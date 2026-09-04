F2 en Monza - Camara se lleva la pole en mitad del juego de rebufos - Resumen y resultados
Mira el resumen completo del fin de semana de la Fórmula 2 en Monza, durante el GP de Italia de 2026. Consulta aquí los resúmenes, resultados, horarios y más.
La Fórmula 2 vuelve tras el parón veraniego, y disputa este fin de semana en el icónico circuito italiano de Monza su décima ronda del curso 2026, junto a la F1 y la F3. Aquí, podrás consultar siempre que quieras los resúmenes, resultados y horarios de cada una de las sesiones.
Clasificación de la F2 en Monza
La clasificación de la Fórmula 2 en Barcelona fue el viernes a las 14:55h, justo tras la de la F3, para definir al poleman que se llevó dos puntos y también la parrilla de salida de la carrera sprint del sábado (donde se invertirán las diez primeras posiciones) y de la carrera principal del domingo.
Rafael Camara ocupó la primera posición durante buena parte de la sesión, con un crono de 1:31.326 que le posicionó delante de Noel León y de Joshua Dürsken. Ello antes de que, en los minutos finales, todos trataran de mejorar su crono a una vuelta, un momento en el que todos buscaron el mejor rebufo, lo que provocó parones en la recta trasera de Monza, justo antes de la Parabólica.
Finalmente, se marcaron mejores tiempos, pero nadie pudo batir el crono de Camara, que firmó una nueva pole. El brasileño de Invicta Racing aventajó por 57 milésimas a su compañero, Joshua Dürsken, con Dunne tercero a una décima, y León cuarto a dos décimas. El Top 10 lo completaron Martinius Stenshorne, Nikola Tsolov, Inthraphuvasak, Ritomo Miyata, Oliver Göethe y John Bennett, pole para el sábado. Mari Boya fue 13º.
Resultados de la clasificación de la F2 en Monza
Q
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|10
|
1'31.326
|228.355
|2
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|9
|
+0.057
1'31.383
|0.057
|228.213
|3
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|11
|
+0.146
1'31.472
|0.089
|227.991
|4
|
N. León Campos Racing
|5
|9
|
+0.255
1'31.581
|0.109
|227.719
|5
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|11
|
+0.349
1'31.675
|0.094
|227.486
|6
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|9
|
+0.410
1'31.736
|0.061
|227.334
|7
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|9
|
+0.522
1'31.848
|0.112
|227.057
|8
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|10
|
+0.550
1'31.876
|0.028
|226.988
|9
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|9
|
+0.677
1'32.003
|0.127
|226.675
|10
|
J. Bennett Trident
|25
|9
|
+0.712
1'32.038
|0.035
|226.589
|Ver resultados
Resumen de los Libres de la F2 en Monza
La única sesión de entrenamientos libres de la Fórmula 2 en Monza fue dominada por el irlandés Alex Dunne, que con un tiempo de 1:31.957 ocupó la primera posición de manera clara, sacándole 170 milésimas a Oliver Goethe y más de medio segundo a Nico Varrone y a Nikola Tsolov, líder de la clasificación general.
Cabe destacar que los tiempos se mejoraron al final de la sesión, especialmente después de que, a 17 minutos de la bandera a cuadros, se mostraran las banderas rojas tras un accidente de Colton Herta a la salida de la curva 7. El californiano salió del coche en buen estado, pero hubo que retirar su Hitech de la pista, ya que se había salido a la grava al salir de la curva, lo que le hizo chocar contra el muro interior.
Resultados de los Libres de la F2 en Monza
PL
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|10
|
1'31.957
|226.788
|2
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|10
|
+0.170
1'32.127
|0.170
|226.370
|3
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|10
|
+0.506
1'32.463
|0.336
|225.547
|4
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|9
|
+0.529
1'32.486
|0.023
|225.491
|5
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|9
|
+0.560
1'32.517
|0.031
|225.415
|6
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|9
|
+0.630
1'32.587
|0.070
|225.245
|7
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|10
|
+0.634
1'32.591
|0.004
|225.235
|8
|
N. León Campos Racing
|5
|9
|
+0.705
1'32.662
|0.071
|225.063
|9
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|9
|
+0.726
1'32.683
|0.021
|225.012
|10
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|9
|
+0.728
1'32.685
|0.002
|225.007
|Ver resultados
Carrera sprint de la F2 en Monza
La carrera sprint de Fórmula 2 en Monza es el sábado, 5 de septiembre, a las 14:15h, después de la FP3 de Fórmula 1, a 21 vueltas. Con la parrilla invertida, el ganador de la carrera sprint se lleva 10 puntos, y puntúan todos hasta el décimo (10-9-8-7-6-5-4-3-2 y 1 punto).
Resultados de la carrera sprint de la F2 en Monza
Por disputarse
Carrera principal de la F2 en Monza
La carrera principal de F2 en Monza es el domingo, 6 de septiembre, a las 09:45h, a 30 vueltas y con obligación de cambio de neumáticos. Es la sesión más importante del fin de semana ya que reparte 25 puntos al ganador, 18 puntos al segundo, 15 al tercero, 12 al cuarto, 10 al quinto, 8 al sexto, 6 al séptimo, 4 al octavo, 2 al noveno y 1 punto al décimo, además de un punto extra para el autor de la vuelta rápida siempre que la consiga alguien que termine entre los diez primeros.
Resultados de la carrera principal de la F2 en Monza
Por disputarse
Así está el campeonato de F2 antes de las carreras de Monza
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
N. TsolovCampos Racing
|167
|25
|10
|-
|27
|18
|26
|35
|20
|6
|-
|2
|
G. MinìMP Motorsport
|147
|7
|27
|23
|6
|23
|22
|16
|10
|13
|-
|3
|
R. CâmaraInvicta Racing
|147
|18
|16
|2
|3
|30
|13
|12
|31
|20
|2
|4
|
A. DunneRodin Motorsport
|108
|6
|6
|18
|18
|19
|13
|12
|16
|-
|-
|5
|
N. LeónCampos Racing
|94
|8
|13
|12
|12
|9
|8
|7
|-
|25
|-
|6
|K. MainiART Grand Prix
|86
|-
|12
|2
|14
|13
|2
|20
|-
|23
|-
|7
|
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
|79
|2
|19
|3
|19
|10
|-
|4
|6
|16
|-
|8
|
L. Van HoepenTrident
|65
|18
|8
|7
|-
|10
|4
|-
|-
|18
|-
|9
|
M. StenshorneRodin Motorsport
|59
|1
|3
|31
|13
|-
|-
|-
|10
|1
|-
|10
|
T. InthraphuvasakART Grand Prix
|59
|13
|-
|-
|-
|-
|10
|5
|18
|13
|-
|11
|
J. DuerksenInvicta Racing
|42
|11
|5
|-
|5
|-
|2
|3
|10
|6
|-
|12
|R. VillagomezVan Amersfoort Racing
|38
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|24
|8
|-
|-
|13
|R. MiyataHitech Racing
|34
|14
|8
|-
|8
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|14
|
O. GoetheMP Motorsport
|29
|12
|-
|-
|-
|-
|16
|-
|1
|-
|-
|15
|S. MontoyaPrema Powerteam
|28
|2
|2
|12
|4
|-
|8
|-
|-
|-
|-
|16
|C. HertaHitech Racing
|26
|6
|4
|6
|-
|4
|-
|-
|6
|-
|-
|17
|
R. BilinskiDAMS Lucas Oil
|24
|1
|-
|1
|9
|1
|4
|6
|2
|-
|-
|18
|
J. BennettTrident
|18
|-
|-
|-
|-
|7
|10
|-
|-
|1
|-
|19
|
N. VarroneVan Amersfoort Racing
|14
|-
|5
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|
M. BoyaPrema Powerteam
|12
|-
|6
|4
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|21
|E. Jr.AIX Racing
|10
|-
|-
|4
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|
C. ShieldsAIX Racing
|10
|-
|-
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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