F2 en Monza - Camara se lleva la pole en mitad del juego de rebufos - Resumen y resultados

La Fórmula 2 vuelve tras el parón veraniego, y disputa este fin de semana en el icónico circuito italiano de Monza su décima ronda del curso 2026, junto a la F1 y la F3. Aquí, podrás consultar siempre que quieras los resúmenes, resultados y horarios de cada una de las sesiones.

Clasificación de la F2 en Monza

La clasificación de la Fórmula 2 en Barcelona fue el viernes a las 14:55h, justo tras la de la F3, para definir al poleman que se llevó dos puntos y también la parrilla de salida de la carrera sprint del sábado (donde se invertirán las diez primeras posiciones) y de la carrera principal del domingo.

Rafael Camara ocupó la primera posición durante buena parte de la sesión, con un crono de 1:31.326 que le posicionó delante de Noel León y de Joshua Dürsken. Ello antes de que, en los minutos finales, todos trataran de mejorar su crono a una vuelta, un momento en el que todos buscaron el mejor rebufo, lo que provocó parones en la recta trasera de Monza, justo antes de la Parabólica.

Finalmente, se marcaron mejores tiempos, pero nadie pudo batir el crono de Camara, que firmó una nueva pole. El brasileño de Invicta Racing aventajó por 57 milésimas a su compañero, Joshua Dürsken, con Dunne tercero a una décima, y León cuarto a dos décimas. El Top 10 lo completaron Martinius Stenshorne, Nikola Tsolov, Inthraphuvasak, Ritomo Miyata, Oliver Göethe y John Bennett, pole para el sábado. Mari Boya fue 13º.

Resultados de la clasificación de la F2 en Monza

Q Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 R. Câmara Invicta Racing 1 10 1'31.326 228.355 2 J. Duerksen Invicta Racing 2 9 +0.057 1'31.383 0.057 228.213 3 A. Dunne Rodin Motorsport 15 11 +0.146 1'31.472 0.089 227.991 4 N. León Campos Racing 5 9 +0.255 1'31.581 0.109 227.719 5 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 11 +0.349 1'31.675 0.094 227.486 6 N. Tsolov Campos Racing 6 9 +0.410 1'31.736 0.061 227.334 7 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 9 +0.522 1'31.848 0.112 227.057 8 R. Miyata Hitech Racing 3 10 +0.550 1'31.876 0.028 226.988 9 O. Goethe MP Motorsport 10 9 +0.677 1'32.003 0.127 226.675 10 J. Bennett Trident 25 9 +0.712 1'32.038 0.035 226.589

Resumen de los Libres de la F2 en Monza

La única sesión de entrenamientos libres de la Fórmula 2 en Monza fue dominada por el irlandés Alex Dunne, que con un tiempo de 1:31.957 ocupó la primera posición de manera clara, sacándole 170 milésimas a Oliver Goethe y más de medio segundo a Nico Varrone y a Nikola Tsolov, líder de la clasificación general.

Cabe destacar que los tiempos se mejoraron al final de la sesión, especialmente después de que, a 17 minutos de la bandera a cuadros, se mostraran las banderas rojas tras un accidente de Colton Herta a la salida de la curva 7. El californiano salió del coche en buen estado, pero hubo que retirar su Hitech de la pista, ya que se había salido a la grava al salir de la curva, lo que le hizo chocar contra el muro interior.

Resultados de los Libres de la F2 en Monza

PL Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 A. Dunne Rodin Motorsport 15 10 1'31.957 226.788 2 O. Goethe MP Motorsport 10 10 +0.170 1'32.127 0.170 226.370 3 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 10 +0.506 1'32.463 0.336 225.547 4 N. Tsolov Campos Racing 6 9 +0.529 1'32.486 0.023 225.491 5 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 9 +0.560 1'32.517 0.031 225.415 6 J. Duerksen Invicta Racing 2 9 +0.630 1'32.587 0.070 225.245 7 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 10 +0.634 1'32.591 0.004 225.235 8 N. León Campos Racing 5 9 +0.705 1'32.662 0.071 225.063 9 R. Câmara Invicta Racing 1 9 +0.726 1'32.683 0.021 225.012 10 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 9 +0.728 1'32.685 0.002 225.007

Carrera sprint de la F2 en Monza

La carrera sprint de Fórmula 2 en Monza es el sábado, 5 de septiembre, a las 14:15h, después de la FP3 de Fórmula 1, a 21 vueltas. Con la parrilla invertida, el ganador de la carrera sprint se lleva 10 puntos, y puntúan todos hasta el décimo (10-9-8-7-6-5-4-3-2 y 1 punto).

Resultados de la carrera sprint de la F2 en Monza

Por disputarse

Carrera principal de la F2 en Monza

La carrera principal de F2 en Monza es el domingo, 6 de septiembre, a las 09:45h, a 30 vueltas y con obligación de cambio de neumáticos. Es la sesión más importante del fin de semana ya que reparte 25 puntos al ganador, 18 puntos al segundo, 15 al tercero, 12 al cuarto, 10 al quinto, 8 al sexto, 6 al séptimo, 4 al octavo, 2 al noveno y 1 punto al décimo, además de un punto extra para el autor de la vuelta rápida siempre que la consiga alguien que termine entre los diez primeros.

Resultados de la carrera principal de la F2 en Monza

Por disputarse

Así está el campeonato de F2 antes de las carreras de Monza

Pos Piloto Puntos 1 N. Tsolov Campos Racing 167 25 10 - 27 18 26 35 20 6 - 2 G. Minì MP Motorsport 147 7 27 23 6 23 22 16 10 13 - 3 R. Câmara Invicta Racing 147 18 16 2 3 30 13 12 31 20 2 4 A. Dunne Rodin Motorsport 108 6 6 18 18 19 13 12 16 - - 5 N. León Campos Racing 94 8 13 12 12 9 8 7 - 25 - 6 K. Maini ART Grand Prix 86 - 12 2 14 13 2 20 - 23 - 7 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 79 2 19 3 19 10 - 4 6 16 - 8 L. Van Hoepen Trident 65 18 8 7 - 10 4 - - 18 - 9 M. Stenshorne Rodin Motorsport 59 1 3 31 13 - - - 10 1 - 10 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 59 13 - - - - 10 5 18 13 - 11 J. Duerksen Invicta Racing 42 11 5 - 5 - 2 3 10 6 - 12 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 38 - - - - - 6 24 8 - - 13 R. Miyata Hitech Racing 34 14 8 - 8 - - - 4 - - 14 O. Goethe MP Motorsport 29 12 - - - - 16 - 1 - - 15 S. Montoya Prema Powerteam 28 2 2 12 4 - 8 - - - - 16 C. Herta Hitech Racing 26 6 4 6 - 4 - - 6 - - 17 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 24 1 - 1 9 1 4 6 2 - - 18 J. Bennett Trident 18 - - - - 7 10 - - 1 - 19 N. Varrone Van Amersfoort Racing 14 - 5 9 - - - - - - - 20 M. Boya Prema Powerteam 12 - 6 4 - - - - 2 - - 21 E. Jr. AIX Racing 10 - - 4 6 - - - - - - 22 C. Shields AIX Racing 10 - - 10 - - - - - - -