F2 en Madring - Resumen y resultados - Tsolov lidera una FP1 con gran accidente de Inthraphuvasak

La Fórmula 2 ha entrado en su recta final de la temporada 2026 y este fin de semana disputará en Madring su undécima ronda del 2026, junto a la F1 y la F3. Mira aquí los resúmenes, resultados y horarios de cada una de las sesiones en el GP de España.

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Resumen de los Libres 1 de la F2 en Madring

La primera sesión de la historia de la Fórmula 2 en Madring quedó marcada por un fuerte accidente de Tasanapol Inthraphuvasak, en el que su coche ardió en llamas y provocó la detención de la sesión durante casi media hora.

Finalmente, Nikola Tsolov lideró la tabla de tiempos con un tiempo de 1:47.059, con Nico Varrone segundo y Rafael Villagomez tercero a poco más de una décima de distancia. Colton Herta fue cuarto.

La FP1 de F2 acabó con otro accidente, esta vez de Laurens Van Hoepen, aunque mucho menos aparatoso que el de Inthraphuvasak.

Resultados de los Libres 1 de la F2 en Madring

PL Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 N. Tsolov Campos Racing 6 10 1'47.059 184.070 2 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 9 +0.110 1'47.169 0.110 183.881 3 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 10 +0.137 1'47.196 0.027 183.835 4 C. Herta Hitech Racing 4 10 +0.391 1'47.450 0.254 183.400 5 A. Dunne Rodin Motorsport 15 10 +0.429 1'47.488 0.038 183.335 6 L. Van Hoepen Trident 24 8 +0.514 1'47.573 0.085 183.190 7 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 10 +0.637 1'47.696 0.123 182.981 8 O. Goethe MP Motorsport 10 10 +0.865 1'47.924 0.228 182.595 9 G. Minì MP Motorsport 9 10 +0.918 1'47.977 0.053 182.505 10 R. Câmara Invicta Racing 1 10 +1.039 1'48.098 0.121 182.301

Clasificación de la F2 en Madring

La clasificación de la Fórmula 2 en Madring será el viernes a las 15:00h, para definir al poleman que se llevará dos puntos y también la parrilla de salida de la carrera sprint del sábado (donde se invertirá el top 10) y de la carrera principal del domingo, con el orden de salida tal cual clasifiquen.

Resultados de la clasificación de la F2 en Madring

Por disputarse

Carrera sprint de la F2 en Madring

La carrera sprint de Fórmula 2 en Madring es el sábado a las 14:15h, a 23 vueltas. Con la parrilla invertida, el que se clasificó 10º saldrá desde la pole y el que se clasificó primero saldrá décimo (las posiciones de la 11ª hacia atrás no cambian). El ganador de la carrera sprint se lleva 10 puntos, y puntúan todos hasta el décimo (10-9-8-7-6-5-4-3-2 y 1 punto).

Resultados de la carrera sprint de la F2 en Madring

Por disputarse

Carrera principal de la F2 en Madring

La carrera principal de F2 en Madring es el domingo a las 11:25h, a 32 vueltas y con obligación de cambio de neumáticos. Aquí se repartirán la totalidad de los puntos: 25 al ganador, 18 al segundo, 15 al tercero, 12 al cuarto, 10 al quinto, 8 al sexto, 6 al séptimo, 4 al octavo, 2 al noveno y 1 punto al décimo, además de un punto extra para la vuelta rápida.

Resultados de la carrera principal de la F2 en Madring

Por disputarse

Así está el campeonato de F2 antes de las carreras de Madring

En estos momentos, la lucha por el título de F2 está muy reñida, con Nikola Tsolov al frente de la clasificación con 177 puntos, seguido por los 166 de Rafael Cámara, con Gabriele Minì tercero con un total de 147 unidades.