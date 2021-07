Russell: "Si puedes elegir quién llevas detrás, no coges a Alonso"

El sábado, Russell metió en el Red Bull Ring al Williams en la Q3 por primera vez en casi tres años. El británico arrancó la carrera desde la octava posición de la parrilla después de una penalización a Sebastian Vettel.

Russell cayó a la 12ª plaza en la primera vuelta tras verse obligado a "frenar bruscamente para evitar un incidente" con Yuki Tsunoda, pero se mantuvo en la lucha por los puntos gracias a una estrategia a una sola parada.

Después de situarse 10º a falta de 20 vueltas, Russell se vio envuelto en una batalla en los últimos giros con Alonso, que empezó a atacarle a falta de 10 para el final.

El piloto de Williams se defendió en varias ocasiones del asturiano en la curva 4, pero no pudo evitar que el de Alpine consiguiera pasarle a falta de pocas vueltas para la meta, lo que dejó al británico 11º.

"Llevo tres años en la F1, pero ha sido la primera vez que he luchado realmente con alguien", dijo Russell tras la carrera.

"He tenido algún adelantamiento aquí y allá, pero nunca he tenido una batalla rueda a rueda, así que estoy contento de haber aguantado y no haber hecho ninguna locura ni tontería. Para el valor que tenía, fue bastante divertido".

"Si puedes elegir a alguien para tener detrás de ti en esa situación, no elegirías a Fernando. No lo puso fácil".

Por si te lo perdiste: Alonso: "Fue triste que ese punto se lo quitara a Russell"

Williams volvió a luchar por los puntos en Austria después de que una semana antes Russell se retirara debido a un problema con su unidad de potencia mientras marchaba octavo. El piloto dijo que "no acabó tan descorazonado" cuando se dio cuenta de que se le había escapado la oportunidad de puntuar porque creía que Alonso le iba a adelantar.

"Al final consigues lo que te mereces, y estos chicos eran más rápidos que nosotros", dijo Russell. "Ayer [sábado] hicimos un gran trabajo a una vuelta, pero ellos eran un poco más rápidos que nosotros y nos iban a pasar".

"Otra carrera en la que terminamos justo a las puertas de los puntos sin que los coches de arriba se retiren. Casi parece típico, 11º, todos los coches terminaron excepto [Esteban] Ocon, que estaba detrás de nosotros".

"En general, ha sido muy prometedor, y creo que estamos haciendo una buena progresión".

Las fotos del GP de Austria 2021 de Fórmula 1

Un regalo para Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, en la rueda de prensa 1 / 41 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Tercer Lugar Lando Norris, McLaren en Parc Ferme 2 / 41 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fans 3 / 41 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El equipo McLaren celebra el tercer lugar de Lando Norris, en el podio 4 / 41 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Tercer lugar Lando Norris, McLaren , en Parc Ferme 5 / 41 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Tercer lugar Lando Norris, McLaren, en Parc Ferme 6 / 41 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing y Toyoharu Tanabe, F1 Director técnico de Honda 7 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Segundo lugar Valtteri Bottas, Mercedes, en Parc Ferme 8 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Tercer lugar Lando Norris, McLaren celebra en Parc Ferme 9 / 41 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Tercer lugar Lando Norris, McLaren MCL35M cruza la meta frente a su equipo 10 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 11 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing 12 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: Toyoharu Tanabe, Director técnico F1 Honda 13 / 41 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Ganador Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B cruza la meta frente a su equipo 14 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, al inicio 15 / 41 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, al inicio 16 / 41 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 17 / 41 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21, Nikita Mazepin, Haas VF-21 18 / 41 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Ganador de la Pole Max Verstappen, Red Bull 19 / 41 George Russell, Williams FW43B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 20 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21, Nikita Mazepin, Haas VF-21 21 / 41 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 22 / 41 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 23 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 24 / 41 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521 25 / 41 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, George Russell, Williams FW43B 26 / 41 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12 27 / 41 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21, Mick Schumacher, Haas VF-21 28 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 29 / 41 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, al inicio 30 / 41 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M 31 / 41 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 32 / 41 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 33 / 41 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fans de Max Verstappen 34 / 41 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 35 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 36 / 41 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Tercer lugar Lando Norris, McLaren MCL35M cruza la meta frente a su equipio 37 / 41 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, al inicio 38 / 41 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 39 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 40 / 41 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 41 / 41 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images