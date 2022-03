Stroll y su duelo con Alonso: "Se emocionó y empezó a joderme" (vídeo)

Cargar el reproductor de audio

La primera de las tres jornadas de test de Bahrein 2022 de F1 no ha sido la más entretenida para Alonso, que ha pasado más de la mitad de la sesión de tarde metido en su garaje mientras Alpine parecía tratar de solucionar problemas en el coche.

Aunque el equipo alegaba que más que un contratiempo se trataba de un "gran cambio de configuración general", el asturiano rodó menos de lo que le habría gustado, y cerró el día con solo 24 vueltas después de que su compañero Esteban Ocon diera por la mañana 42.

Sin embargo, en uno de los momentos en los que sí pudo salir a pista, el bicampeón del mundo vivió una situación de carrera cuando se encontró con Lance Stroll en la recta principal y, tras pasarle, tuvieron un duelo como si de un domingo de gran premio se tratarse.

Vídeo: el duelo Alonso vs Stroll en el test de Bahrein

Alonso cruzó la meta por delante, pero el canadiense frenó más tarde y se coló con su Aston Martin por el interior de la primera curva par pasar al frente. Ahí no acabó la batalla, ya que tras las primeras enlazadas (curvas 2 y 3) de nuevo el de Alpine ganó la posición, aunque en la larga recta hasta la curva 4 Stroll volvería a superarle.

Cuando Motorsport.com le preguntó por el duelo, Lance Stroll explicó: "Yo estaba en mi tanda larga, y creo que tal vez se frustró, no me di cuenta de que él estaba en una vuelta lanzada o algo así".

"Yo solo estaba tratando de seguir mi simulación de carrera, me dijeron que estaba rodando en 1:40. Y creo que tal vez él estaba en una vuelta de enfriamiento o cometió un error y abortó, y luego volvió a acelerar. No sé, no estaba seguro de qué programa estaba haciendo él, pero se emocionó un poco, se detuvo frente a mí y empezó a joderme".

"Y yo solo quería seguir con mi tanda. Así que se la devolví. Y luego trató de pasarme de nuevo, y yo simplemente le devolví el adelantamiento y continué".

Fue una buena ocasión para comprobar la efectividad del nuevo reglamento que este año estrena la Fórmula 1, y que está destinado a permitir que los coches se puedan seguir más de cerca sin sufrir esas turbulencias y esa pérdida de rendimiento que se daba en la anterior generación durante las batallas rueda a rueda.

Finalmente Alonso acabó con la 12ª plaza (de 15 pilotos que terminaron con tiempo en esta jornada), mientras que Stroll, que había provocado una bandera roja al comienzo de la sesión de tarde al perder una de las parrillas de sensores aerodinámicos que llevaba su coche, fue cuarto.

La actividad se reanuda el viernes, donde Alonso espera tener al fin media jornada sin problemas después de que el último día de los test de Barcelona acabara antes de tiempo y este primero de los test de Bahrein fueran más cortos de lo esperado para él.

