Doohan prioriza el título de F2 a ser piloto reserva en F1

Con tres victorias y 128 puntos conseguidos en su primera campaña completa en la Fórmula 2, Jack Doohan ha sido uno de los más destacados de la parrilla en 2022. El piloto australiano, protegido de Alpine, tuvo incluso la oportunidad de debutar en un gran premio, disputando dos sesiones libres y en los test de postemporada de Abu Dhabi.

La salida de Fernando Alonso y Oscar Piastri del equipo francés le han dejado al aussie vía libre, ya que pasa a ser el piloto más experimentado de la academia de Alpine. Así, Doohan será en 2023 el mejor posicionado para sustituir a Esteban Ocon o a Pierre Gasly, pilotos titulares de la escudería, en caso de que alguno de ellos cause baja.

Esa opción es especialmente probable en el caso de Gasly, que empezará el nuevo curso con diez puntos de penalización en su haber, lo que le deja a un solo error de tener que perderse una prueba del calendario.

Así, Jack Doohan podría dar un paso adelante en 2023 y convertirse oficialmente en el nuevo piloto reserva de Alpine, ocupando la vacante de su compatriota Piastri. Sin embargo, el hijo Mick Doohan, del cinco veces campeón de motociclismo, ha dicho que ser reserva no se encuentra entre sus prioridades.

Al micrófono de Speedcafe, Doohan dijo que ser piloto reserva no le ayuda: "Sinceramente, ser piloto reserva no me ayuda, no me beneficia en nada. La prioridad principal es concentrarse plenamente en la Fórmula 2".

Jack Doohan conduciendo el Alpine A522 en el GP de México.

"Podría venir a todas las carreras de Fórmula 1, sentarme [en el garaje] y estar allí, pero la probabilidad de subirme a un coche es muy, muy baja. No creo que haya ocurrido en Alpine, como con Renault, desde 2014 o 2015. Así que solo me costaría tiempo en mis compromisos con la Fórmula 2".

"La otra opción es concentrarme por completo en eso [la F2], disfrutar plenamente y extraer todo lo que pueda del equipo, y luego intentar conseguir un puesto como piloto titular [en la F1] para 2024 o 2025".

De hecho, la última vez que el equipo de Enstone tuvo que recurrir a un piloto reserva para sustituir a un titular fue durante la temporada 2012, cuando Romain Grosjean fue excluido del Gran Premio de Italia tras el accidente que causó en Spa. Jérôme d'Ambrosio fue el piloto elegido, pero no brilló demasiado. Heikki Kovalainen también sustituyó a Kimi Räikkönen a finales de 2013, tra elegir al piloto de Caterham antes que a su propio reserva, Davide Valsecchi.

Según Doohan, para asegurarse un asiento de piloto titular en la categoría reina es necesario ganar en las categorías inferirores. Sin embargo, la posibilidad de que no haya hueco para él en Alpine para la temporada 2024, que le obligaría a tomarse un año sabático (ya que el campeón de la F2 no puede volver a competir en la categoría), no asusta a Doohan, puesto que Piastri ha pasado por el aro ya esta temporada.

"Solo tengo 19 años, no es que mi carrera en campeonatos de promoción haya terminado", comentó. "Necesito conseguir un asiento. He estado con el equipo en las últimas tres o cuatro carreras, así que he tenido un papel similar al de un piloto reserva, si se quiere decir así. Quiero ser titular, y aunque es genial estar presente en las carreras, es una mierda no conducir. Quiero hacer todo lo posible el año que viene para asegurarme el puesto de piloto regular".

"En primer lugar, tengo que ganar el campeonato. Si todo se mantiene intacto y va según lo previsto, estoy seguro de que podremos hacerlo. Si tengo que quedarme al margen y esperar un año [tras el título de la F2], no me importa, estaré más que feliz de esperar para conducir con Alpine y seguir progresando con ellos. Si hay oportunidades de irme [a otro equipo], entonces genial, pero eso será algo que habrá que decidir en el futuro".