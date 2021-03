Alonso: "Fue emocionante todo; una pena no acabar"

El regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 este fin de semana en el GP de Bahrein 2021 no concluyó como él mismo esperaba. Pero el asturiano demostró desde los primeros metros que todavía tiene magia que dar y regalar.

Alonso superó a Sainz en la salida y, aunque se vio bloqueado por la batalla de los McLaren delante de él, mantuvo el tipo en las primeras vueltas en esa zona del 8º puesto. Llegó incluso a rodar 7º, cuando Pierre Gasly se tocó con Ricciardo y perdió el alerón delantero en la vuelta 4.

Pero el Aston Martin de Stroll le superó cuando los ánimos se calmaron y el español y Alpine decidieron arriesgarse al ser los primeros del top 10 en parar en la vuelta 12.

Siete vueltas después, Alonso fue uno de los protagonistas del duelo del fin de semana, junto a Sebastian Vettel y Carlos Sainz. Aunque inicialmente superó al alemán, empezó a perder fuelle e incluso Raikkonen le sacó del top 10 unas vueltas después.

Alonso paró de nuevo en la vuelta 30 a montar el duro y se reincorporó 17º, detrás de Latifi y Vettel. Pero el abandono llegó cuatro giros después, cuando le informaron por radio que tenía problemas de frenos traseros, provocados por restos de otros coches, y que retiraban el coche.

"Bueno, tenía ganas de acabar la carrera y no ha podido ser, pero bueno, hemos tenido algún problemilla. Al final los frenos han sido la causa del abandono, pero antes también teníamos un problema con las baterías en las rectas, así que ha sido una carrera un poco a contrapié", resumió Alonso sobre su GP de Bahrein en los micrófonos de DAZN F1.

"Pero ha sido emocionante, para mí ha sido un buen día igualmente, por la ceremonia del himno, la vuelta de formación, por estar de nuevo en la parrilla... fueron momentos bastantes chulos. No pudimos acabar, pero ya pensando en Imola".

"Fue otra vez emocionante todo. Esas primeras vueltas el estar en lucha con los demás coches ha sido también... no sé cómo explicarlo. Es un poco de adrenalina que va subiendo. Aunque vayan luchando los coches de delante tuyo, ya tienes un poco de emoción y te late el corazón más rápidamente. Una pena que no pudiésemos estar un poco más en la pista y completar la carrera, pero bueno igual los puntos no eran posibles hoy o iban a estar justillos. Así que, si tenía que pasar algo, a aprender de ello y a mejorar para la próxima".

Cuando se le preguntó si considera que le falte algo, después de la gran clasificación que se marcó el sábado y los destellos que dejó este domingo en la mitad de la parrilla, Alonso dejó claro que aún le falta tiempo con su A521.

"Creo que sí, que me falta todavía tiempo en el coche. Creo que todos los pilotos que han cambiado de equipo, ya sea Carlos, Ricciardo, Vettel... vemos que necesitan tiempo. Vettel que tiene que acostumbrarse a algunas características del coche; Ricciardo a los frenos, como comentó después de los test; Carlos, también, en unas carreras le podrá sacar el 100% al coche...", anotó.

"A mí, imagínate eso multiplicado por dos años y medio. Es normal que con el tiempo vayan las cosas mejorando. No sé decir exactamente los puntos a los que tengo que dedicar más tiempo, pero seguro que en cinco o seis carreras estaré más cómodo de lo que estoy hoy".

Las fotos de Fernando Alonso en el GP de Bahrein de F1 2021

