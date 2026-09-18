La FIA confirma que el acuerdo ACO-WEC seguirá en 2027 tras los rumores sobre una disputa

La FIA afirma que ya tiene un acuerdo con el Automobile Club de l’Ouest para la promoción del Campeonato Mundial de Resistencia hasta finales de 2027, tras la publicación de una noticia sobre una supuesta disputa entre ambas organizaciones.

La prestigiosa publicación alemana «Auto Motor und Sport» lanzó una bomba el jueves al informar de que la FIA y el ACO, organizadores conjuntos del WEC, podrían separarse ya en 2027.

Según el informe, no se había alcanzado ningún acuerdo entre ambas partes respecto a la promoción del WEC en 2027. Añadía que la situación podría llevar a la FIA a convocar una licitación para elegir un nuevo promotor del campeonato. Dicha categoría, de materializarse, no incluiría las 24 Horas de Le Mans, ya que la carrera francesa es propiedad del ACO y está gestionada directamente por ella.

La FIA ha respondido ahora a ese rumor, aclarando que su actual acuerdo de promoción con el ACO sigue vigente hasta finales de 2027. El organismo rector añadió que se están manteniendo conversaciones sobre una prórroga más allá del plazo actual.

"El Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA ha experimentado un crecimiento sostenido desde la introducción de los reglamentos Hypercar y LMGT3, y esta temporada se disputa en siete países", afirmó la FIA en un comunicado enviado a Motorsport.com.



"Este logro es el resultado de una amplia colaboración entre pilotos, equipos, fabricantes, la FIA, el ACO, el promotor LMEM y los millones de aficionados que siguen el campeonato".



"La FIA y el ACO continúan las conversaciones sobre la prórroga del acuerdo con el promotor. El acuerdo actual con el ACO sigue vigente hasta finales de 2027".

El WEC también se ha pronunciado sobre la noticia, afirmando que tanto la FIA como el ACO mantienen conversaciones «constructivas» sobre el futuro a largo plazo del campeonato.

Su comunicado indicaba asimismo que las conversaciones se refieren a temporadas "más allá de 2027", lo que sugiere que el futuro de la categoría está asegurado para el próximo año.

"El ACO y la FIA llevan muchos años colaborando estrechamente en el desarrollo del FIA WEC, creado en 2012", declaró el WEC en un comunicado también enviado a Motorsport.com.

"Esta cooperación de larga data ha respaldado el crecimiento y la proyección mundial del Campeonato del Mundo, que actualmente experimenta un impulso especialmente fuerte, con un interés creciente por parte de fabricantes, equipos, socios, medios de comunicación y aficionados".



"En este contexto, el ACO y la FIA mantienen actualmente conversaciones sobre el futuro del FIA WEC más allá de 2027".



"Esas conversaciones avanzan según lo previsto, en un espíritu constructivo y con el compromiso compartido de preparar el futuro del Campeonato del Mundo. Ambas organizaciones mantienen su pleno compromiso con su colaboración y trabajan juntas para garantizar el desarrollo continuo y el éxito a largo plazo del FIA WEC".

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA Foto: EYE4images / NurPhoto vía Getty Images

El WEC ya ha anunciado un calendario de nueve pruebas para 2027, que incluye el regreso de Silverstone y la tradicional final de temporada del campeonato en Bahrein. El calendario fue aprobado por el Consejo Mundial del Deporte del Motor de la FIA en junio.

Las carreras de coches de turismo a nivel internacional han estado plagadas de problemas políticos y organizativos a lo largo de la historia. El caso más famoso es el del Campeonato Mundial de Coches de Turismo, que se disolvió tras 1993, después de haberse disputado bajo diversos nombres durante cuatro décadas.

Tuvieron que pasar otros 20 años antes de que se creara otro campeonato mundial regulado por la FIA dedicado a las carreras de coches deportivos, cuando la FIA y el ACO unieron fuerzas para lanzar el WEC en 2012.

Aunque la nueva serie ya ha pasado por múltiples fases de altibajos, ha experimentado una importante tendencia al alza en los últimos años, impulsada por la convergencia de la normativa de la FIA para la categoría reina (LMDh/LMH) con la del Campeonato IMSA SportsCar.

El WEC se promueve a través de Le Mans Endurance Management (LMEM), una filial del ACO. La FIA, que es la promotora conjunta, autoriza el campeonato y otorga sus títulos de campeón del mundo.

La web AMuS informó de que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, que se presentó sin oposición en las últimas elecciones, ha estado renegociando los contratos del organismo rector con todos los campeonatos. Por lo general, campeonatos como la Fórmula 1 conceden una determinada suma a la FIA cada año.

La noticia, que apuntaba a una disputa entre la FIA y la ACO, causó revuelo porque el WEC había anunciado hace apenas tres meses un nuevo reglamento para los Hypercar de cara a 2030, con el que se crearía una única categoría reina unificada. Dicho reglamento había sido acordado en principio tanto por la FIA como por el ACO, así como por el IMSA.