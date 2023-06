Vídeo: ¿qué es la 'E' que está en todos los coches de F1?

Los monoplazas de la máxima categoría del automovilismo son máquinas cuidadas con todo detalle para rendir a velocidades inimaginables para los mortales. Sin embargo, ir a más de 300 km/h durante dos horas los domingos es peligroso, con lo que los ingenieros han ideado todo tipo de herramientas para incrementar la seguridad.

Uno de esos elementos es algo que está muy a la vista para todos los espectadores, pero pasa desapercibido. Se trata de la 'E' que aparece en los laterales de la cubierta motor, justo por encima de la cabeza del piloto en el cockpit, y aunque muchos podrían pensar que se trataba de un simple patrocinador o pegatina de algún tipo de indicativo, en realidad es donde está el extintor de incendios en un Fórmula 1.

A través de un vídeo explicativo que publicó el equipo McLaren, podemos descubrir en profundidad cómo funciona ese sistema y cómo se activa para mantener a salvo al piloto en caso de que el fuego envuelva todo el coche, bien sea por un accidente o por un fallo mecánico: "Contiene 1,5 kilos de material de extinción de incendios, y se puede activar de dos formas".

"Una es a través del propio piloto, pulsando aquí, en el botón de extinción de incendios, y la otra la pueden hacer los comisarios, tirando de los anillos de emergencia en la parte trasera del coche", continuó el empleado de la escudería de Woking. "La extinción del incendio entonces viene de dos zonas, en unos treinta segundos, y el 60% va hacia el cockpit, mientras que el 40% lo hace en el motor, así que eso le da al piloto medio minuto adicional para salir del monoplaza".

Así pues, todos los que se ponen al volante de un monoplaza pueden activar mediante ese botón que está en uno de los laterales en la parte baja del cockpit, a la altura de la cadera, aunque deben prestar atención a no darle sin intención, puesto que eso puede provocar un abandono en carrera, como ha pasado en otras ocasiones. No obstante, sin duda, es uno de los elementos de seguridad que han cambiado la Fórmula 1 y que sin él no sería posible seguir compitiendo sin tanto riesgo.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!