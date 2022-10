Cargar el reproductor de audio

La vida de Daniel Ricciardo en la Fórmula 1 se le ha ido complicando desde que se marchó del equipo Red Bull a finales de la temporada 2018, y es que salvo unos pocos podios con Renault y una inesperada victoria con McLaren en el Gran Premio de Italia 2021, el australiano no ha conseguido ser lo que era con los de las bebidas energéticas.

De increíbles 'dive bombs' para realizar adelantamientos que daban triunfos, como en aquella fantástica cita en China en 2018, a pelear por entrar de manera muy ajustada en la zona de puntos mientras que ve a sus compañeros sumar holgadamente. Es por ello que, después de ser batido por Lando Norris con gran diferencia en sus dos campañas juntos, la escudería de Woking decidió rescindir su contrato, al que aún le restaba un año más, para ser sustituido por su compatriota Oscar Piastri.

El de Perth, desde que conoció la noticia en el Gran Premio de Países Bajos, ha tratado de no perder la esperanza por conseguir un asiento para 2023, pero la 'silly season' siguió su curso son tenerlo en cuenta, hasta el punto en el que el propio Ricciardo aseguró que no estaría en la próxima campaña, pero que trabajaría para un regreso con más fuerza.

El ganador de ocho carreras en la Fórmula 1, después de cruzar la línea de meta en la pasada cita en el Circuito de las Américas en la 16ª plaza, diez por detrás de su compañero, expresó toda la impotencia que sentía por no demostrar el talento con el que impresionó desde 2014 en el conjunto de Milton Keynes.

"No sé cómo voy a seguir... No tengo idea de qué decir. Sinceramente, todo mi 2022 es así, cuando creo que no puede empeorar, lo hacer", aseguró el australiano. "A estas alturas no sé... no sé cómo voy a seguir".

"No es la primera situación tan dolorosa. Todo el año ha sido así, tengo una gran desventaja de ritmo, simplemente no puedo confiar en el coche, no puedo aprovecharlo al máximo", explicó Daniel Ricciardo justo después de bajarse del MCL36.

"También muestra que estoy sufriendo, que mis tiempos por vuelta no son consistentes, y es un misterio por qué estoy tan por detrás de Norris. Amo Texas y Austin, pero no disfruté esta carrera en absoluto", sentenció el que dejará de ser piloto de McLaren cuando acabe el Gran Premio de Abu Dhabi a finales de noviembre.

