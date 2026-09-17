Un análisis del ruido de la F1 en Madring calma las alarmas

Después del GP de España 2026, GAES reunió a los medios en el F1 Arcade de Madrid para revelar los datos recopilados durante el fin de semana de la categoría reina en el Madring, para presentar a la sociedad datos fáciles de comprender.

Las zonas más ruidosas fueron cerca de La Monumental, donde se midieron acústicamente 88dB de ruido, el punto más cercano fuera del circuito a la recta principal, donde se registraron 79 dB y la recta de la Ribera del Sena, con 74 dB.

Sin embargo, tomar esos datos en crudo puede llevar a equívocos. Por un lado, son tres días de actividad, y realmente no tres jornadas completas, porque de hecho la Fórmula 1 no llega a seis horas y media con los motores encendidos durante las tres sesiones de una hora de entrenamientos libres, la clasificación y la carrera.

Por otro, esas cantidades (insistimos, en momentos puntuales y salvo en carrera, no continuas) se asemejan bastante a otros momentos del día a día. Por ejemplo, analiza GAES, los niveles de ruido en la recta principal son comparables a una aspiradora potente o al volumen de un restaurante concurrido. Los de la curva Monumental (Curva 12), son niveles como los de tráfico muy intenso o de una motocicleta a corta distancia, y los de la Ribera del Sena, a una conversación elevada o al sonido de una oficina/espacio concurrido.

GAES desplazó hasta el Madring a un equipo de audioprotesistas especializados y equipoados con sonómetros, pero como el objetivo era ver cuánto les llegaba a los vecinos de la zona aportando datos de posible incidendia en la convivencia y el bienestar auditivo, las mediciones se hicieron en el entorno del circuito.

Lo que promueve GAES es que no se debe renunciar al ocio (conciertos, eventos deportivos como por ejemplo estos de motor), ni ponerle límites, solo anticiparse para conocer los niveles de exposición y "adoptar medidas preventivas antes de que el daño esté hecho".

Exponen que las tres claves para cuidar la audición son la protección activa (el uso de los tapones protectores, entre otras), la gestión del tiempo de exposición (para dar descanso al oído) y revisiones periódicas de manera preventiva en centros audiológicos.

En sus conclusiones, GAES resumió que "es posible disfrutar de grandes eventos como la Fórmula 1 siempre que exista conocimiento y cultura de prevención. Conocer cuándo, dónde y cómo nos afecta el ruido nos permite tomar medidas sencillas para cuidar nuestra audición. De este modo, una experiencia puntual no tiene por qué convertirse en una preocupación para quienes viven y desarrollan su día a día alrededor del evento".