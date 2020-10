Ricciardo narra el miedo que pasó en el Nordschleife

El australiano aprovechó el Gran Premio de Eifel a principios de este mes para dar algunas vueltas al famoso Nordschleife con un Renault Megane RS durante un evento con su equipo.

Sin embargo, admitió que después de un susto al principio de la vuelta, se mostró bastante nervioso, ya que también estuvo a punto de sufrir un accidente en 2008 cuando fue allí con su propio coche.

Por eso dice que será inútil intentar tentarlo en el futuro para que participe en una carrera como las 24 Horas de Nürburgring.

“Me asusté, digámoslo así”, explicó Ricciardo sobre su última experiencia en el Nordschleife. “Lo hicimos con el equipo Renault el jueves por la noche, y estaba bastante resbaladizo".

“No conozco la pista. No ensayo en ella en juegos ni nada por el estilo, así que no me la sé. Pero me asusté en los primeros 500 metros, y eso marcó la pauta para los siguientes 22 kilómetros o los que haya. Digamos que a partir de ahí iba tímido".

“Pero es bonito, es divertido. ¿Si correría allí durante 24 horas con 180 coches en la pista? Estoy bien gracias. ¡Llámame viejo, pero estoy bien donde estoy!".

Ricciardo reveló que su primer intento de conducir allí fue antes de llegar a la Fórmula 1, cuando se aventuró a entrar con su propio vehículo.

"Conduje en 2008, con mi propio coche en ese momento, que era un Fiat Punto", dijo. “Y lo creas o no, también me salí de la pista con el Fiat".

“Había una parte de la pista, recuerdo que era un poco a ciegas, a la izquierda, cuesta arriba. La curva se cerró mucho y yo no estaba preparado. Así que pisé el bordillo y recorté por la hierba. Afortunadamente, me mantuve lejos de las barreras".

“Pero es una pista increíble. Ahora sé que correr con la F1 allí es un poco irreal, pero para pilotar cualquier cosa... es estrecho, es de la vieja escuela. Hay diferentes tipos de asfalto a lo largo del circuito, parches donde se ha reasfaltado. Y el Karussell también es bastante icónico", concluyó.