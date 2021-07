Por qué la FIA no interviene ante las polémicas penalizaciones en Austria

En una época en la que la F1 está intentado fomentar la mentalidad de "dejarles correr", la sanción impuesta a Norris suscitó el mayor debate de todos.

El piloto de McLaren no tocó a Pérez y el duelo no fue muy diferente de otros incidentes similares en el pasado que no fueron sancionados, por lo que la severa decisión de la FIA dejó a muchos descontentos.

El mexicano se puso en riesgo claro al intentar ir por fuera en la curva 4, sobre todo considerando la escapatoria de grava en el exterior.

Sin embargo, el director de carrera de la F1, Michael Masi, dice que el organismo rector no se inmuta ante las críticas y afirma que todos los incidentes –Pérez también se vio involucrado más tarde en una acción similar con Charles Leclerc– fueron juzgados bajo el mismo criterio.

Masi señala que el factor clave es que el piloto en el interior –Norris en el primer incidente y Pérez después– no dejó un hueco suficiente en el exterior a la salida de la curva, como debería haber hecho, porque su rival estaba completamente al lado.

"En el primer caso, en el de Sergio con Lando, estaba totalmente al lado de Lando", explicó Masi. "Por lo tanto, es obligatorio dejar un hueco entre el coche y el borde de la pista".

"Después ocurrió lo mismo a la inversa con Checo a la salida de la curva 4, y luego Checo y Charles de nuevo a la salida de la curva 6".

"No me senté en la sala de comisarios para deliberar, pero su opinión fue que en las tres circunstancias debería haberse dejado el hueco para un coche porque los dos coches estaban uno al lado del otro".

Otro factor que probablemente se tuvo en cuenta en este caso fue que el exterior de la curva 4 y la curva 6 en el Red Bull Ring tienen grava en lugar escapatoria de asfalto.

Por lo tanto, cualquier incidente en el que un piloto se vea forzado a irse largo tiene consecuencias mucho mayores que si hay escapatoria de asfalto, donde los pilotos pierden poco y pueden reanudar la marcha de inmediato.

A la pregunta de si los incidentes cuando hay grava se tratan de forma diferente, Masi contestó: "Obviamente, la grava tiene impacto en este lugar. Así que sí, se podría decir que se revisa con lógica. Cada uno hay que mirarlo por las características del circuito, etc.".

No es la primera vez esta temporada que un coche es empujado al exterior y la acción se considera aceptable, como le pasó a Lewis Hamilton en la primera curva del Gran Premio de Emilia Romagna con Max Verstappen.

Masi dice que es muy difícil comparar diferentes incidentes, ya que a menudo las circunstancias no son idénticas.

Hablando sobre por qué lo que pasó en Imola no era comparable, dijo que la primera vuelta de carrera no suele ser tratada con tanta dureza.

"La primera curva, la primera vuelta, y hay que recordar esto también desde la perspectiva de un equipo, todos los incidentes se tratan de manera más indulgente", señaló. "Y ese ha sido el caso desde hace varios años bajo el principio de dejarles correr, llamémoslo así".

"Pero es muy difícil tratar de comparar todos y cada uno. Sé que a todo el mundo le gusta mezclarlo todo, pero es muy difícil comparar dos curvas completamente diferentes como la de Imola, y la 4 o 6 aquí".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B,Charles Leclerc, Ferrari SF21

Comparaciones entre Leclerc y Verstappen

Las sanciones en el Red Bull Ring también han hecho recordar cómo ganó Verstappen en 2019 a pesar de forzar a Leclerc a la salida de la curva 3 en la penúltima vuelta de la carrera.

Entonces, la maniobra recibió el visto bueno de la FIA y fue aclamada como parte de una nueva filosofía para que los pilotos luchen duro.

Cuando le preguntaron si el tratamiento del incidente de 2019 y las sanciones en esta ocasión mostraban cierta falta de coherencia, Leclerc dudó.

"Creo que esto probablemente es un poco diferente, porque se puede argumentar que hace dos años no estaba delante en el vértice o estábamos muy cerca, al menos", respondió el monegasco.

"Pero este año estaba definitivamente delante en el vértice, así que él [Pérez] tenía que dejar espacio a la salida. Creo que él sabe que se excedió un poco. Hablé con Checo, se disculpó inmediatamente después de la carrera y está bien, no soy el tipo de persona que se queda con eso durante mucho tiempo. Así que las cosas se han aclarado y voy a seguir adelante".

"Pero creo que esto fue un poco diferente. Las consecuencias fueron mayores para mí, había grava y no asfalto, y además estaba delante en el vértice por el exterior, así que hay que dejar espacio".