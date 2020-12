Steiner defiende a Mazepin: "También Lauda fue piloto de pago"

Haas anunció a Mazepin como piloto titular para 2021, y aunque no confirmaron los acuerdos comerciales, se espera que los logos de la empresa Uralkali de su padre aparezcan en el coche.

Dado que otros hijos de padres ricos han llegado a la F1 en redes sociales, inevitablemente se ha hablado de ello en redes sociales.

Sin embargo, Steiner insistió en que no es extraño que los pilotos talentosos se beneficien de un importante apoyo económico, y recordó que Mazepin ya ha demostrado su talento en Fórmula 2, donde ocupa el tercer lugar en el campeonato 2020.

"Hay muchos pilotos que llegan a la F1 gracias al respaldo financiero", defendió Steiner. "Hay muy buenos pilotos en la F1 que al principio llegaron con un patrocinador".

"El primero es Checo [Pérez]. Checo llegó a la F1 y dijeron: 'Es un piloto a sueldo'. Mira a Checo ahora, logra podios, está haciendo un buen trabajo".

"Para mí, George Russell es uno de los mejores pilotos, pero sin la ayuda de Mercedes no estaría en ninguna parte".

"Hay muchos, Lance Stroll ya ha subido al podio. Si son buenos en F2 y tienen un patrocinador, esa es la solución perfecta".

Steiner también citó a su ex compañero de Jaguar Racing, Niki Lauda, ​​que pagó sus dos primeras temporadas completas con March en 1972 y luego con BRM al año siguiente, como se narra en la película Rush.

"Cuando hablé con Niki hace mucho tiempo, me dijo: 'Llegué a la F1 gracias a un banco que me patrocinó, así que pude comprar un asiento", reveló Steiner. "Creo que era BRM en ese momento. Y fue tres veces campeón del mundo".

Steiner insiste en que el rendimiento de Mazepin en Fórmula 2 ha sido su mayor muestra de que merece el asiento en F1.

"Es así, y depende de si quieres verlo como positivo o negativo", dijo. "Se trata del ángulo de cómo quieras mirarlo".

"Si alguien es bueno y tiene respaldo financiero, seguro que tiene más posibilidades que alguien que es igual de bueno y no tiene apoyo económico".

"¿Por qué elegirías a ese piloto sin respaldo financiero? Creo que mientras sean buenos en F2, y Nikita lo es, ahora mismo va tercero, no puedo dudar de él. ¿Qué más tiene que hacer?".

"Lo he seguido toda la temporada, he visto lo que estaba haciendo. Claro que tuvo un inicio difícil, y sin ese comienzo difícil, estaría luchando por el titulo. Así que eso es lo que veo, no puedo ver más que eso. Los resultados siempre hablan".

Cuando se le mencionó a otros dos hijos ricos, Lance Stroll y Nicholas Latifi, en F1, el propio Mazepin se defendió.

"Has mencionado a dos nombres, y creo que hay 20 en la parrilla", declaró el ruso.

"¿Qué pasa con ellos? Son muy buenos pilotos de carreras, profesionales, que han logrado resultados asombrosos en sus trayectorias".