Los jóvenes de las academias de F1 ponen patas arriba la lucha por el título de F2

Con ocho citas disputadas de las 14 que componen la temporada 2026 de Fórmula 2, tres jóvenes vinculados a equipos de Fórmula 1 se han consolidado como los grandes aspirantes al título, con un cuarto piloto acechando como posible tapado.

El integrante del Red Bull Junior Team, Nikola Tsolov, lidera actualmente la clasificación con 161 puntos, por delante del piloto de la Alpine Academy, Gabriele Mini (134), Rafael Cámara (125), de la Ferrari Driver Academy, y Alex Dunne (108), también protegido de Alpine.

Tsolov, piloto de Campos Racing, ha sido probablemente el más impresionante de todos. Ya suma seis victorias, incluidas tres consecutivas, un récord en Fórmula 2 que solo había igualado Davide Valsecchi en la era GP2.

Mini ha sido el piloto más consistente. Aunque solo ha logrado una victoria, ha terminado entre los ocho primeros en 14 carreras con MP Motorsport. Sus únicas excepciones fueron la carrera principal de Mónaco, donde una lenta parada en boxes cuando rodaba quinto arruinó su resultado, y la sprint de Spa-Francorchamps, donde marchaba 12º antes de abandonar por un problema técnico.

Siguiendo los pasos de los campeones Gabriel Bortoleto y Leonardo Fornaroli en Invicta Racing, después de igualar el récord de poles en una temporada de GP3/F3 camino del título el año pasado, Camara ha conseguido cuatro de las últimas cinco poles, lo que le ha permitido conquistar dos victorias en las carreras principales.

Por su parte, Dunne todavía no ha igualado el nivel que mostró en su temporada de debut en F2, aunque ya acumula cinco podios con Rodin Motorsport.

En un circuito de Spa-Francorchamps que sigue siendo uno de los favoritos de los pilotos y que continúa suponiendo un gran desafío para los jóvenes —quizá incluso más que para los actuales pilotos de Fórmula 1—, estos cuatro confirmaron su condición de principales candidatos al título de 2026.

No tanto en la carrera sprint, donde la parrilla invertida suele propiciar resultados poco habituales, y esta vez no fue una excepción. Joshua Dürksen puso fin a una racha de 13 carreras sin subir al podio, Martinius Stenshorne volvió a puntuar por primera vez desde Mónaco y el piloto de la Ferrari Driver Academy, Dino Beganovic, regresó al podio, donde no estaba precisamente desde Mónaco.

La carrera principal, sin embargo, pese a varios incidentes que condicionaron su desarrollo, ofreció interesantes batallas rueda a rueda y permitió que los favoritos estuvieran a la altura.

Camara perdió la primera posición en la salida frente a Tasanapol Inthraphuvasak, que arrancaba junto a él en primera fila, y dos vueltas después se defendió con firmeza de un agresivo Tsolov, que intentó adelantar por el exterior en La Source y acabó, probablemente, siendo empujado hacia la grava.

El brasileño recuperó el liderato con facilidad en la quinta vuelta, antes de entrar en boxes. Tras la bandera roja provocada por el fuerte accidente de Laurens van Hoepen, Camara aprovechó al máximo sus neumáticos nuevos para adelantar a tres coches en apenas unos segundos y marcharse hacia una cómoda victoria.

Rafael Camara, Invicta Racing Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

La carrera de Tsolov se complicó por un cambio de reglajes que no dio resultado y por los daños sufridos en el incidente con Camara, además de otros problemas.

"Hice una buena resalida y traté de atacar a Rafa en la curva 1. Tuvimos un pequeño toque allí", explicó el búlgaro. "A partir de ese momento, por alguna razón, ya no tuve tanto ritmo".

"Además, el coche quedó un poco dañado, así que durante la bandera roja pudimos reparar el pontón y algunas cosas más. Los neumáticos se degradaron mucho, especialmente con la configuración que llevábamos hoy. Creo que no fue la elección correcta".

"La bandera roja también nos ayudó a descubrir que uno de los frenos estaba completamente desconectado antes de eso, así que probablemente nos benefició. Hubo varias cosas que salieron mal, pero creo que aun así maximizamos el resultado".

El líder del campeonato afrontó con inteligencia el tramo final de la carrera.

"Tas [Inthraphuvasak] era más rápido hoy, así que se trataba simplemente de aceptar ese hecho y perder el menor tiempo posible".

Cruzó la meta en quinta posición, pero las sanciones por exceder los límites de pista impuestas a Alex Dunne y a su compañero en Campos, Noel Leon, que Tsolov ya sabía que iban a llegar, le permitieron ascender hasta la tercera plaza. Un resultado modesto comparado con sus victorias en Red Bull Ring y Silverstone, aunque suficiente para ampliar su ventaja al frente del campeonato.

Nikola Tsolov, Campos Racing Photo by: Clive Mason / Getty Images

Mientras el podio íntegramente formado por debutantes contó con un sorprendente Inthraphuvasak en segunda posición, Mini, actual segundo clasificado del campeonato, remontó discretamente tras un toque con Roman Biliński en la primera vuelta y una posterior penalización de cinco segundos para terminar quinto, justo por detrás de su compañero de academia, Dunne.

De los cuatro principales aspirantes al título, Camara y Tsolov, ambos en el podio, comparecieron en la rueda de prensa posterior a la carrera. Allí, Motorsport.com les preguntó qué era lo que más admiraban el uno del otro.

"Los dos hemos sido muy consistentes", respondió Camara. "Parece que cada fin de semana estamos ahí delante, incluso si miramos también el año pasado. Nikola siempre ha sido muy rápido. Sin duda es un gran piloto y es bonito estar luchando este año por el campeonato".

"Además, entre nosotros ha surgido un gran respeto. Evidentemente, en pista cada uno intenta sacar el máximo para sí mismo, pero el respeto fuera de ella ha sido algo que valoro mucho".

Tsolov coincidió con el brasileño.

"Diría algo muy parecido a Rafa. Sabemos que lo que pasa dentro y fuera de la pista son cosas completamente distintas, y es bonito verlo así. Por otro lado, sus actuaciones en clasificación este año, y también el pasado, han sido realmente impresionantes".

Tasanapol Inthraphuvasak, ART Grand Prix, Rafael Camara, Invicta Racing, Nikola Tsolov, Campos Racing Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Curiosamente, Camara y Tsolov son también los dos pilotos de Fórmula 2 cuyos nombres más han sonado en el inicio del mercado de pilotos de Fórmula 1. Y no se trata solo de rumores: el jefe de Racing Bulls, Alan Permane, llegó a describir públicamente al búlgaro como "el siguiente de la lista".

Sin embargo, ambos jóvenes evitaron alimentar las especulaciones.

"Obviamente ese es mi objetivo final y mi sueño, pero ahora mismo cuanto mejor lo haga en F2, mejor posición tendré para cualquier cosa en el futuro", explicó Tsolov. "Así que estoy completamente centrado en la Fórmula 2. Voy carrera a carrera".

Camara compartió esa misma filosofía.

"Solo me centro en lo que puedo hacer ahora mismo, porque si no haces un buen trabajo en Fórmula 2, lo más probable es que no llegues donde quieres. Así que toda mi atención está puesta en esta temporada".

Todavía quedan 12 carreras por disputarse, y será apasionante comprobar si la velocidad pura de Camara y la capacidad de Tsolov para gestionar las carreras pueden imponerse a la experiencia de Mini y Dunne.

Alexander Dunne, Rodin Motorsport Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

¡Drop the mic!

Hay errores que cuestan más caros que otros, como el que privó a Noel León de unos valiosos puntos en la carrera principal de Spa-Francorchamps.

El mexicano cruzó la meta en cuarta posición, pero primero una sanción por exceder los límites de pista le hizo caer al séptimo puesto y, posteriormente, fue descalificado. El motivo fue tan inusual como llamativo: un invitado de Campos Racing estaba utilizando unos auriculares de radio equipados con micrófono.

Por razones de control de costes, solo un número reducido de miembros del equipo está registrado como "personal operativo", y únicamente ellos pueden utilizar auriculares con micrófono.

El informe de los comisarios explicaba: "Se observó a una persona declarada como Personal No Operativo utilizando unos auriculares de radio equipados con micrófono, dando la impresión de que podía transmitir comunicaciones y, por tanto, no se trataba de unos auriculares únicamente de escucha".

"Esto constituye presuntamente una infracción del Apéndice 5 y del artículo 21.5 del Reglamento Deportivo de Fórmula 2. Según la normativa, el Personal No Operativo solo puede utilizar auriculares de escucha".

Durante la audiencia, el director del equipo explicó que el invitado había cogido por error unos auriculares incorrectos.

Los comisarios también señalaron que un comisario técnico avisó expresamente al invitado de que esos auriculares no estaban permitidos por llevar micrófono. Como respuesta, se les indicó que el micrófono estaba plegado hacia arriba. Sin embargo, pese a haber sido advertido de forma explícita, el invitado volvió a ponerse los auriculares y siguió utilizándolos.

Como el invitado estaba "asociado exclusivamente al coche número 5 y no tenía ninguna implicación con el otro monoplaza del equipo", únicamente Leon fue descalificado.

Además, Campos Racing recibió una multa de 20.000 euros y, lo que es aún más importante, una deducción de 25 puntos en el campeonato de constructores, suspendida de forma condicional.

La conclusión es sencilla: los errores ocurren, pero si un comisario técnico te advierte de que estás incumpliendo una norma, conviene hacerle caso.

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