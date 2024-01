Button no ve a Ferrari, McLaren y Aston Martin como rivales de Red Bull

En 2023, Red Bull no tuvo rivales. Gracias a Max Verstappen y Sergio Pérez, el himno austriaco sonó en 21 de las 22 carreras que se disputaron. Fue una temporada sin precedentes para el equipo de Christian Horner, que dominó en todos los sentidos.

Sin embargo, por detrás todo fue muy emocionante, con bastantes cambios a lo largo del curso. McLaren, por ejemplo, empezó el año muy mal, pero logró pasar de luchar por pasar a la Q2 a ser el mayor rival de Red Bull gracias a una serie de actualizaciones, mientras que en el otro lado de la balanza, Aston Martin empezó bien pero fue perdiendo terreno poco a poco y acabó quinto. Por su parte, Mercedes parecía haber dado un paso adelante tras las actualizaciones, pero volvió a venirse abajo en las últimas carreras de la campaña. Ferrari volvió a mostrarse muy fuerte el sábado, pero tuvo que sacrificar su velocidad en las carreras y eso le costó muchos puntos.

Así que, viéndolo desde ese lado, hay muchos posibles candidatos que se perfilan como rivales de Red Bull de cara a la temporada 2024, pero según el campeón del mundo de F1 de 2009, "sólo" Mercedes podrá poner en aprietos a los austriacos.

Estas fueron las palabras al respecto de Jenson Button a Sky Sports: "Si nos fijamos en lo que ha pasado en la Fórmula 1 en los últimos 10 años, todo ha sido siempre Mercedes y Red Bull, por lo que sería Mercedes el que pueda apretar a Red Bull en 2024".

No obstante, el piloto británico reconoce que también le hubiera gustado nombrar a otro equipo: "Me encantaría tenerlos [Ferrari] en la mezcla. Se podría decir que fueron el máximo rival de Red Bull al final de la temporada, pero creo que Mercedes hará un gran paso adelante en este 2024. Veremos si eso será suficiente o no, no lo sé", añadió.

En cualquier caso, según el británico, que correrá en la categoría Hypercar del Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) en este 2024, no se reducirá al talento de esos equipos.

"Hay alineaciones de pilotos muy fuertes, no podemos pasar por alto a Mercedes. Conozco a Lewis Hamilton, fuimos compañeros de equipo durante tres años. Es impresionante lo cerca que George Russell ha estado de Lewis".

"Pero los jóvenes talentos de McLaren también son muy fuertes. Oscar Piastri será más consistente en 2024. Él obviamente dio un destello de talento, pero luego la consistencia simplemente no la tenía aún. Acabó sumando menos de la mitad de puntos que Lando Norris. Pero creo que será competitivo en su segundo año. Esos dos pilotos también harán que McLaren avance", dijo.

