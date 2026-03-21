Da Costa y Jaguar triunfan en el ePrix de Madrid de Fórmula E; Martí, 9º

Jarama.- La categoría de monoplazas eléctricos se estrenó en el Circuito del Jarama, en Madrid, este sábado 21 de marzo de 2026 con una carrera que no dejó indiferente a nadie, como suele suceder habitualmente en la Fórmula E. Da Costa, al volante de su Jaguar, hizo una gran carrera para finalmente llevarse la victoria a casa, saliendo desde la tercera plaza.

Tras una gran lucha final, con tensión hasta la última vuelta, Ticktum y Wehrlein completaron el podio.

En la salida, Nyck Cassidy mantuvo el liderato a los mandos de su Citroen, por delante de Nyck De Vries y Antonio Félix Da Costa, un top 3 sin cambios en los primeros metros. Por detrás hubo más movimiento y algunos adelantamientos, con Pascal Wehrlein pasando de la sexta a la cuarta plaza, con Dan TickTum completando el mejor inicio al pasar de la novena a la quinta posición.

Pero la tranquilidad en la parte delantera duraría poco, ya que De Vries, que había caído varios puestos, intentó adelantar a Wehrlein de una forma demasiado optimista y terminó chocando contra la parte trasera del piloto de Porsche, rompiendo así su alerón delantero, cayendo al final del pelotón y obviamente recibiendo una penalización de 5 segundos.

Mientras tanto, Ticktum continuaba su gran remontada y se colocaba segundo después de adelantar a Wehrein, que mantenía un buen ritmo pese al toque con De Vries y de hecho acabaría recuperando la segunda plaza. En cabeza, Cassidy no conseguía alejarse, pero se mantenía firme en el liderato.

Más atrás, Pepe Martí, que salía 12º, no pudo aprovechar el poco caos que hubo durante las primeras vueltas y cayó varias posiciones hasta la 15ª.

Felipe Drugovich fue el primero en activar su "Attack Mode" desde la parte trasera del pelotón y en cuestión de pocas vueltas adelantó a todos su rivales para liderar la carrera en la vuelta 8 de 23.

Pepe Martí fue el siguiente en utilizar el Attack Mode y también llevó a cabo una gran remontada que le llevó hasta liderar su carrera de casa, aunque consciente de que más tarde tendría las de perder, como ya estaba demostrando un Drugovich que poco a poco caía posiciones. En un momento dado, los CUPRA tenían un doblete después de que Ticktum adelantase a Cassidy.

En la vuelta 12 de 23 empezaron los "Pit Boost" (paradas en boxes) en la parte trasera de la parrilla. En ese instante, Lucas Di Grassi, también con la ayuda del Attack Mode, se colocaba al frente de la carrera, pero rápidamente entraría en boxes para ceder el liderato de nuevo a Pepe Martí.

En el giro 14, los cinco pilotos que iban en cabeza (Martí, Cassiy, Dennis, Muller y Eriksson) entraron a boxes muy pegados, con Mitch Evans y Oliver Rowland heredando el liderato a falta de su Pit Boost.

Completadas todas las paradas, Maximilian Gunther y Antonio Félix Da Costa libraron una gran batalla por el liderato, que se decantó a favor del primero, con Wehrlein un poco más atrás en tercera posición. El español, Pepe Martí, cayó al 13º puesto.

Cada vez quedaban menos vueltas, el pelotón estaba muy unido y los pilotos que todavía no habían activado sus Attack Mode lo empezaron a hacer en la vuelta 17 de 23, lo que provocó muchos movimientos y de forma constante en el top 10.

Da Costa se colocó líder y aprovechó ese momento para activar su Attack Mode y defender su posición, mientras que Sebastien Buemi se colocaba segundo, seguido de Muller, Wherlein, Cassidy, Ticktum, Mortara, Evans y Nato, todos ellos con el Attack Mode activado.

En las últimas vueltas, las batallas en la zona delantera de la carrera fueron impresionantes, pero fue Da Costa quien mejor supo aprovechar su Attack Mode para cruzar la bandera a cuadros y llevarse el triunfo. Por detrás, con mucha tensión, Mitch Evans acabó segundo completando el doblete de Jaguar y Pascar Wehrlein completó el podio.

Ticktum, Mortara, Buemi, Dennis, Muller, Martí y Eriksson completaron el top 10.