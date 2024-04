Cuando Ferrari ganó el mundial de F1 con un coche azul... ¡y otro nombre!

Desde los primeros años de las competiciones automovilísticas, cuando los equipos llevaban el color nacional de su país en las carreras, Ferrari luce el rojo que identifica a Italia. Sin embargo, en el GP de Miami 2024 llevarán toques azules, un color que ya fue protagonista en el monoplaza de los del Cavallino en la Fórmula 1... por enfado del fundador, Enzo Ferrari.

Corría la década de los 60, una época en la que para participar en algunas carreras era necesario tener fabricado cierto número de coches de ese modelo. En 1964, Ferrari se encontró con el 'NO' de la FIA a la hora de homologar el 250 LM para carreras de resistencia, y el ACI, máxima autoridad italiana en el automovilismo, no apoyó a su mayor representante. Eso hizo que Enzo Ferrari enfureciera y, como venganza, prometiera no volver a correr con el color rojo de Italia.

Quedaban dos carreras para terminar la temporada 1964 de F1, en Estados Unidos y México, y como la disputa no se resolvió rápidamente, en esas dos citas Ferrari lució con una decoración histórica, que no era roja, y con otro nombre, North American Racing Team, o NART, que era el equipo que competía en América.

En Watkins Glen, en el GP de Estados Unidos de 1964, John Surtees y Lorenzo Bandini corrieron con un chasis Ferrari azul y blanco bajo el nombre de la escudería NART y con un "nuevo director", Luigi Chinetti, representante de Ferrari en USA, que ya había logrado cierta gloria en las carreras de coches deportivos con Ferrari.

El 158 F1 de 1964 en el camión al aeropuerto para los GP de EE. UU. y México de 1964

El Ferrari 158 con motor V8 tenía una base azul con una ancha franja blanca en la mitad superior, y Surtees, que como otros pilotos del equipo competía con mono azul incluso antes de aquel enfado, logró el segundo puesto. En México, la siguiente y última carrera del curso, volvió a ser segundo, con Bandini acompañándole en el podio como tercer clasificado, por lo que Surtees se convertía campeón del mundo de Fórmula 1 (tras haberlo sido de motociclismo) y Ferrari campeona del mundo de constructores con una decoración y un nombre que se podrían considerar talismanes.

Eso dejó, por supuesto, a Surtees como único piloto que se ha proclamado campeón de F1 con un Ferrari que no era rojo... y con un equipo que de hecho no se llamaba Ferrari ese día.

Para 1965 ya se había resuelto el conflicto, y Ferrari arrancó esa temporada ya con su nombre y su histórico color rojo, hasta la actualidad, salvo en contadas ocasiones en las que han alterado su decoración, como pasará en Miami. ¿Será igual de talismán esta vez el color azul?

158 F1 en 1964 preparándose para los GP de Estados Unidos y México. El coche tiene los colores nacionales de Estados Unidos, blanco y azul.

El azul en la historia de Ferrari más allá de la F1

Aunque el rojo es el color que más identifica a Ferrari, el azul ha sido protagonista en más de una ocasión. Antes de las mencionadas carreras de 1964, El 'Azzurro La Plata' y 'Azzurro Dino' estuvieron unidos a los de Maranello.

El azul La Plata, color de Argentina y más clarito, daba color al mono y al casco con el que Alberto Ascari ganó los títulos de 1952 y 1953. No fue él el único piloto que lució ese azul en su mono, ya que también Niki Lauda lo llevó en su estreno en Ferrari, en 1974.

Niki Lauda en 1974 durante entrenamientos en Monza

Ese un color, además, que llevaban los trabajadores en la fábrica.

Enzo Ferrari con trabajadores en Maranello en 1983, en su 85 cumpleaños

El azul más oscuro, el Azzurro Dino, también lo llevaron varios pilotos de Ferrari en sus trajes de carreras, como Arturo Merzario y Clay Regazzoni, que fue el último en hacerlo antes de que se pasaran al rojo.

Y por último, el North American Racing Team (N.A.R.T.) que competía bajo la dirección de Luigi Chinetti con coches deportivos Ferrari, llevaba el color azul y en algunas ocasiones con una decoración roja y llantas azule.