Steiner, contra Racing Point: "Hay que pensar antes de hablar"

Racing Point, cuando se llamaba Force India, cuestionó la llegada de Haas a la Fórmula 1, diciendo que era 'mágico' que un nuevo equipo fuera rápido tan pronto. Sospechaban de que el coche estadounidense era una copia del Ferrari.

Ahora, Racing Point ha decidido seguir el concepto de Mercedes con su diseño para 2020, y Steiner ha recordado aquellas palabras de sus rivales.

"A veces hay que pensar antes de hablar. Hay cosas que no puedes decir porque tal vez algún día se vuelvan en tu contra", declaró Steiner sobre Racing Point. “Como todos sabemos, se quejaron bastante hace unos años, y ahora se cierra el círculo. Pero es cosa suya, a mí no me importa".

Compara los morros del RP20 y del W10:

Steiner aclara, sin embargo, que no ve nada malo en que Racing Point copie a Mercedes: “Yo lo veo así. Usan muchas piezas de Mercedes en su coche, entonces, ¿por qué iban a copiar a Red Bull? En nuestro caso es igual".

“Compramos muchas piezas de Ferrari. Entonces, ¿qué coche vamos a copiar? Supongo que el Ferrari. Quiero decir, si copiaras el Toro Rosso o el Red Bull, seríamos bastante estúpidos porque trataríamos de inventar algo que no es posible".

"Así que creo que simplemente están haciendo lo que nosotros hacemos, tratando de sacar lo mejor de ese modelo".

El director del equipo AlphaTauri, Franz Tost, dijo que no le sorprendió que los coches de Racing Point y Mercedes se parecieran tanto, dado que comparten diseños de suspensión y caja de cambios.

"Hay una cooperación, como sabemos, entre Racing Point y Mercedes", explicó Tost. “En la parte trasera, tienen la misma suspensión".

“No sé cuánto tienen igual en la delantera y en el resto de la aerodinámica. Pero acepto... o déjeme decirlo de esta manera, veo que Racing Point fue en la misma dirección del desarrollo, y han llegado a soluciones similares. Pero todo está dentro de lo legal".

