Cómo Newey rechazó a Ferrari por su familia y Michael Schumacher

Es un secreto a voces, Adrian Newey ha recibido el interés de Ferrari varias veces. Tanto en su etapa como director técnico en Red Bull como antes de firmar por los austriacos. Ahora, en una entrevista con la filial italiana de la cadena de televisión "Sky ", el veterano ingeniero de 64 años ha admitido que consideró seriamente aceptar una de las ofertas en un momento u otro.

"Fue muy tentador trabajar para Ferrari. Es una marca legendaria", dijo Newey. "La época en la que fue sido más tentador fue 1993, y 1997, cuando pasé de Williams a McLaren. Fue una elección bastante complicada".

"Mis hijos eran pequeños y no tenía ni idea de cómo se las arreglarían en el colegio en Italia. Si me hubiera ido a un equipo que estuviera en Italia, como es Ferrari, me habría trasladado a Italia para vivir con la familia. Y eso influyó".

Ese intento de fichaje de Ferrari en 1993, del que habla Newey, no fue el primero. En 1985 le habían "ofrecido un trabajo como director de diseño para un nuevo proyecto de Ferrari en la IndyCar que estaban considerando en ese momento". Entonces, se produjo una "visita secreta" a Maranello, aunque al final no llegaron a nada.

Newey entonces todavía era un joven diseñador y trabajaba como ingeniero de carreras de Bobby Rahal en el equipo March de la IndyCar. Sus conocimientos habrían valido su peso en oro para el proyecto de Ferrari, que finalmente no llegó a materializarse. Sin embargo, en aquella época, no tenía éxitos destacados en la Fórmula 1.

1993: La segunda oferta de Ferrari a Newey

Ocho años más tarde, cuando Williams acababa de proclamarse campeón del mundo con Nigel Mansell, Alain Prost iba camino del siguiente título y Williams-Renault dominaba la F1 casi a placer, las cosas eran diferentes. Jean Todt acababa de tomar las riendas de Ferrari y rápidamente le hizo una oferta al diseñador de Williams, que la rechazó.

En su libro recuerda: "Nos recogieron en el aeropuerto de Bolonia y nos llevaron discretamente a la casa de campo de Jean, donde nos esperaba Gerhard Berger, entre otros. Jean buscaba un nuevo director técnico y ofrecía condiciones muy atractivas. Pero luego quiso saber qué pensaba de Michael Schumacher; querían contratarlo para la temporada 1996".

El piloto alemán estaba a punto de ganar su segundo título mundial en Benetton y era el archirrival, por así decirlo, de Damon Hill, para cuyo equipo Williams estaba trabajando Newey. Además, el año anterior, en 1994, Ayrton Senna, poco antes de su muerte en Imola, había dejado caer la sospecha de que el equipo Benetton de Schumacher trabajaba con medios ilegales.

1994: Adrian Newey (izquierda) hablando con Ayrton Senna y David Brown.

Newey rechazó la oferta de Ferrari por lealtad a Senna

"Habría sido casi un sacrilegio trabajar para Michael tan poco tiempo después de la muerte de Ayrton", escribió Newey. "Schumacher era sin duda un piloto a temer por todos los rivales, y probablemente el mejor de la historia en aquel momento, pero no había olvidado Imola y la conversación con Ayrton, que probablemente se dio cuenta de un truco de Schumacher".

Resulta irónico que Michael Schumacher fuera la razón por la que Adrian Newey no fichó por Ferrari. El enfrentamiento entre el piloto alemán y el ingeniero se convertiría en una larga rivalidad en la Fórmula 1: primero cuando Schumacher luchó contra Hill y Williams, y más tarde contra Mika Häkkinen y McLaren. Newey había pasado de Williams a McLaren en 1997.

2014: Ferrari F1 ofrece un sueldo astronómico a Newey

El intento más serio de llevar finalmente a Newey a Maranello posiblemente fue en 2014. Newey lo recuerda en su libro: "Ya me habían cortejado antes, pero ahora iban en serio. Fui a Italia para reunirme con Luca Montezemolo, entonces presidente de Ferrari, en su finca de la Toscana".

"Negociamos en serio y la oferta fue muy generosa. Luca quería confiarme toda la marca Ferrari: coches deportivos y de carreras. Podría haber disfrutado del estilo de vida de una estrella de cine y además cobrando un sueldo increíble, mucho más del doble de lo que recibía en Red Bull".

"La decisión fue muy difícil para mí. Pasé muchas noches en vela dándole vueltas a la cabeza. Mi familia, las diferencias de cultura y formas de trabajar, las posibilidades de éxito o fracaso y sus consecuencias".

"Pero al final también le di las gracias a Luca y la rechacé. ¿Por qué? Buena pregunta. Una razón era la familia, por supuesto; tenía que pensar en los niños, cada uno siguiendo su propio camino en la vida, y en mi relación con Mandy. Todo eso influyó, pero en lo que respecta al trabajo, todo se redujo a una simple constatación: No quería dejar Red Bull, era mi casa después de todo".

Newey asegura que ahora Ferrari F1 ya no es un problema

Tantos años después, el británico admite que podría estar tentado de irse a Ferrari "si tuviera 20 años menos", como dijo en una entrevista para 'Sky'. Pero mientras tanto, Newey disfruta de la libertad que le da Red Bull y probablemente se retirará allí. Al menos en lo que respecta a la Fórmula 1.

Acaba de renovar su contrato, y posiblemente sea el último. Newey refuerza su compromiso con Red Bull cuando dice: "He estado con Red Bull más o menos desde el principio. Tengo 64 años, así que cambiar de equipo supone mucho trabajo. Reaclimatarse y asimilar los procesos de trabajo, etc.".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!