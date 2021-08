Sergio Pérez: "Bottas cometió un gran error y nos arruinó la carrera"

La repentina presencia de la lluvia poco antes del inicio de la carrera truncó los planes previstos en el circuito de Hungaroring y obligó a todos los pilotos a comenzar con neumáticos intermedios.

Bajo estas condiciones meteorológicas, Bottas tuvo una mala salida desde el segundo lugar y cayó ante el empuje de los Red Bull y de Norris, para bloquear después sus neumáticos y golpear desde atrás al McLaren del inglés en la primera curva.

El británico fue a parar contra el coche de Verstappen como consecuencia del choque, y Bottas terminó impactando contra Checo Pérez.

El piloto de Guadalajara debió retirarse de la carrera por los daños recibidos en su RB16B y luego mostró su enfado contra el de Mercedes.

"Increíble, es una pena", dijo Pérez en Ziggo Sport de Holanda.

"Ya estaba en tercera posición. He frenado más que el McLaren y pensaba que estaba muy por delante y, por desgracia, Bottas ha cometido un gran error y nos ha arruinado la carrera. No sé qué más decir. Se acabó todo. El motor está dañado, llegó hasta el radiador", agregó.

"Checo" amplió más tarde sus sensaciones al decir: "No había nada que pudiera hacer ahí y es una gran lástima para el equipo. Había avanzado hasta el tercer lugar, podría haber sido un gran día para nosotros y las cosas cambiaron dramáticamente".

"Es una pena porque creo que teníamos una gran oportunidad bajo esas condiciones", insistió.

Norris, quien también tuvo que abandonar, se sumó a los comentarios de Pérez al compartir su enfado por lo ocurrido en el inicio de la carrera.

"No tengo mucho que decir", dijo Norris en Sky Sports tras la colisión causada por el piloto de Mercedes.

"Sólo estoy enfadado, supongo. La primera vuelta, no sé por qué tiene que pasar eso, por qué arriesgarse a hacer ese tipo de cosas estúpidas. Pero no puedo hacer nada. No hay mucho que hacer".

Norris añadió que esperaba que los comisarios usaran "el sentido común" sobre lo que debían hacer, señalando que anteriormente había sido penalizado por "no hacer nada malo en otros circuitos", finalizó.

