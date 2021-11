Hamilton y Verstappen están protagonizando la batalla por el título más apretada y emocionante de los últimos tiempos en la Fórmula 1, con el neerlandés liderando la clasificación 12 puntos por encima del británico antes de las últimas cinco rondas de la temporada.

Los dos ya han estado involucrados en varias disputas al límite este año, incluidos los accidentes en los grandes premios de Gran Bretaña e Italia, cuando Verstappen y Hamilton chocaron en mitad de un feroz duelo en Silverstone y Monza, respectivamente.

La Fórmula 1 ha visto a lo largo de su historia ásperas disputas entre pilotos por el campeonato, siendo quizás las más recordadas las que protagonizaron Ayrton Senna y Alain Prost, quienes en 1989 y 1990 definieron con accidentes su duelo por el título.

(Antes de seguir leyendo, mira las fotos del accidente entre Senna y Prost en 1990)

En una entrevista con el diario británico Daily Mail, Toto Wolff dijo que piensa que puede darse un escenario similar en el último Gran Premio de Abu Dhabi si el campeonato sigue tan cerrado y Hamilton y Verstappen se encuentran en la pista.

"Si se llegara al escenario de la última carrera en Abu Dhabi y se enfrentaran por el título, el que esté delante (en la clasifiación) va a intentar hacer lo mismo que en los años de Senna-Prost", aseguró Wolff.

"¿Qué pasó en Monza? Verstappen sacó a Lewis porque estaba a punto de adelantarlo y era más rápido. Y eso es totalmente comprensible. Si estás compitiendo por el campeonato y ves que pierdes porque el otro te está adelantando, ¿qué herramienta tienes además de la de asegurarte de que no pueda adelantar? Lo hemos visto con (Michael) Schumacher y (Jacques) Villeneuve, lo vimos con Senna y Prost dos veces", agregó.

Sin embargo, Wolff aclaró que, por su parte, jamás dará a un piloto suyo la orden de tocarse con un rival, aunque admitió que es algo que está fuera de su control.

"Nunca daría la orden de chocar con nadie, pero si llegan a esa última carrera y el que esté delante gana el campeonato, van a competir entre ellos, duramente. Y no creo que puedas controlarlo, Hamilton y Verstappen, no creo que quieran controlarlo porque son los gladiadores en sus máquinas. Eso es lo que hace que este deporte sea tan interesante, porque está arraigado en nuestra naturaleza que no nos gusta la confrontación y entonces uno está intrigado por ver cómo se desarrolla esa relación", comentó.

"Si chocan, ¿se van a enfrentar? ¿Qué van a decir? ¿Se mirarán a los ojos? Nosotros no interferiremos. La relación se arregla entre los individuos", finalizó.