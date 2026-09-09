De la Rosa sorprende con Stroll: "Cuando el coche funciona, es tan rápido como Alonso"

Hay afirmaciones que necesitan contexto para entenderse. Y luego está la que Pedro de la Rosa acaba de hacer sobre Lance Stroll y Fernando Alonso.

Porque después de más de tres temporadas compartiendo garaje en Aston Martin, los números han dibujado una diferencia considerable entre ambos. Sin embargo, De la Rosa, embajador del equipo británico y alguien que tiene acceso a muchos más datos que los que aparecen en una tabla de resultados, sostiene una tesis bastante diferente: cuando el coche se comporta como debe, Stroll puede ser tan rápido como Alonso.

"Lance es súper rápido", aseguró el expiloto español durante su aparición en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid. "Me encanta mirar los datos porque soy una persona que se guía mucho por ellos y me gusta ver dónde un piloto es más rápido que otro".

Y es precisamente ahí, en la telemetría que no siempre acaba reflejada en el resultado del domingo, donde De la Rosa encuentra argumentos para defender al canadiense.

"Hay muchos circuitos y muchas curvas en las que Lance es imbatible", explicó.

Cuando le preguntaron si se trataba de algún tipo concreto de curva que favoreciera especialmente a Stroll, De la Rosa rechazó esa idea.

"Hay muchos tipos. No es que puedas decir que Lance es rápido en las curvas rápidas y Fernando... Están muy igualados. Lance es extremadamente rápido en todo tipo de curvas".

El problema, según el español, aparece después: convertir todos esos destellos en una vuelta completa.

"A veces ha cometido algunos errores en clasificación o pequeñas cosas que, al final, si no clasificas arriba, comprometen todo el fin de semana. Eso es lo que le falta. A veces se trata simplemente de juntarlo todo en clasificación".

Los números de Alonso y Stroll cuentan otra historia

Y ahí está precisamente la paradoja. Porque si se mira exclusivamente la hoja de resultados desde la llegada de Alonso a Aston Martin, cuesta encontrar esa igualdad de la que habla De la Rosa.

El ejemplo más extremo llegó en 2025: Alonso superó a Stroll en clasificación en los 24 grandes premios de la temporada, un contundente 24-0. El canadiense sólo consiguió escapar de la Q1 en nueve de sus 24 intentos.

Pero incluso resulta más llamativo regresar a 2023, probablemente la mejor referencia disponible porque Aston Martin sí tuvo entonces un monoplaza capaz de luchar regularmente en la zona delantera.

Alonso exprimió el AMR23 hasta conseguir ocho podios, terminó cuarto en el Mundial con 206 puntos y ganó el duelo de clasificación por 19-3. Stroll acabó décimo con 74 puntos y no subió al podio ni una sola vez; su mejor resultado fue un cuarto puesto en Australia.

La diferencia continúa esta temporada. En el cara a cara publicado por la propia Fórmula 1 en agosto, Alonso mandaba 11-2 en clasificación y 7-2 en las carreras comparables.

Precisamente por eso llaman la atención las palabras de De la Rosa.

"Cuando el coche funciona, es tan rápido como Fernando"

El español cree que una parte importante de la explicación está en el propio Aston Martin. El AMR26 ha resultado especialmente complicado de pilotar durante buena parte de 2026 y Stroll, según él, necesita una plataforma que le dé más confianza para mostrar su velocidad.

"En carrera su ritmo también es impresionante. Es muy bueno gestionando los neumáticos y creo que Lance es un piloto muy infravalorado", defendió.

"Cuando mejoremos el coche y lo hagamos un poco más amigable para los pilotos —porque debo decir que ahora mismo es un coche muy difícil por muchas razones, no sólo por el chasis, sino que también tenemos que mejorar la manejabilidad del motor—, cuando el coche funcione correctamente, es tan rápido como Fernando".

Y remató sin dejar demasiado espacio para interpretaciones:

"No hay ninguna duda de eso".

Una afirmación especialmente contundente teniendo al otro lado del garaje a un Alonso al que el propio De la Rosa, apenas unos minutos antes en la misma entrevista, había descrito como un piloto cuya velocidad pura a los 45 años sigue siendo la misma que cuando lo vio subirse por primera vez a un Jaguar en 2002.

Quizá ahí esté también el gran interrogante que todavía acompaña a Stroll. La velocidad, según quienes pueden mirar más allá del cronómetro final, está ahí. El reto sigue siendo conseguir que aparezca no sólo en una curva o en un sector, sino cuando empieza la Q3, se apagan los semáforos y la Fórmula 1 pone los puntos en juego.