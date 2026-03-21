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Crónica de carrera
Fórmula E ePrix de Madrid en el Jarama

Da Costa y Jaguar triunfan en el ePrix de Madrid de Fórmula E; Martí, 9º

Da Costa se llevó la victoria en el ePrix de Madrid 2026 de la Fórmula E, por delante de Evans y Wehrlein. Resumen y resultados de la carrera en el Jarama.

Juanjo Sáez Jose Carlos de Celis
Editado:
Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Easing

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Salida de la carrera

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Josep Maria Marti, Cupra Kiro

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Parada en la parrilla

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Nick Cassidy, Citroën Racing

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Racing

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Easing

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Racing

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Sébastien Buemi, Envision Racing

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Dan Ticktum, Cupra Kiro

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Racing

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Nick Cassidy, Citroën Racing

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Nick Cassidy, Citroën Racing

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Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Racing

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Kazuto Shiomitsu, Jaguar TCS Racing, Antonio Félix da Costa, Jaguar TCS Racing

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Easing

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Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Racing

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Nick Cassidy, Citroën Racing

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Ian James, Jaguar TCS Racing, Antonio Félix da Costa, Jaguar TCS Racing

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Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Racing, Mitch Evans, Jaguar TCS Racing

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Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Racing, Mitch Evans, Jaguar TCS Racing

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Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Racing

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Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Racing, Mitch Evans, Jaguar TCS Racing

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Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Racing, Mitch Evans, Jaguar TCS Racing

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Mitch Evans, Jaguar TCS Racing

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Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Racing

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Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Racing

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Nyck De Vries, Mahindra Racing

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Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Racing

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Maximilian Gunther, DS Penske

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Maximilian Gunther, DS Penske

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Josep Maria Marti, Cupra Kiro

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Racing

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Racing, Mitch Evans, Jaguar TCS Racing

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Racing

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Nick Cassidy, Citroën Racing

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Dan Ticktum, Cupra Kiro

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Nico Müller, Porsche Formula E Team

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Nick Cassidy, Citroën Racing

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Mitch Evans, Jaguar TCS Racing

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Sébastien Buemi, Envision Racing

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Mitch Evans, Jaguar TCS Racing

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Jean-Eric Vergne, Citroën Racing

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Antonio Félix da Costa, Jaguar TCS Racing, Mitch Evans, Jaguar TCS Racing, Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

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Josep Maria Marti, Cupra Kiro

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Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Racing

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Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Easing

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Edoardo Mortara, Mahindra Racing

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Nico Müller, Porsche Formula E Team

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Oliver Rowland, equipo Nissan de Fórmula E

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Jake Dennis, Andretti Fórmula E

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Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Easing

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Oliver Rowland, equipo Nissan de Fórmula E

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Nick Cassidy, Citroën Racing

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Mitch Evans, Jaguar TCS Racing

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Nyck De Vries, Mahindra Racing

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Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Easing

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Easing

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Antonio Félix Da Costa, Jaguar TCS Easing

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Jake Dennis, Andretti Fórmula E

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Nick Cassidy, Citroën Racing

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Lucas Di Grassi, equipo Lola Yamaha ABT de Fórmula E

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Pascal Wehrlein, equipo Porsche de Fórmula E

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Mitch Evans, Jaguar TCS Racing

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Edoardo Mortara, Mahindra Racing

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Lucas Di Grassi, equipo Lola Yamaha ABT de Fórmula E

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Nico Müller, Porsche Formula E Team

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Taylor Barnard, DS Penske

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Jake Dennis, Andretti Fórmula E

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Nick Cassidy, Citroën Racing

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Nick Cassidy, Citroën Racing

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Oliver Rowland, equipo Nissan de Fórmula E

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Salida de la carrera

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Lucas Di Grassi, equipo Lola Yamaha ABT de Fórmula E

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Ambiente

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Josep Maria Marti, Cupra Kiro

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Nyck De Vries, Mahindra Racing

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Nick Cassidy, Citroën Racing

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Dan Ticktum, Cupra Kiro

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Pilotos y personalidades

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Nick Cassidy, Citroën Racing

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Norman Nato, equipo Nissan de Fórmula E

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
Felipe Drugovich, Andretti Fórmula E

Las mejores fotos del domingo en el ePrix de Madrid de Fórmula E
83

Jarama.- La categoría de monoplazas eléctricos se estrenó en el Circuito del Jarama, en Madrid, este sábado 21 de marzo de 2026 con una carrera que no dejó indiferente a nadie, como suele suceder habitualmente en la Fórmula E. Da Costa, al volante de su Jaguar, hizo una gran carrera para finalmente llevarse la victoria a casa, saliendo desde la tercera plaza.

Tras una gran lucha final, con tensión hasta la última vuelta, Ticktum y Wehrlein completaron el podio.

En la salida, Nyck Cassidy mantuvo el liderato a los mandos de su Citroen, por delante de Nyck De Vries y Antonio Félix Da Costa, un top 3 sin cambios en los primeros metros. Por detrás hubo más movimiento y algunos adelantamientos, con Pascal Wehrlein pasando de la sexta a la cuarta plaza, con Dan TickTum completando el mejor inicio al pasar de la novena a la quinta posición.

Pero la tranquilidad en la parte delantera duraría poco, ya que De Vries, que había caído varios puestos, intentó adelantar a Wehrlein de una forma demasiado optimista y terminó chocando contra la parte trasera del piloto de Porsche, rompiendo así su alerón delantero, cayendo al final del pelotón y obviamente recibiendo una penalización de 5 segundos.

Mientras tanto, Ticktum continuaba su gran remontada y se colocaba segundo después de adelantar a Wehrein, que mantenía un buen ritmo pese al toque con De Vries y de hecho acabaría recuperando la segunda plaza. En cabeza, Cassidy no conseguía alejarse, pero se mantenía firme en el liderato.

Más atrás, Pepe Martí, que salía 12º, no pudo aprovechar el poco caos que hubo durante las primeras vueltas y cayó varias posiciones hasta la 15ª.

Felipe Drugovich fue el primero en activar su "Attack Mode" desde la parte trasera del pelotón y en cuestión de pocas vueltas adelantó a todos su rivales para liderar la carrera en la vuelta 8 de 23.

Pepe Martí fue el siguiente en utilizar el Attack Mode y también llevó a cabo una gran remontada que le llevó hasta liderar su carrera de casa, aunque consciente de que más tarde tendría las de perder, como ya estaba demostrando un Drugovich que poco a poco caía posiciones. En un momento dado, los CUPRA tenían un doblete después de que Ticktum adelantase a Cassidy.

En la vuelta 12 de 23 empezaron los "Pit Boost" (paradas en boxes) en la parte trasera de la parrilla. En ese instante, Lucas Di Grassi, también con la ayuda del Attack Mode, se colocaba al frente de la carrera, pero rápidamente entraría en boxes para ceder el liderato de nuevo a Pepe Martí.

En el giro 14, los cinco pilotos que iban en cabeza (Martí, Cassiy, Dennis, Muller y Eriksson) entraron a boxes muy pegados, con Mitch Evans y Oliver Rowland heredando el liderato a falta de su Pit Boost.

Completadas todas las paradas, Maximilian Gunther y Antonio Félix Da Costa libraron una gran batalla por el liderato, que se decantó a favor del primero, con Wehrlein un poco más atrás en tercera posición. El español, Pepe Martí, cayó al 13º puesto.

Cada vez quedaban menos vueltas, el pelotón estaba muy unido y los pilotos que todavía no habían activado sus Attack Mode lo empezaron a hacer en la vuelta 17 de 23, lo que provocó muchos movimientos y de forma constante en el top 10.

Da Costa se colocó líder y aprovechó ese momento para activar su Attack Mode y defender su posición, mientras que Sebastien Buemi se colocaba segundo, seguido de Muller, Wherlein, Cassidy, Ticktum, Mortara, Evans y Nato, todos ellos con el Attack Mode activado.

En las últimas vueltas, las batallas en la zona delantera de la carrera fueron impresionantes, pero fue Da Costa quien mejor supo aprovechar su Attack Mode para cruzar la bandera a cuadros y llevarse el triunfo. Por detrás, con mucha tensión, Mitch Evans acabó segundo completando el doblete de Jaguar y Pascar Wehrlein completó el podio.

Ticktum, Mortara, Buemi, Dennis, Muller, Martí y Eriksson completaron el top 10.

Resultados de la carrera del ePrix de Madrid de la Fórmula E 2026

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Puntos Abandono
1 Portugal A. Felix da Costa Jaguar 13 23

38'26.706

        
2 New Zealand M. Evans Jaguar 9 23

+0.386

38'27.092

 0.386      
3 Germany P. Wehrlein Porsche 94 23

+0.799

38'27.505

 0.413      
4 United Kingdom D. Ticktum Cupra Kiro 33 23

+0.985

38'27.691

 0.186      
5 Switzerland E. Mortara Mahindra 48 23

+1.570

38'28.276

 0.585      
6 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 23

+1.922

38'28.628

 0.352      
7 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 27 23

+3.760

38'30.466

 1.838      
8 Switzerland N. Muller Porsche 51 23

+3.884

38'30.590

 0.124      
9
P. Martí Cupra Kiro
 3 23

+4.117

38'30.823

 0.233      
10 Sweden J. Eriksson Virgin Racing 14 23

+6.576

38'33.282

 2.459      
11 France N. Nato Nissan 23 23

+7.182

38'33.888

 0.606      
12 Brazil L. di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11 23

+10.216

38'36.922

 3.034      
13 Germany M. Gunther DS Penske 7 23

+15.686

38'42.392

 5.470      
14 France J. Vergne Citroën Racing 25 23

+16.345

38'43.051

 0.659      
15 Brazil F. Drugovich Andretti Formula E 28 23

+26.016

38'52.722

 9.671      
16 United Kingdom O. Rowland Nissan 1 23

+26.917

38'53.623

 0.901      
17 New Zealand N. Cassidy Citroën Racing 37 23

+29.372

38'56.078

 2.455      
18 Netherlands N. de Vries Mahindra 21 23

+53.664

39'20.370

 24.292      
19 United Kingdom T. Barnard DS Penske 77 23

+55.751

39'22.457

 2.087      
20 Barbados Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22 23

+55.889

39'22.595

 0.138      
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