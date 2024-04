Pedrosa: "Una moto no iba tan bien como la otra, eso nos ha lastrado"

Había muchas expectativas puestas este viernes en Dani Pedrosa. La afición aún tiene en el recuerdo su espléndida actuación hace un año en el GP de España, también como wildcard, en la misma condición que este año, en la que fue sexto en la carrera al sprint y séptimo en la carrera larga, para luego mejorar más tarde en esa temporada en Misano, con dos cuartas posiciones. Sin embargo, la jornada de hoy no fue tan buena para el catalán.

El de Castellar del Vallès se encontró bien durante la sesión de entrenamientos libres de la mañana, donde consiguió un 1:37.613 para acabar en la séptima posición. Sin embargo, se fue al suelo en la Práctica vespertina, en la curva 2. Posteriormente, acabó bajando al 1:36.944, pero no pudo pasar de la 14ª posición, lo que le obligará a disputar la Q1 este sábado, junto a todos sus compañeros de marca a excepción de Pedro Acosta, que fue el único que se metió en el corte.

Tras los ensayos del viernes, Pedrosa confesó que por la tarde no se encontró bien con una de sus dos KTM, precisamente con la que tuvo que buscar su mejor registro en los 'time attack' finales, ya que fue con la primera máquina, la que mejor le funcionaba, con la que acabó en el suelo.

"Hemos empezado bien esta mañana, pero por la tarde no ha ido bien", empezó diciendo Pedrosa, antes de explicar la diferencia de sensaciones entre las dos RC16. "Hemos tenido algún problema y no hemos podido rendir igual. Una pena no haber pasado a la Q2. He tenido una caída en la curva 2, y era con la moto con la que me sentía bien. Tenía problemas con la otra moto, no estaba yendo igual. Y me ha sido muy difícil al final intentar recuperar un poco y hacer una buena vuelta. No han ido perfectas las cosas, y ya está. Mañana lo volveremos a intentar".

"He estado cambiando de una moto a otra hasta que me he quedado sin la que me gustaba más. He intentado salvar la faena como he podido, pero no ha sido suficiente. Luego veré qué puedo mejorar", siguió, al ser preguntado sobre si una de las claves era mejorar en el tercer parcial, que le estaba costando, aunque no había comprobado los datos.

Además, el #26 volvió a loar la actuación de Pedro Acosta, hoy como único representante de la casa de Mattighofen en la Q2: "Pedro está en un momento muy bueno, y está demostrando que la moto va muy bien, lo cual es positivo para nosotros. Brad Binder ha tenido una caída con el último neumático, quizás allí podría haber mejorado".

Pedrosa también explicó qué ocurrió en un momento con el Tiburón de Mazarrón, en el que casi se tocan: "Yo me he colado en la primera curva, y cuando me he girado he visto que él también. No sé qué ha pasado ahí realmente".

El tricampeón del mundo también fue cuestionado sobre si hizo una jornada de piloto a tiempo completo, o de probador, su estatus actual: "Las dos. Estamos intentando poner la moto a punto. Cuando te metes en pista con todos estos pilotos, a este nivel, hay que hacer jornada de piloto [habitual], pero a la vez hemos encontrado algunos problemas".

"No he estado lastrado tanto por las cosas que he probado, sino por los ajustes que hemos tenido que hacer, porque una moto no va tan bien como la otra, eso nos ha lastrado un poco. Tenemos algunas cosas como base de tests previos, pero también estamos probando algunas cosas", siguió, sobre las pruebas realizadas este viernes.

Finalmente, sobre un posible pase a la Q2 mañana, Pedrosa puso el foco en el aspecto meteorológico: "Hay que esperar, porque puede que incluso llueva. Esta madrugada puede caer agua. Igual tenemos lluvia por la mañana o es que la pista no está como hoy", finalizó