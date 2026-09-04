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Resumen de la jornada
FIA F2 Barcelona

F2 en Monza - Camara se lleva la pole en mitad del juego de rebufos - Resumen y resultados

Mira el resumen completo del fin de semana de la Fórmula 2 en Monza, durante el GP de Italia de 2026. Consulta aquí los resúmenes, resultados, horarios y más.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Rafael Camara, Monza

La Fórmula 2 vuelve tras el parón veraniego, y disputa este fin de semana en el icónico circuito italiano de Monza su décima ronda del curso 2026, junto a la F1 y la F3. Aquí, podrás consultar siempre que quieras los resúmenes, resultados y horarios de cada una de las sesiones.

También hay F3:

Clasificación de la F2 en Monza

La clasificación de la Fórmula 2 en Barcelona fue el viernes a las 14:55h, justo tras la de la F3, para definir al poleman que se llevó dos puntos y también la parrilla de salida de la carrera sprint del sábado (donde se invertirán las diez primeras posiciones) y de la carrera principal del domingo.

Rafael Camara ocupó la primera posición durante buena parte de la sesión, con un crono de 1:31.326 que le posicionó delante de Noel León y de Joshua Dürsken. Ello antes de que, en los minutos finales, todos trataran de mejorar su crono a una vuelta, un momento en el que todos buscaron el mejor rebufo, lo que provocó parones en la recta trasera de Monza, justo antes de la Parabólica.

 

Finalmente, se marcaron mejores tiempos, pero nadie pudo batir el crono de Camara, que firmó una nueva pole. El brasileño de Invicta Racing aventajó por 57 milésimas a su compañero, Joshua Dürsken, con Dunne tercero a una décima, y León cuarto a dos décimas. El Top 10 lo completaron Martinius Stenshorne, Nikola Tsolov, Inthraphuvasak, Ritomo Miyata, Oliver Göethe y John Bennett, pole para el sábado. Mari Boya fue 13º.

Resultados de la clasificación de la F2 en Monza

Q

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
R. Câmara Invicta Racing
 1 10

1'31.326

   228.355
2
J. Duerksen Invicta Racing
 2 9

+0.057

1'31.383

 0.057 228.213
3
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 11

+0.146

1'31.472

 0.089 227.991
4
N. León Campos Racing
 5 9

+0.255

1'31.581

 0.109 227.719
5
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 11

+0.349

1'31.675

 0.094 227.486
6
N. Tsolov Campos Racing
 6 9

+0.410

1'31.736

 0.061 227.334
7
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 9

+0.522

1'31.848

 0.112 227.057
8 Japan R. Miyata Hitech Racing 3 10

+0.550

1'31.876

 0.028 226.988
9
O. Goethe MP Motorsport
 10 9

+0.677

1'32.003

 0.127 226.675
10
J. Bennett Trident
 25 9

+0.712

1'32.038

 0.035 226.589
Ver resultados

Resumen de los Libres de la F2 en Monza

La única sesión de entrenamientos libres de la Fórmula 2 en Monza fue dominada por el irlandés Alex Dunne, que con un tiempo de 1:31.957 ocupó la primera posición de manera clara, sacándole 170 milésimas a Oliver Goethe y más de medio segundo a Nico Varrone y a Nikola Tsolov, líder de la clasificación general.

Cabe destacar que los tiempos se mejoraron al final de la sesión, especialmente después de que, a 17 minutos de la bandera a cuadros, se mostraran las banderas rojas tras un accidente de Colton Herta a la salida de la curva 7. El californiano salió del coche en buen estado, pero hubo que retirar su Hitech de la pista, ya que se había salido a la grava al salir de la curva, lo que le hizo chocar contra el muro interior.

 

Resultados de los Libres de la F2 en Monza

PL

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 10

1'31.957

   226.788
2
O. Goethe MP Motorsport
 10 10

+0.170

1'32.127

 0.170 226.370
3
N. Varrone Van Amersfoort Racing
 22 10

+0.506

1'32.463

 0.336 225.547
4
N. Tsolov Campos Racing
 6 9

+0.529

1'32.486

 0.023 225.491
5
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 9

+0.560

1'32.517

 0.031 225.415
6
J. Duerksen Invicta Racing
 2 9

+0.630

1'32.587

 0.070 225.245
7
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 10

+0.634

1'32.591

 0.004 225.235
8
N. León Campos Racing
 5 9

+0.705

1'32.662

 0.071 225.063
9
R. Câmara Invicta Racing
 1 9

+0.726

1'32.683

 0.021 225.012
10
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 9

+0.728

1'32.685

 0.002 225.007
Ver resultados

Carrera sprint de la F2 en Monza

La carrera sprint de Fórmula 2 en Monza es el sábado, 5 de septiembre, a las 14:15h, después de la FP3 de Fórmula 1, a 21 vueltas. Con la parrilla invertida, el ganador de la carrera sprint se lleva 10 puntos, y puntúan todos hasta el décimo (10-9-8-7-6-5-4-3-2 y 1 punto).

Resultados de la carrera sprint de la F2 en Monza

Por disputarse

Carrera principal de la F2 en Monza

La carrera principal de F2 en Monza es el domingo, 6 de septiembre, a las 09:45h, a 30 vueltas y con obligación de cambio de neumáticos. Es la sesión más importante del fin de semana ya que reparte 25 puntos al ganador, 18 puntos al segundo, 15 al tercero, 12 al cuarto, 10 al quinto, 8 al sexto, 6 al séptimo, 4 al octavo, 2 al noveno y 1 punto al décimo, además de un punto extra para el autor de la vuelta rápida siempre que la consiga alguien que termine entre los diez primeros.

Resultados de la carrera principal de la F2 en Monza

Por disputarse

Así está el campeonato de F2 antes de las carreras de Monza

Pos Piloto Puntos Australia United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Italy
1
N. TsolovCampos Racing
 167 25 10 - 27 18 26 35 20 6 -
2
G. MinìMP Motorsport
 147 7 27 23 6 23 22 16 10 13 -
3
R. CâmaraInvicta Racing
 147 18 16 2 3 30 13 12 31 20 2
4
A. DunneRodin Motorsport
 108 6 6 18 18 19 13 12 16 - -
5
N. LeónCampos Racing
 94 8 13 12 12 9 8 7 - 25 -
6 IndiaK. MainiART Grand Prix 86 - 12 2 14 13 2 20 - 23 -
7
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
 79 2 19 3 19 10 - 4 6 16 -
8
L. Van HoepenTrident
 65 18 8 7 - 10 4 - - 18 -
9
M. StenshorneRodin Motorsport
 59 1 3 31 13 - - - 10 1 -
10
T. InthraphuvasakART Grand Prix
 59 13 - - - - 10 5 18 13 -
11
J. DuerksenInvicta Racing
 42 11 5 - 5 - 2 3 10 6 -
12 MexicoR. VillagomezVan Amersfoort Racing 38 - - - - - 6 24 8 - -
13 JapanR. MiyataHitech Racing 34 14 8 - 8 - - - 4 - -
14
O. GoetheMP Motorsport
 29 12 - - - - 16 - 1 - -
15 ColombiaS. MontoyaPrema Powerteam 28 2 2 12 4 - 8 - - - -
16 United StatesC. HertaHitech Racing 26 6 4 6 - 4 - - 6 - -
17
R. BilinskiDAMS Lucas Oil
 24 1 - 1 9 1 4 6 2 - -
18
J. BennettTrident
 18 - - - - 7 10 - - 1 -
19
N. VarroneVan Amersfoort Racing
 14 - 5 9 - - - - - - -
20
M. BoyaPrema Powerteam
 12 - 6 4 - - - - 2 - -
21 BrazilE. Jr.AIX Racing 10 - - 4 6 - - - - - -
22
C. ShieldsAIX Racing
 10 - - 10 - - - - - - -

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