoria siempre es importante en la carrera de un deportista, y fue la culminación de mucho trabajo duro, pero también fue el inicio de una nueva etapa, porque luego logré otros podios y victorias, que además me permitieron unirme a un gran equipo como DS Penske. Esta oportunidad ha abierto un nuevo capítulo en mi trayectoria, y estoy muy contento con el camino que he tomado, y no veo la hora de estar en la parrilla de salida.

P: Ahora eres uno de los pilotos más experimentados de la Fórmula E. ¿Qué te parecen los avances técnicos del Gen 3 EVO, que sale a pista esta temporada?

R: Es un gran desarrollo, que ha superado muchos límites y ha introducido nuevas tecnologías para el par motor y la potencia. También hay mucho trabajo que hacer al volante. Tanto en términos de desarrollo como de rendimiento, hay mucho que hacer si queremos explotar todo el potencial del monoplaza. El coche es más rápido, pero toda la investigación sobre el rendimiento en torno a este nuevo concepto, y la introducción de la recarga rápida en las carreras, quizá darán sabor a esta nueva temporada. Nunca hemos llegado tan lejos en términos de eficiencia energética y potencia.

P: ¿Cree que la introducción de la recarga rápida es positiva para la estrategia de carrera y el espectáculo?

R: Desde luego que sí. Para mí es muy emocionante. En todas las disciplinas del automovilismo en circuito, las paradas son importantes tanto para los pilotos como para los aficionados. En la Fórmula E, hay un gran número de herramientas a disposición del equipo para escribir su hoja de ruta. Este año, los modos de ataque serán más complejos de gestionar porque, de momento, los coches serán de tracción a las cuatro ruedas. Incorporar un tiempo de recarga rápido supondrá mucho trabajo de preparación, dependiendo de la configuración del circuito y del número de vueltas que haya que dar. No será fácil de ejecutar.

P: ¿Ha tenido ya la oportunidad de pilotar su nuevo monoplaza, y qué le ha parecido?

R: Sí, y me he divertido mucho. La tracción a las cuatro ruedas da una sensación muy diferente, y el nivel de prestaciones es alto. Pasar de dos a cuatro ruedas motrices de una vuelta a otra es un reto interesante, que requiere adaptación y reglajes específicos. Desde ese punto de vista, va a ser una temporada muy interesante.

P: Ahora estás en el equipo más laureado del campeonato, ¿es genera presión o de confianza extra?

R: Para mí, es todo un privilegio. DS Penske es un equipo excepcional, con resultados muy sólidos a lo largo del tiempo, y formar parte ahora de su historia es una verdadera oportunidad para mí. Juntos, tenemos una visión clara de lo que tenemos que conseguir, y estoy deseando apretar juntos para intentar llevarnos al camino del éxito lo antes posible.

P: Vienes de Maserati, y por tanto de Stellantis Motorsport, al que también pertenece DS Automobiles. ¿Cómo cambiará eso para ti, ya que tendrás un coche muy similar al de tu antiguo equipo?

R: Tuve una gran época con Maserati, con algunos éxitos a mi nombre, pero ha llegado el momento de pasar a otra cosa, a un equipo con el que pueda construir algo más fuerte y único. DS Penske es, por un lado, un fabricante premium que ha estado involucrado en la Fórmula E desde la segunda temporada y, por otro, una escudería experimentada que ha estado ahí desde el principio. Es el cóctel perfecto.

P: ¿Qué puede hacer por ti un equipo especialmente experimentado?

R: DS Penske es un equipo que puede competir con los Porsche o los Jaguar, y eso es lo que necesito si yo también quiero llegar más lejos. Nuestro proyecto, que es ir más allá de nuestros límites, está muy claro para todos.

P: En la Fórmula E, como en todas las carreras, todos los pilotos quieren ganar, pero también es un deporte de equipo, en el que los fabricantes quieren ver a sus dos coches en los puntos. ¿Cómo ve su colaboración con Jean-Éric Vergne?

R: En primer lugar, creo que el respeto que nos tenemos es una buena base para empezar a trabajar juntos. Hemos disputado carreras muy reñidas por podios y victorias en los últimos años, así que sé que JEV [Jean-Éric Vergne] es un piloto experimentado, y estoy deseando compartir garaje con él. Espero que podamos mejorar juntos nuestro coche para sumar el mayor número posible de puntos para el equipo.

P: El hecho de que ambos sean pilotos rápidos y experimentados, ¿significa que forman parte de un club muy selectivo?

R: Me gusta tener el compañero de equipo más fuerte posible, porque así es como se progresa. Eso es cierto en el deporte, pero también en la vida. Siempre se mejora a través del contacto con personas que intentan mejorar. Mi filosofía es la mejora continua. El hecho de que JEV sea uno de los mejores pilotos del campeonato es un punto positivo para mí.

P: Esta temporada, ¿qué circuitos se adaptan mejor a tu estilo de conducción?

R: Hay varios lugares que me atraen por diferentes razones. Empezaría por Yakarta, porque es donde conseguí mi primera victoria con Maserati, tras lograr la pole position, pero también me atraen nuevos destinos como Miami o Yeda, que representan nuevos retos. Las grandes ciudades como Tokio o Shanghai también son muy atractivas, pero, por supuesto, mi carrera favorita es Mónaco, porque es donde vivo y también es la carrera de casa de DS Automobiles. Sería un sueño conseguir un gran resultado allí.

P: ¿Prefieres los circuitos nuevos y desconocidos o en los que ya has pilotado antes?

R: Hay algo emocionante en los circuitos nuevos. Nos une más a todos los miembros del equipo, tenemos que estudiar juntos el trazado y repasar cada curva en el simulador. El hecho de tener que mantener un ritmo alto durante todo un día de carreras en un lugar desconocido requiere una preparación muy meticulosa. Las semanas previas a una carrera son un momento clave, y es un aspecto apasionante de mi trabajo.

P: La Fórmula E requiere una preparación especial porque algunos de los circuitos no existen y solo se pueden preparar en un simulador. ¿Le gusta este tipo de trabajo virtual y cree que es suficiente?

R: Por supuesto, la conducción real siempre es mejor, pero hay que adaptarse. Los simuladores que tenemos hoy en día son herramientas excelentes, muy realistas, que nos permiten estar bien preparados. Se han convertido en imprescindibles y obligatorios para tener posibilidades de estar en la carrera. También tenemos el paseo por la pista, que nos permite comprobar si el suelo está más bacheado de lo esperado, o si el radio de una curva se ha modificado al instalar los muros provisionales que rodean la pista.

P: Todavía falta mucho para el inicio de la temporada. ¿Cómo se va a preparar física y mentalmente?

R: Estoy trabajando estos aspectos con mis entrenadores personales, pero también con el equipo. Tengo una dieta especial, y se está haciendo todo lo posible para que esté al máximo de mis posibilidades. De aquí a la primera carrera, también haré algunas pruebas en simulador y en pista con nuestro nuevo coche. También pasaré tiempo con los ingenieros, los mecánicos y todo el equipo para conocernos mejor antes de que empiece la temporada. La victoria es un trabajo de equipo.

