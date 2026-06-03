Rosberg expone los juegos psicológicos de Schumacher durante su etapa juntos en Mercedes

Nico Rosberg ha destapado algunos detalles de su etapa como compañero de equipo del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Michael Schumacher, revelando algunas de las formas en las que el expiloto de Ferrari obtenía una ventaja psicológica sobre sus rivales.

Cuando Mercedes regresó a la F1 como equipo oficial en 2010, un joven Rosberg se encontró compartiendo garaje con el piloto más exitoso de la historia del campeonato en aquel momento.

Hablando en el podcast High Performance, Rosberg recordó: "Ese tipo es un guerrero mental. Vive y respira para destruir psicológicamente a su compañero de equipo, pero no de una forma maliciosa, sino en esa zona gris, utilizando esas pequeñas áreas grises como una fuerza diaria. Se despierta así. Es algo natural para él".

"No tiene que esforzarse para destrozar a su compañero de equipo de forma natural y enorme. Es su forma de vida. Por ejemplo, llegábamos al circuito y solo había una plaza de aparcamiento. Bueno, en realidad había 20 plazas".

"Todo el mundo tenía que aparcar a un kilómetro de distancia. Había una plaza para cada piloto y también estaban los jefes de equipo. Michael aparcaba su coche ligeramente invadiendo mi plaza. Ponía dos ruedas justo al otro lado de la línea blanca, de forma que yo ya no podía entrar. Literalmente habría rozado los coches si lo intentaba".

"Así que, obviamente, me estresaba porque llegaba tarde a la reunión. Siempre llegas un minuto antes de la reunión de ingeniería. Es horrible llegar un minuto tarde cuando todo el mundo, incluso las 50 personas de la fábrica, están conectadas online y escuchas: 'Perdón, estamos esperando a que llegue Nico'. Horrible. Así que aparcaba atravesado".

"Me quedaba bloqueado porque no podía dejar el coche en medio del camino. Y era así durante todo el día. En la clasificación de Mónaco, se encerró en el único baño que teníamos en el garaje. Solo había uno. Y lo último que haces como piloto es ir al baño antes de subirte al coche. Él se encerraba dentro mirando el reloj".

Nico Rosberg, Mercedes AMG, Lewis Hamilton, McLaren, and Michael Schumacher, Mercedes AMG, in the post qualifying Press Conference Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

"El tiempo seguía corriendo y él sabía que es horrible subirte a un coche de carreras estando estresado porque tienes que ajustarte los cinturones. Hay correas entre las piernas que son especialmente delicadas. Necesitas tomarte tu tiempo para colocarlas cuidadosamente porque lo peor que puede pasar es que algo se mueva de sitio cuando ya estás en pista y entonces no puedes hacer nada".

"Todos los pilotos han vivido esto. Es muy doloroso. Cuando frenas, tu cuerpo se desliza hacia abajo y, si algo no está bien colocado, te queda una hora de carrera por delante y no puedes hacer nada para solucionarlo. No quieres subirte al coche estresado. Y él estaba en el baño. Había cerrado la puerta".

"Yo golpeaba la puerta y ni siquiera sabía quién estaba dentro porque no respondía nadie. 'Sal. Sal. Por favor, necesito entrar'. Y él sabía: 'Vale, quedan tres minutos. Dos minutos'. Al final tuve que buscar un cubo en la parte trasera del garaje para orinar, de verdad. Así que allí estaba yo, mientras los mecánicos trabajaban a mi alrededor, orinando en un cubo, temblando y estresado. Era así todo el día. Le encantaba".