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Fórmula 1 GP de Japón

GP de Japón 1990 de F1: Senna se la devuelve a Prost

El 21 de octubre de 1990, el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 fue testigo de la mayor venganza de la historia: la de Ayrton Senna a Prost para ser campeón.

Jose Carlos de Celis

Editado: 21 oct 2025, 7:01

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Para narrar lo ocurrido en el Gran Premio de Japón de 1990 hay que retroceder a justo un año antes, a la edición de 1989. En aquella carrera, Ayrton Senna y Alain Prost tuvieron un duelo histórico, un accidente que en un principio dejaba a ambos fuera de carrera y daba el título al francés.

Senna, con ayuda de los comisarios, logró continuar y ganó, pero luego le descalificaron por haberse saltado una chicane, y Prost sumó así su tercera corona. El presidente de la FIA, Jean-Marie Balestre, era francés, y eso generó un tremendo revuelo que hizo que hasta el jefe de ambos pilotos, Ron Dennis, saliera en defensa de Senna.

Todo sobre Japón 1989, para cuando acabes:

Sintiéndose abandonado en su propio equipo, Prost decidió salir de McLaren rumbo a Ferrari y en 1990, cuando el destino volvió a hacer de las suyas, nuevamente Suzuka sería sede de una cita que se recordaría siempre. En esa ocasión, también en la penúltima carrera del año, Senna sacaba nueve puntos a su gran rival, y lo tenía todo de cara. Le bastaba ser sexto o que Prost no ganara.

De hecho Senna logró la pole position el sábado, con Prost segundo. Ese año, el poleman en ese circuito tenía que arrancar desde el lado sucio de la pista, y Senna no tardó en solicitar un cambio de posición que la FIA primero aceptó y finalmente rechazó.

Eso enfadó al de Sao Paulo que avisó, y no fue traidor, de que en la primera curva no tendría compasión si le arrebataban el liderato por el lado limpio del circuito. Prost aprovechó su mejor posición de salida y se colocó en cabeza pero, llegando al primer giro, Senna trató de buscar un hueco que no había y se chocaron, abandonando ambos segundos después de empezar la carrera.

(Mira la secuencia del accidente antes de seguir leyendo)

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Como puedes ver en las imágenes de aquí arriba, ambos salieron ilesos y abandonaron el circuito por su propio pie. Incluso uno cerca del otro, sin ni siquiera amago de pelea o discusión.

Con esos abandonos, Senna se proclamaba bicampeón del mundo de Fórmula 1 a falta de una carrera y así servía, en plato frío, una enorme venganza por lo ocurrido con el mismo piloto y en el mismo circuito un año antes.

La cara de Senna no expresaba orgullo, y reprimió su alegría ante los medios y en las imágenes públicas. Sabía que no había hecho el bien ese día, pero también era consciente de que se le debía una que él mismo quiso cobrarse.

Y, si bien en pista ni se habían mirado, luego sí hubo cruce de declaraciones. Para Prost, Senna era un 'hombre indigno' y un 'ser repugnante'. Para quien ese día se proclamó campeón, el segundo era un 'cobarde'.

¿Y quién ganó la carrera del GP de Japón 1990 de Fórmula 1?

Aunque el protagonismo se lo llevaron Prost y Senna, Nelson Piquet (Benetton) fue el vencedor, aprovechando una salida de pista del otro McLaren (Gerhard Berger) y una avería del otro Ferrari (Nigel Mansell).

Segundo y junto a Nelson Piquet estuvo, en su primer y único podio en Fórmula 1, el brasileño Roberto Moreno, también piloto de Benetton.

Pero el podio tuvo una sorpresa más: con el humilde Lola, Auguri Suzuki se hizo con el primer podio de un japonés en Suzuka, para algarabía de la afición.

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