Ocon explica por qué chocó tan a menudo con Pérez en Force India

Esteban Ocon ha admitido haber cometido "errores" cuando compitió con su compañero de equipo en Force India, Sergio Pérez, cuya rivalidad provocó varias colisiones.

Al comenzar su primera temporada completa en la Fórmula 1 tras disputar nueve carreras con Manor, el piloto francés, de 20 años, tenía mucho que demostrar en 2017. El protegido de Mercedes formó equipo con Pérez, que había subido seis veces al podio antes de su séptima campaña en la F1.

"Sí, fue mucha presión", admitió Ocon en el último vídeo de Off The Grid de la F1. "Estaba compitiendo contra alguien con mucha experiencia, ya sabes, Checo. Era un piloto muy regular en la zona media, probablemente el más regular".

Había potencial para obtener buenos resultados, ya que el VJM10 de Force India era el cuarto coche más rápido en general, pero varios incidentes le costaron al equipo una cantidad considerable de puntos. Ocon empujó a Pérez contra el muro en Bakú, donde ambos coches rodaban entre los cinco primeros; el mexicano también empujó al francés contra el muro interior en la bajada de La Source a Eau Rouge, en dos ocasiones distintas, en Spa-Francorchamps.

Esto provocó unas duras declaraciones de un Ocon molesto, quien dijo a los medios de comunicación después de la carrera: "No sé si quiere morir o algo así. Hoy hemos perdido muchos puntos. Hemos corrido muchos riesgos. Arriesgamos nuestras vidas por nada y sin motivo".

Esteban Ocon, Sahara Force India VJM10, Sergio Pérez, Sahara Force India VJM10 Foto: Sahara Force India F1

El drama se repitió en 2018, cuando una colisión entre los dos Force India envió a Ocon contra el muro al inicio del Gran Premio de Singapur, y el equipo culpó a Pérez.

En retrospectiva, el francés ve estos múltiples incidentes en el contexto de su impetuosidad.

"Empecé claramente con desventaja en la primera carrera [de 2017]. Pero luego conseguí recuperar bien el terreno perdido. Y entonces estábamos compitiendo muy reñidamente. Hubo momentos en los que cometí errores, y hubo momentos en los que no creo que fuera necesariamente culpa mía. Era muy joven. No tenía experiencia. Quería esforzarme al máximo y demostrar de lo que era capaz".

"En aquel momento, solo competíamos con intensidad e intentábamos correr lo mejor posible. Y por eso conseguimos tantos puntos ese año. Porque competíamos muy bien juntos".

"Hay cosas que me hubiera gustado cambiar. Como Spa, por ejemplo. Este tipo de momentos no deberían haber ocurrido. Le costaron puntos al equipo".

Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto: Lars Baron / LAT Images vía Getty Images

"Sabes, he cometido errores a lo largo de mi carrera y he hecho cosas que no debería haber hecho en las carreras. Pero así es como se aprende. Todos cometemos errores, pero lo importante es cómo los superamos".

"Así es como veía las carreras en aquel entonces. Lo más importante era la pista. Sigo creyendo que lo más importante es la pista, pero las cosas podrían haber sido diferentes. Y con el respeto que le tenía a Checo en aquel momento, y que sigo teniendo ahora, hubiera preferido que las cosas hubieran sido de otra manera".

Las cosas salieron tan mal que Force India impuso brevemente órdenes de equipo, a pesar de su cómoda posición en el campeonato de constructores: tras el Gran Premio de Bélgica de 2017, ocupaba el cuarto puesto con 103 puntos, por detrás de Red Bull (199) y por delante de Williams (45). La escudería pudo mantener esa posición en la clasificación desde la tercera ronda hasta la última carrera del año.

"Terminamos con una muy buena posición en el campeonato para el equipo", recordaba Ocon. «Con el cuarto puesto. Un resultado entre los diez primeros en mi primera temporada completa. Así que, sí, sin duda fue muy sólido".

Force India no podía permitirse accidentes costosos dada su delicada situación financiera, lo que llevó a un consorcio liderado por Lawrence Stroll a adquirir el equipo a mediados de 2018; ahora esta escudería ha dado un gran cambio de rumbo y compite como Aston Martin.