Sainz, feliz debut con Ferrari: "Nada mal para ser la primera"

El primer gran premio del año era también el primero de Carlos Sainz con la escudería más laureada de la historia. El madrileño, que alcanzó la Q3 en la clasificación y salía octavo, no pudo a hacer una de las geniales salidas a las que nos tenía acostumbrados hasta el pasado curso, pero luego se recompuso.

Pronto comenzó a rodar a gran ritmo y, tras las primeras paradas, comenzó a ser muy rápido en la zona media y consiguió acabar octavo, sumando puntos en su estreno de rojo.

Sainz se tocó con Lance Stroll en los primeros compases de la carrera, y aún desconoce si eso lastró el rendimiento de su Ferrari. Aun así, terminó satisfecho.

"Ahora tenemos que ver si llevaba algún tipo de daño tras ese incidente. Pero la verdad es que ha ido relativamente bien. Una pena la salida, no he conseguido salir del todo bien y luego me lo he tomado con mucha calma las primeras vueltas, igual con demasiada...", declaró ante los micrófonos de DAZN F1.

"No conocía cómo iría el coche en aire sucio, cómo se comportaría en esa situación y no me ha dado mucha confianza al inicio. En las tres primeras vueltas iba un poco perdido. He querido ir con un poco de calma. Y cuando se ha asentado la carrera ya pude hacer muy buen ritmo, e iba muy rápido".

Pese a un inicio con ciertas dudas y conociendo su coche, Sainz se marcha de Bahrein con buen sabor de boca.

"Estoy muy contento porque, aun habiendo perdido esas dos posiciones en la salida, luego he tenido de los mejores ritmos de la zona media así que, para ser la primera carrera, no está mal", resumió.

En la vuelta 21, el #55 fue protagonista de un bonito duelo con Sebastian Vettel y Fernando Alonso, pasando a ambos en la primera gran batalla de 2021. Pese a que salió ganador de esa pelea a tres, le restó importancia.

"Tenía mucho más ritmo que Stroll [en realidad era Vettel] y Fernando pero, como iban todo el rato en un trenecito de DRS, era difícil pasarles porque iban todo el rato pegados. Así que si atacaba, me comía la rueda y no les podía pasar, porque tenían DRS", explicó.

Vuelve a ver el duelo: Vídeo: vibrante batalla Alonso-Sainz-Vettel en Bahrein

"Ahí he perdido mucho tiempo detrás suyo, la verdad. Porque de ritmo iba claramente mejor. Y luego cuando he conseguido un poco de aire limpio, he seguido lo que me ha dicho mi ingeniero por la radio y me ha informado de que llevaba un ritmo muy rápido".

Sainz no se mostró muy apenado por el inicio de la carrera, y sí esperanzado con el ritmo en general: "Fueron circunstancias de carrera las primeras vueltas, también de aprender cómo se comporta el coche en aire sucio, pero luego, la verdad, en cuanto he tenido aire limpio, he ido bastante bien".

Durante todo el fin de semana, el español había advertido de que lo importante era completar las 57 vueltas (fueron 56 por una salida abortada tras problema de Checo Pérez), y prometió que, cuando vaya conociendo más el SF21, volveremos a verle brillar en los inicios.

"Ha sido muy importante, acabar esta carrera era la prioridad número 1 para coger experiencia con el coche. Ya habrá tiempo de volver a hacer las salidas que hacía con McLaren y de volver a jugármela tanto en las primeras vueltas como me la jugaba con McLaren. De momento toca completar carreras, coger experiencia, conocer el coche en situación de carrera, en ese aire sucio del que he hablado antes".

"Y, si consigo tener este ritmo en las carreras que vienen, estaré contento", concluyó.

La siguiente carrera será el GP de Emilia-Romagna en Imola, el próximo 18 de abril. Que llegue ya.

Las fotos de Carlos Sainz en el vibrante GP de Bahrein 2021 de Fórmula 1

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Lance Stroll, Aston Martin AMR21 1 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 2 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 3 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 4 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 5 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 6 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 7 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 8 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 9 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Fernando Alonso, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 10 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 11 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Fernando Alonso, Alpine A521, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 12 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fernando Alonso, Alpine A521 Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 13 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 14 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 15 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 16 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 17 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari 18 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 19 / 20 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 20 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images