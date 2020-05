El recuerdo especial de Hamilton sobre Niki Lauda

El tres veces campeón del mundo de F1 Lauda jugó un papel fundamental como presidente no ejecutivo de Mercedes F1 para que Hamilton llegase desde McLaren. El austriaco mantuvo diversas reuniones con el británico a lo largo de 2012.

Hamilton ha ganado desde entonces cinco mundiales con Mercedes, además de ayudar al equipo a lograr seis títulos de constructores consecutivos y una serie de récords sin precedentes en F1.

En el primer aniversario de la muerte de Lauda, Mercedes publicó un vídeo en el que muchos de los miembros del equipo comparten sus recuerdos más personales del austriaco.

Hamilton asegura que es "difícil hablar de ello" y que todo el equipo echa muchísimo de menos a Lauda, antes de recordar sus primeras reuniones en 2012.

"Probablemente, los recuerdos más intensos que tengo son de mis primeras conversaciones con él", afirma. "Empezamos en algún momento de 2012 y solo recuerdo estar en casa durante el día, recibir una llamada de Niki y a él tratando de convencer para fichar por el equipo. Fue muy guay que me llamase un campeón del mundo y un icono como Niki".

"Tuvimos negociaciones relativamente decentes, pero todo estaba en pañales aún. Definitivamente, tener el apoyo de alguien como Niki exige una cantidad enorme de respeto y muestra que lo había por parte de ambos".

"Pensé que quizás él no me valoraba como piloto, pero sí lo hacía. Luego nos sentamos juntos en Singapur, vino a mi habitación y tuvimos una buena charla. Creo que en ese momento Niki estaba como: 'Oh, Dios mío, te pareces mucho a mí en un montón de cosas'. Tenemos de hecho más en común de lo que yo esperaba o imaginaba. Probablemente, pensó: 'En realidad, no debería sacar conclusiones anticipadas de la gente".

Una semana después de la carrera en Singapur, se anunció oficialmente a Hamilton como piloto de Mercedes F1 para 2013, cimentando el camino hacia una de las mejores relaciones de todos los tiempos.

Hamilton también valora la influencia que Lauda tuvo en ayudarle a mejorar como piloto, sin dejar piedra por remover en la búsqueda de mejoras.

"Siempre estaba pensando cómo podíamos mejorar. El gran signo de Niki era que si hacías un buen trabajo, se quitaría la gorra; eso era como decir: '¡Bien hecho!", recuerda el inglés.

Más recuerdos de Lauda: Cuando Lauda hizo inútiles los pósteres de 'Prost, campeón'

"Hablábamos a menudo después de las carreras y me preguntaba cosas como 'Oye, Lewis, ¿qué necesitas para ser mejor? ¿Qué necesitas?'. Siempre estaba insistiendo. Si aprendí algo de él, fue eso".

"Como piloto y con el equipo, tienes un trabajo normal que hacer, pero tienes que liderarlo.Tienes que liderar el equipo, hacer preguntar, profundizar y presionar a todos".

"Niki me enseñó cómo plantear eso en un ambiente de trabajo y me gusta pensar que puedo aplicarlo cada día, en mi día a día en las carreras. Estoy agradecido por la oportunidad y siempre querré a Niki. Sé que que su espíritu está con nosotros en cada carrera".