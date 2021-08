Norris, muy duro con Bottas: "Esperas algo mejor..."

Dos incidentes importantes y múltiples en la primera curva provocaron que el Gran Premio de Hungría se viera interrumpido con bandera roja en la tercera vuelta debido a los escombros que quedaron esparcidos por la pista.

En un primer accidente, Valtteri Bottas se llevó por delante a Lando Norris, al que mandó directamente contra Max Verstappen. El coche de Bottas golpeó a Checo Pérez, y ahí abandonaron tanto el mexicano como Norris. Momentos después ocurrió más atrás un segundo incidente, cuando Lance Stroll trató de pasar a Leclerc por el interior en la curva 1 desde muy atrás, golpeando al piloto de Ferrari, que a su vez provocó un trompo de Daniel Ricciardo.

Mira el accidente: Vídeo: Bottas provoca un accidente múltiple que arruina a Verstappen

Norris pudo llevar su coche a boxes durante la bandera roja, pero McLaren consideró que los daños eran demasiado grandes como para mantenerle en la carrera. Y el piloto no se cortó en sus declaraciones.

Cuando le preguntaron cómo de difícil era juzgar dónde frenar (en referencia a Bottas), declaró: "Por supuesto que no es fácil, pero todos estamos en la Fórmula 1 por una razón, porque somos buenos pilotos y sabemos dónde frenar, dónde juzgar las zonas de frenado, etc, especialmente cuando está mojado, especialmente en la primera vuelta de la carrera".

Norris pasó a la carga refiriéndose a la inexperiencia de los pilotos de los mejores equipos a la hora de luchar en el pelotón: "Obviamente, algunos lo juzgaron mal por completo. Eso es lo molesto, esperas un poco más de cuando estás compitiendo con los mejores en la parte delantera de la parrilla".

"Pero tampoco compiten tan a menudo, suelen ir bastante solos, y no en el pelotón metiéndose en aire sucio y en las cosas como nosotros. Así que tal vez les falte esa experiencia y tengan que aprender de eso un poco más".

"Sólo estoy molesto, supongo. Era la vuelta 1, no sé por qué tiene que pasar eso, por qué arriesgarse a hacer ese tipo de cosas estúpidas. Pero no puedo hacer nada. No hay mucho que hacer".

Ante la pregunta de si Bottas se había acercado a disculparse, Norris lo confirmó, pero no cesó su enfado con el de Mercedes: "Dijo que lo sentía, pero eso no cambia nada, que es lo malo".

"Por supuesto, debería recibir una penalización. Yo recibí una penalización con Pérez cuando un poco de aire le empujó fuera de la pista. Hoy me han sacado por completo de la carrera, choqué contra Max en un gran incidente, es mucho más peligroso que mandar a un tipo a la grava. Y, por supuesto, es mucho más peligroso conducir haciendo eso que lo que he hecho yo en otros circuitos. Sí, merece sanción".

Por último, Norris añadió que esperaba que los comisarios usaran el "sentido común" al juzgar la acción, y señaló que anteriormente él había sido penalizado por "no hacer nada malo en otros circuitos".

Y así fue: Bottas, sancionado para Bélgica tras el accidente de Hungría

Por su parte el piloto de Red Bull, Checo Pérez, calificó de "increíble" el incidente de la curva 1, tras haber hecho una buena salida con intermedios en una pista mojada.

"Es una pena, ya estaba en la tercera posición", declaró Pérez.

"Adelanté al McLaren y pensé que estaba muy por delante, y desgraciadamente Bottas cometió un gran error y nos arruinó la carrera".

"No sé qué más decir. Se acabó todo. El motor está dañado. Se estropeó hasta el radiador".

Sólo quedaron 14 coches en el Gran Premio de Hungría después de ocho vueltas tras el abandono de Nikita Mazepin, que fue golpeado por Kimi Raikkonen en boxes cuando los pilotos entraron a montar neumáticos de seco.