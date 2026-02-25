La condición de Alonso para disputar las 24 Horas de Le Mans con Verstappen y Vettel

La escena fue de las que dejan sonrisa en la sala de prensa. Test de pretemporada en Bahrein, micrófonos de la FIA delante y dos generaciones separadas por 16 años pero unidas por algo mucho más fuerte que la edad: el respeto. Fernando Alonso y Max Verstappen volvieron a coquetear públicamente con esa idea que el paddock lleva años imaginando: correr juntos las 24 Horas de Le Mans.

No es la primera vez. Y seguramente no será la última. Pero cada vez que ambos se lanzan el guiño, el ruido alrededor crece.

La conversación nació a raíz de unas declaraciones previas de Sebastian Vettel, quien había reconocido que mantiene contacto habitual con Verstappen y que ambos han hablado en el pasado sobre competir juntos en 24 Horas de Le Mans.

El neerlandés no rehuyó la pregunta. Al contrario. "Por supuesto que me encantaría, pero solo si podemos luchar por la victoria. Tiene que ser con el equipo adecuado", respondió con naturalidad. Nada de postureo romántico: si va, es para ganar.

Y entonces miró a su derecha. "Escuché que Fernando va a correr hasta los 75 años… así que seguro que encontraremos algún momento para hacerlo todos juntos". El "todos" no era casual. En la ecuación también estaba Vettel. Un trío de campeones del mundo que, sobre el papel, suena a fantasía de cualquier aficionado a la resistencia.

La condición de Alonso: su récord en Le Mans

Alonso recogió el guante sin titubeos, pero fiel a su estilo. Con media sonrisa.

"Tengo un récord del 100% de victorias en Le Mans. Si lo hago otra vez, todo tiene que estar muy bien preparado".

No es una exageración. El asturiano participó en 2018 y 2019 y ganó ambas ediciones con Toyota, además de conquistar el título del WEC. Dos participaciones, dos victorias. Estadística impecable. Y eso, para alguien tan competitivo como él, no es un detalle menor.

El mensaje, entre bromas, encierra una verdad: si Alonso vuelve a Le Mans, no será para completar la parrilla.

Admiración mutua, más allá de la Fórmula 1

Lo interesante de este intercambio no es solo la posibilidad —todavía lejana— de verlos compartir coche. Es el trasfondo.

Verstappen ha reconocido en numerosas ocasiones que Alonso fue uno de sus referentes cuando crecía viendo la Fórmula 1. Le admiraba por exprimir coches que no eran los mejores y aun así pelear campeonatos. Por competir contra estructuras más fuertes y, aun así, incomodar a todos.

Alonso, por su parte, también se ha rendido públicamente al neerlandés. Ha elogiado su capacidad para ganar títulos incluso cuando el coche ya no era claramente dominante y para sostener luchas hasta la última carrera. Lo ha dicho sin rodeos: lo que hace Verstappen es de piloto especial.

Entre ambos hay respeto. Y algo más: comprensión. Los dos viven para competir. Los dos han dejado claro que, cuando terminen en Fórmula 1, seguirán corriendo en otras categorías. No contemplan una retirada silenciosa.

Por eso, más que una broma recurrente, la idea de ver a Alonso y Verstappen compartiendo equipo en Le Mans parece una cuestión de tiempo. Quizá con Vettel. Quizá sin él. Pero el guiño sigue ahí. De momento, la Fórmula 1 manda. Pero cuando dos pilotos que respiran carreras se miran en una sala de prensa y hablan del futuro, conviene escuchar.

Porque a veces las bromas son solo eso. Y otras veces son avisos.