Así ven Verstappen y Hamilton la recta final de su batalla en la F1 2021

Verstappen volvió a ponerse al frente del campeonato de pilotos en Turquía hace dos semanas, sacando seis puntos de ventaja a Hamilton a falta de seis carreras para el final de la temporada 2021.

El holandés contaba con 32 puntos de ventaja después del GP de Austria en julio, pero desde entonces esta ha oscilado hacia adelante y hacia atrás ante Hamilton, ya que el rendimiento de Red Bull y Mercedes ha fluctuado en ese mismo periodo.

Red Bull ganó ocho de las nueve carreras entre Mónaco y Zandvoort, pero no ha conseguido una victoria desde entonces ante la aparente ventaja de ritmo que ha exhibido Mercedes en las últimas citas.

Ambos pilotos también se han visto obligados a asumir penalizaciones de motor en ese mismo periodo de tiempo y a caer al fondo de las parrillas. Verstappen comenzó último en Rusia y remontó hasta el segundo lugar asegurando que la ventaja de Hamilton fuera de solo de ocho puntos. Hamilton limitó daños ante Verstappen en Turquía al terminar quinto después de que una penalización de motor le obligase arrancar 11°.

La naturaleza enfática de la victoria de Mercedes en Turquía, cortesía de Valtteri Bottas, llevó a Verstappen a rechazar una sugerencia el jueves de que había sido una "carrera buena" la realizada en Turquía.

Estuvo de acuerdo en que Mercedes había dado un paso adelante en cuanto a ritmo absoluto, pero subrayó que Red Bull tenía que centrarse en sus propias actuaciones de cara a la recta final.

"No estoy preocupado, porque no hay nada que puedas hacer al respecto", dijo Verstappen. “Solo tenemos que centrarnos en nosotros, hay algunas cosas que podemos hacer mejor. Aprendimos mucho en Turquía”.

"Intentaremos hacerlo mejor con el paquete que tenemos, intentaremos encontrar un poco más de rendimiento".

Se espera que el desempeño de ambos equipos fluctúe durante el último tramo de la temporada. El Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana en el Circuito de Las Américas debería dar una oportunidad a Mercedes, que solo ha perdido una vez en esta pista desde 2014.

Los requisitos de baja carga aerodinámica de México han funcionado tradicionalmente a favor de Red Bull, mientras que los signos de interrogación se ciernen sobre las carreras de Qatar y Arabia Saudí, que son nuevas adiciones al calendario.

"Es importante ganar todas las carreras de alguna manera, o maximizar nuestros puntos, ese es nuestro objetivo en las próximas seis carreras", dijo Hamilton. "Va a ser increíblemente difícil, y habrá momentos en los que quizá podamos superarlos.

"No me gusta asumir que México no irá bien para Mercedes, pero ellos [Red Bull] suelen ir muy bien en México. Pero pueden pasar muchas cosas en estas próximas seis carreras, así que creo que podemos tomar estas próximas carreras como una a la vez y dar todo lo que tenemos”.

Los compañeros de equipo de Hamilton y Verstappen también parecen tener un papel clave en la fase final de la temporada. Bottas consiguió su primera victoria del año en Turquía con una actuación dominante. El jefe de Mercedes F1, Toto Wolff, dijo que el finlandés demostró el "papel vital" que desempeñará en ambas luchas por el título, habiendo limitado la ganancia de puntos de Verstappen.

En Red Bull, Sergio Pérez también utilizó Turquía para demostrar el papel que puede desempeñar en la batalla por el título, ganando un duelo rueda a rueda contra Hamilton y detuvo el ataque del siete veces campeón del mundo. Pérez terminó tercero, lo que supone su tercer podio de la temporada.

Es la primera vez que el mexicano se involucra en una lucha por el título, ya sea de pilotos o de constructores, pero no se ve corriendo apoyando únicamente la causa de su compañero de escudería.

“Estoy corriendo para mi equipo, y Max es parte de ese equipo, y todos en ese equipo queremos que Max gane porque es en beneficio de nosotros", dijo Pérez. "Así que lo estamos dando todo como equipo. Todos me apoyan. Si lo hago bien, significa que el equipo lo está haciendo bien, y lo mismo con Max".

"Estamos en una batalla muy reñida por el campeonato de constructores y de pilotos. Al final, todo se unirá, y eso marcará la diferencia para ver el éxito de nuestra temporada."

Verstappen también se encuentra en un territorio nuevo al luchar por un campeonato de F1. Pero Pérez no cree haber visto grandes cambios en el enfoque o la actitud de su compañero de equipo.

"Está bastante relajado y está enfocado carrera a carrera", dijo Pérez. "Creo que es consciente de que cualquier cosa puede pasar cada fin de semana. Todavía quedan seis carreras por delante y tiene un enfoque similar al del equipo. Estamos en la batalla por el campeonato, nos lo tomamos carrera a carrera, y queremos maximizar cada oportunidad".

Esa oportunidad puede ser difícil de conseguir en Austin si el rendimiento reciente es algo a tener en cuenta, con Bottas esperando mantener el impulso de Mercedes.

"Ese es obviamente el objetivo, mantener la buena racha", dijo Bottas. "Pero en este momento me siento con confianza en el coche, y creo que las tres últimas carreras lo han demostrado. Así que no veo ninguna razón por la que no pueda continuar con el buen rendimiento”.