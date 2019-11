Ricciardo anima a Renault a mantener la positividad

Aunque Ricciardo y su compañero Nico Hulkenberg han acabado generalmente en buena posición en los grandes premios tras las vacaciones de verano, experimentaron una mala racha en carrera durante esa época, a veces influidos por incidentes en la primera vuelta.

El equipo había logrado solo un noveno y décimo puesto en Singapur y Rusia, y en Japón Ricciardo sufrió un problema en la suspensión trasera en clasificación y se vio obligado a salir 16º después del trabajo a marchas forzadas de sus mecánicos.

"En realidad, después de la clasificación estuve pensando, 'otra vez la misma mierda'. Lamentaba que no pudiéramos descansar con los problemas que tuvimos, pero creo que finalmente logramos el resultado que merecíamos", dijo Ricciardo, que consiguió remontar hasta el 6º puesto.

"Ahora tenemos dos carreras seguidas, y esperamos poder sumar una serie importante de puntos y tratar de conseguir algo para el equipo".

"Habíamos bajado un poco las cabezas, y estamos tratando de volver a subir. Así que, por el bien de todos, debemos tratar de mantener la positividad antes de que termine el año".

A falta de unas 10 vueltas en Suzuka, Ricciardo alcanzó a Hulkenberg, que iba en una estrategia diferente. En ese momento pidió a Renault que le dejara pasar al alemán, algo que Ricciardo dice que generalmente no le gusta hacer.

“Vi que todos estábamos en un trenecito, a tiro de DRS. Creo que él llevaba varias vueltas detrás de Lance, así que activé la radio. Normalmente no me gusta pedir nada, pero solo dije: 'Chicos, si él no puede adelantarle, dejadme intentarlo a mí'. ​​Les dije que estaba seguro de que podría conseguirlo".

"Creo que después de dos vueltas me dejaron pasar, y les aseguré 'chicos, lo voy a conseguir, confiad en mí, hemos tomado la decisión correcta'. Y obviamente lo hicimos. Se lo agradecí después, y creo que hicimos lo correcto".

"No siempre pido órdenes, aunque creo que muchas veces las personas piden un favor. Pero realmente creía que tenía el ritmo y el neumático ideal para lograrlo, así que por eso tenía mucha confianza en que una vez delante de mi compañero, podría pasar a los otros".