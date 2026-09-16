Horarios de Moto2 y Moto3 en el GP de Austria 2026 y cómo verlo

El Mundial de MotoGP encara este fin de semana, del 18 al 20 de septiembre, el Gran Premio de Austria 2026 en el Red Bull Ring, y como es habitual Moto2 y Moto3 también estarán presentes en Spielberg para disputar la decimoquinta cita de sus respectivos campeonatos.

Después de un GP de San Marino especialmente favorable para los dos líderes españoles, Manu González y Máximo Quiles, las categorías inferiores llegan a Austria con ambos cada vez más asentados al frente de sus respectivos mundiales.

Apunta a qué hora empieza cada sesión de Moto2 y Moto3 en el GP de Austria 2026, cuándo son las clasificaciones y las carreras del domingo, y cómo podrás verlo todo desde España.

Horarios de Moto2 en el GP de Austria 2026 para España

DÍA Y SESIÓN HORARIO Libres 1 - Viernes 18 de septiembre De 09:50h a 10:30h Práctica - Viernes 18 de septiembre De 14:05h a 14:45h Libres 2 - Sábado 19 de septiembre De 09:25h a 09:55h Clasificación de Moto2 - Sábado 19 de septiembre Q1 a las 13:40h y Q2 a las 14:05h Carrera de Moto2 - Domingo 20 de septiembre A las 12:15h

Austria y España peninsular comparten huso horario en estas fechas, por lo que todos los horarios del GP de Austria de Moto2 serán los mismos tanto en Spielberg como en España.

La primera sesión de Moto2 en el Red Bull Ring será el viernes 18 de septiembre a las 09:50h, cuando arrancarán los Libres 1. Ese mismo viernes, a partir de las 14:05h, se disputará la Práctica, mucho más importante al ser la sesión que determinará qué pilotos consiguen el pase directo a la Q2.

El sábado 19 de septiembre empezará para Moto2 con los Libres 2 a las 09:25h. Unas horas después llegará la clasificación: la Q1 de Moto2 comenzará a las 13:40h, mientras que la Q2 arrancará a las 14:05h y decidirá la pole position y las primeras posiciones de la parrilla.

Finalmente, la carrera de Moto2 del GP de Austria será el domingo 20 de septiembre a las 12:15h, inmediatamente después de la prueba de Moto3 y antes de la carrera principal de MotoGP.

Horarios de Moto3 en el GP de Austria 2026 para España

DÍA Y SESIÓN HORARIO Libres 1 - Viernes 18 de septiembre De 09:00h a 09:35h Práctica - Viernes 18 de septiembre De 13:15h a 13:50h Libres 2 - Sábado 19 de septiembre De 08:40h a 09:10h Clasificación de Moto3 - Sábado 19 de septiembre Q1 a las 12:45h y Q2 a las 13:10h Carrera de Moto3 - Domingo 20 de septiembre A las 11:00h

Como viene siendo habitual en los grandes premios europeos, Moto3 será la categoría encargada de abrir la acción en pista.

Los Libres 1 de Moto3 en Austria empezarán el viernes a las 09:00h, mientras que la Práctica, que decidirá los clasificados directamente para la Q2, arrancará ese mismo día a las 13:15h.

El sábado tocará madrugar todavía más, ya que los Libres 2 de Moto3 serán a las 08:40h. Posteriormente llegará la lucha por la pole position: la Q1 comenzará a las 12:45h y la Q2 será a las 13:10h.

La carrera de Moto3 del GP de Austria 2026 arrancará el domingo 20 de septiembre a las 11:00h, siendo la primera carrera del día en el Red Bull Ring.

Cómo ver Moto2 y Moto3 en Austria por TV desde España

Como sucede durante toda la temporada 2026, para ver Moto2 y Moto3 en directo por televisión en España será necesario disponer de una suscripción que incluya DAZN MotoGP.

DAZN ofrecerá las sesiones de las tres categorías del Mundial durante el fin de semana, desde los entrenamientos del viernes hasta las carreras del domingo.

Además, los aficionados también tienen la posibilidad de contratar el VideoPass oficial de MotoGP, que permite seguir en directo todas las sesiones del campeonato, aunque con comentarios en inglés.

Y, como siempre, en Motorsport.com España encontrarás los resultados, resúmenes y las noticias más destacadas de Moto2 y Moto3 durante todo el fin de semana del Gran Premio de Austria.

A cuántas vueltas son las carreras de Moto2 y Moto3 en Austria

La carrera de Moto2 del GP de Austria 2026 está programada a 23 vueltas, mientras que la prueba de Moto3 será a 20 giros al Red Bull Ring.

El trazado situado en Spielberg tiene aproximadamente 4,35 kilómetros de longitud, por lo que Moto2 recorrerá alrededor de 100 kilómetros durante su carrera, una distancia prácticamente idéntica a la que completarán los pilotos de Moto3.

Cómo llegan los mundiales de Moto2 y Moto3 al GP de Austria 2026

La cita del Red Bull Ring llega apenas una semana después del GP de San Marino en Misano, un fin de semana que permitió a los dos líderes de las categorías pequeñas reforzar todavía más sus respectivas posiciones.

En Moto2, Manu González llega a Austria con 232,5 puntos, después de conseguir en Misano su quinta victoria de la temporada. El español del Intact GP aventaja ya en 47,5 puntos a Izan Guevara, que ocupa la segunda posición con 185.

Iván Ortolá es tercero con 157,5 puntos, por delante de Senna Agius (149), David Alonso (139) y Dani Holgado (137). Por lo tanto, González afrontará el GP de Austria con prácticamente dos carreras completas de ventaja sobre su principal perseguidor.

Clasificación de Moto2 antes del GP de Austria

Todavía más clara es la situación en Moto3. Máximo Quiles llega como líder destacado después de protagonizar en Misano un espectacular final frente a David Almansa, al que superó por solamente 21 milésimas para conseguir su octava victoria de la temporada.

Quiles suma ya 281 puntos, nada menos que 107 más que Almansa, que con 174 ha ascendido a la segunda posición del Mundial. Álvaro Carpe es tercero con 159 puntos y Brian Uriarte cuarto con 154.

Clasificación de Moto3 antes del GP de Austria

Pos Piloto Puntos 1 M. Quiles CFMOTO Aspar Team 281 20 /2 25 20 /2 25 /1 25 /1 25 /1 5 /11 25 /1 16 /3 25 /1 20 /2 - 25 /1 25 /1 - - - - - - - 2 D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP 174 25 /1 - - 9 /7 9 /7 13 /4 - 20 /2 13 /4 20 /2 - 25 /1 20 /2 20 /2 - - - - - - - 3 Á. Carpe KTM 159 13 /4 13 16 /3 13 /4 - 20 /2 20 /2 16 /3 10 /6 - 5 /11 20 /2 13 /4 - - - - - - - - 4 B. Uriarte KTM 154 10 /6 6 10 /6 6 /10 2 /14 - 25 /1 13 /4 20 /2 10 /6 25 /1 - 11 /5 16 /3 - - - - - - - 5 M. Morelli CFMOTO Aspar Team 138 9 /7 20 5 /11 16 /3 4 /12 11 /5 3 /13 9 /7 9 /7 16 /3 13 /4 - 16 /3 7 /9 - - - - - - - 6 V. Perrone Red Bull KTM Tech 3 114 16 /3 9 13 /4 10 /6 6 /10 6 /10 - - 6 /10 13 /4 - 16 /3 8 /8 11 /5 - - - - - - - 7 V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia 97 11 /5 16 - 11 /5 16 /3 9 /7 8 /8 - 11 /5 - 8 /8 7 /9 - - - - - - - - - 8 H. Danish MT Helmets - MSI 94 - 7 4 /12 4 /12 7 /9 10 /6 16 /3 - 25 /1 9 /7 4 /12 - 4 /12 4 /12 - - - - - - - 9 M. Bertelle LEVELUP - MTA 84 - - 8 /8 - 20 /2 4 /12 4 /12 1 /15 5 /11 2 /14 16 /3 6 /10 5 /11 13 /4 - - - - - - - 10 R. Salmela Red Bull KTM Tech 3 70 - 10 11 /5 2 /14 - 1 /15 - 11 /5 - 5 /11 11 /5 9 /7 - 10 /6 - - - - - - -

Quién ganó las carreras de Moto2 y Moto3 en Austria en 2025

En la última visita del Mundial al Red Bull Ring, en 2025, la victoria de Moto2 fue para Diogo Moreira, que cruzó la meta por delante de Dani Holgado y Celestino Vietti.

En Moto3 ganó Ángel Piqueras, después de una ajustadísima carrera en grupo. Ryusei Yamanaka terminó segundo a apenas 96 milésimas y David Muñoz completó el podio, mientras que Máximo Quiles fue cuarto.

Ahora, un año después y con Quiles dominando de manera contundente el campeonato de Moto3 y Manu González haciendo lo propio en Moto2, el Red Bull Ring supone una nueva oportunidad para que los dos españoles sigan acercándose a los títulos antes de que el Mundial abandone Europa para afrontar la gira asiática.